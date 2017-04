Zore: "Naj pozdrav Jezusa doseže vse ljudi"; Filo: "Vera se kaže v služenju bližnjim"

Velikonočno voščilo

10. april 2017 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V velikonočnem voščilu je ljubljanski nadškof Stanislav Zore pozval, naj Jezusovo vstajenje v nas prebudi veselje do življenja. Evangeličanski škof Geza Filo pa je poudaril, da so velikonočni prazniki čas trdnega upanja.

"Naj pozdrav vstalega Jezusa doseže tudi vse tiste, ki morajo tako ali drugače nositi križ, doživljati prezir in zasramovanje, ki so prikrajšani za pravico in resnico," je poudaril predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore in hkrati zaželel mir vsem tistim, ki trpijo zaradi bolezni, krivic in teptanja človekovega dostojanstva. Zore je prav tako zaželel mir vsem tistim, ki obupujejo nad seboj in nad svojimi grehi, pa tudi vsem tistim, ki povzročajo krivico in teptajo dostojanstvo.

"Kristjani namreč verujemo, da je Jezus Kristus, naš učitelj in odrešenik, umrl za nas in za naše grehe, premagal smrt in vstal od mrtvih. To pa zato, da bi premagal vse razdiralne zle sile, ki od začetka človeštva skušajo prodreti v naša srca in zavladati v zgodovini sveta," pa je v velikonočnem voščilu dejal evangeličanski škof Geza Filo.

Vsem, posebej bolnim in ostarelim, ki so v kakršni koli duhovni ali materialni stiski in ki morda zaradi ugašanja življenjskih moči izgubljajo voljo do življenja, je Filo zaželel blagoslovljene velikonočne praznike in poživitev vere v upanja polno življenje.

"Kamen ne loči življenja in smrti"

Velikonočno jutro se začne s prizorom žena, ki hitijo k Jezusovemu grobu, da bi mazilile njegovo truplo, je spomnil Zore. "Skrbelo jih je, kaj bo s kamnom, ki je zapiral vhod v grob. Kdo jim ga bo odvalil? Zavedale so se, da je zanje pretežak. Ko pa so prišle do groba, je bil kamen odvaljen. Izkazalo se je, da je bila njihova največja skrb prazna. Sveti Peter Krizolog pravi, da se je angel spustil in odvalil kamen," je dejal Zore.

Kristus po njegovih besedah odvaljenega kamna ni potreboval zaradi vstajenja, pač pa je bil potreben vsem za spoznanje, da smrt in grob nista več zadnja beseda bivanja. "Noben grob ni več zaprt. Kamen ne loči več življenja in smrti. Prazen grob in odvaljen kamen nam omogočata, da se ozremo k vstajenju in življenju," je dejal nadškof.

"Ni odvalil kamna zato, da bi omogočil prehod Gospodu, ki je šel ven, ampak da bi pokazal svetu, da je Gospod že vstal. Odvalil ga je zaradi vere, kajti v drugo smer je bil zavaljen zaradi nevere," je še v velikonočnem voščilu dodal nadškof.

Jezusove besede

"Na veliki petek se morda sprašujemo, zakaj Bog dopušča smrt, trpljenje in vsa ponižanja. Odgovor na to vprašanje najdemo na velikonočno jutro, ko je Jezus pokazal, da je Bog vedno zmagovalec v vseh bitkah trpečega človeka. On ima vedno zadnjo besedo, ki je zmaga življenja nad smrtjo, zmaga ljubezni nad hudobijo, resnice nad lažjo, duha nad materijo," je izpostavil Filo.

"To je tudi naša velikonočna vera, ki temelji na Jezusovih besedah: 'Ne bojte se, jaz sem svet premagal. Jaz sem vstajenje in življenje'. Naša vera pa se mora pokazati dejavno v našem življenju, v služenju bližnjim in vračanju upanja trpečim in preskušanim, da bo tudi njim življenje uspelo," je pozval škof Filo.

Večji del kristjanov bo v prihodnjih dneh obhajal svoj največji in najpomembnejši praznik, in sicer veliko noč, s katerim se spominjajo Jezusove smrti in vstajenja od mrtvih. Dogajanje bo vrhunec doseglo z velikonočnim tridnevjem, ki se bo začelo na veliki četrtek in končalo na velikonočno nedeljo. Sledil bo velikonočni ponedeljek, ki je dela prost dan.

G. K.