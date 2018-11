ZSSS in Konfederacija Pergam napovedala protest

Tudi javni sektor se stavki še ni odpovedal

20. november 2018 ob 13:20

Ljubljana,Portorož - MMC RTV SLO, STA

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederacija Pergam sta sporočili, da bosta zahteve po višjih plačah izrazili na protestu, saj menita, da je treba doreči nov plačni model. Sviz bo stavko odpovedal šele po podpisu dogovora.

Pergami in ZSSS bosta vsebino skupnih zahtev in datum protesta podrobneje predstavila v sredo. Za zdaj so sporočili, da sindikati zasebnega sektorja neuspešno opozarjajo na slabitev pogajanj za kolektivne pogodbe in na nujnost dogovora o novem plačnem modelu, ki bi izboljšal položaj delavcev. "Delodajalci grozijo z odpovedjo kolektivnih pogodb v primeru sprejetja zakona o minimalni plači, kar je zagotovo kaplja čez rob in eden od povodov za organizacijo protestnega shoda," so dodali.

Stavka v javnem sektorju še ni odpovedana

Čeprav je vladna pogajalska skupina v ponedeljek dosegla dogovor s sindikatom učiteljev in sindikatoma, ki zastopata medicinske sestre in zaposlene v socialnem varstvu, za začetek decembra napovedana stavka še ni odpovedana, so poudarili v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je opozoril na netočnosti, ki so se v medijih pojavile v zvezi z izjavami glavnega vladnega pogajalca Petra Pogačarja. Pojasnil je, da bo stavka v primeru parafe sporazuma zgolj prestavljena, do njene odpovedi pa bo prišlo šele, ko bodo dogovor dokončno podpisali.

Dogovor z javnim sektorjem vreden 300 milijonov

Kot je na kongresu Sviza delegatom pojasnil Štrukelj, je bil dogovor za celoten javni sektor vreden okoli 300, za področje vzgoje in izobraževanja pa okoli 116 milijonov evrov na letni ravni, predvideva splošno zvišanje plač vseh zaposlenih do vključno 26. plačnega razreda za en dodatni razred, nad 26. plačnim razredom do vključno univerzitetne stopnje izobrazbe za dva plačna razreda ter za tiste z osmo in deveto stopnjo izobrazbe za tri plačne razrede.

Pri datumu izplačil niso uspeli z vsemi zahtevami. Prva tranša za dvig za en plačni razred, torej za vse zaposlene, bo izplačana s prvim januarjem 2019, druga tranša za tiste, ki se jim bodo plače dvignile za dva plačna razreda, bo izplačana 1. novembra 2019, tretja tranša, ki zadeva manjši del zaposlenih, pa 1. septembra 2020.

Sviz dosegel novo delovno mesto: učitelj razrednik

Dogovor predvideva še oblikovanje novega delovnega mesta učitelj razrednik, ki je za en plačni razred višje glede na učitelja, ter dodaten dvig za karierno napredovanje oz. nazive za en plačni razred.

Prav tako jim je uspelo izpogajati izplačilo razlike med minimalnim regresom do vrednosti 1.050 evrov za zaposlene z minimalno plačo, kar znese dobrih 200 evrov in bo izplačano še letos. Poleg tega se ministrstvo za izobraževanje strinja glede začetka prenove sistema napredovanj, pri čemer bo upoštevalo priporočila iz bele knjige.

Kot je navedel Štrukelj, so se dogovorili tudi, da odpravijo nedopustne razlike pri plačilu raziskovalcev, ki so zaostajali za primerljivimi delovnimi mesti asistentov na univerzah.

