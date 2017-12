Zore: Danes moramo še bolj praznovati, kakor smo praznovali pred sedemindvajsetimi leti

Maša za domovino

21. december 2017 ob 20:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnje praznovanje samostojnosti in enotnosti naj dozori v odločitev, da bomo postali ustvarjalni oblikovalci države, kakršno si želimo imeti in kakršno zaslužimo, je v pridigi pri maši za domovino poudaril ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Nadškof Zore je v pridigi spomnil na dneve pred plebiscitom leta 1990. Poudaril je, da so bili to v resnici dnevi veselega pričakovanja. Tudi sam dan plebiscita je bil nadvse prazničen. "Nobene naveličanosti, nobenega omahovanja, nobene brezvoljnosti," je dejal. To je bil dogodek, v katerem smo Slovenci in prebivalci Slovenije sebi in drugim odločno povedali, da hočemo živeti v svoji državi, svobodni, samostojni in neodvisni.

Pri letošnji maši za domovino se je Zore vprašal, ali imamo tudi danes razlog za veselje. Marsikdo bi rekel, da ga nimamo, da se sanje niso uresničile, da ne živimo v državi, kakršno smo si predstavljali in zamišljali.

Zore je kljub temu prepričan, da imamo tudi danes razlog za veselje, razlog za praznovanje, saj imamo svojo državo. "Pravzaprav moramo danes še bolj praznovati, kakor smo praznovali pred sedemindvajsetimi leti," je poudaril.

Obenem pa je opomnil, da se "ne znamo veseliti, da ne znamo praznovati". Kot je ponazoril, je ob dnevu državnosti junija letos tako na ulicah glavnega mesta kot tudi na podeželskih trgih videl le redke izobešene zastave. "Če praznika ni v zavesti državljanov, če ne praznujejo srca in domoljubna zavest, potem tudi mesta in vasi ostajajo brez znamenj praznovanja, ostajajo brez zastav," je pojasnil.

Zato je ob prazniku vse odločujoče v državi in tudi druge, ki imajo Slovenijo radi, pozval, da "se naučimo znova praznovati". Ljudje, ki so v srcih mrtvi, v katerih ni prazničnosti in ponosa na državo, ki nam je bila podarjena, ne bodo sposobni usode te države vzeti v svoje roke, je opomnil.

Leta 1990 nismo čakali, da bosta samostojnost in neodvisnost, z njima pa država, "kot zrela hruška padli v naročje". "Vedeli smo, da je treba sprejeti izziv in ponujene zgodovinske priložnosti in narediti vse, kar se narediti da. In smo naredili," je poudaril.

Glede tega so po njegovih besedah vsi časi enaki in vsak trenutek je lahko zgodovinski, če so v njem ljudje, ki so sposobni ustvarjati zgodovino. Da je to mogoče, nam dokazujejo uspehi naših sodobnikov doma, pa tudi po svetu. Zato po njegovih besedah tudi danes pravičnejše, bolj solidarne in za vse prijaznejše in bolj sprejemajoče domovine ne bo, če se ne bomo odločili zanjo.

"Tudi danes mora vsak izmed nas narediti, kar more - brez omahovanja in brez vdanosti v usodo," je dejal. K tej drži odločnosti pa nas bo po Zoretovih besedah prebudilo praznovanje, v katerem bomo znova doživeli veličino lastne države, samostojne in neodvisne.

Današnje maše za domovino so se med drugim udeležili predsednik vlade Miro Cerar, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, predsednik vrhovnega sodišča Damjan Florjančič, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in načelnik Generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman.

G. C.