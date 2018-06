"Zunanje meje Evropske unije so še vedno nezadostno varovane"

Dnevi varstvoslovja, največja konferenca s tega področja v Sloveniji

6. junij 2018 ob 14:02

Ankaran,Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

"Odprla se je nova migracijska pot," je o izzivih problematike migracij v Ankaranu dejala ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar. Hkrati je zatrdila, da ministrstvo in policija razmere uspešno obvladujeta.

Nacionalne varnostne politike in varnostni sistemi se po besedah ministrice nenehno prilagajajo novi realnosti. "V zadnjem obdobju se Slovenija ponovno spoprijema s povečanim številom nezakonitih prehodov državne meje in posledično tudi s povečanim številom prosilcev za mednarodno zaščito," je povedala ob odprtju Dnevov varstvoslovja v Ankaranu, na kateri bo okoli 100 govorcev in več kot 250 strokovnjakov z različnih področij razpravljajo o vseh vidikih varnosti – od prometne do informacijske varnosti ter od naravnih nesreč do kriminala in radikalizacije.

Ministrica je poudarila, da danes ne moremo govoriti samo o notranji varnosti, temveč tudi o čezdržavni, regionalni, mednarodni in svetovni varnosti. "Dejstvo je, da je mednarodno varnostno okolje čedalje bolj kompleksno in soodvisno, da je podvrženo novim izzivom in grožnjam," je dodala.

Varnostni položaj v Republiki Sloveniji je stabilen in dober, zatrjuje ministrica Györkös Žnidar, a nadaljuje, da kljub temu to še ne pomeni, da se ni treba zavedati groženj, ki prihajajo iz mednarodnega varnostnega okolja. Zunanje meje Evropske unije so namreč po njenih besedah še vedno nezadostno varovane. "Lahko celo trdimo, da so propustne in ne omejujejo vstopa tistim, ki ne potrebujejo zaščite ali ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Evropsko unijo," je pojasnila.

Prakso t. i. azilnega šopinga je treba na vsak način preprečiti. Azilnih sistemov se ne bi smelo uporabljati kot migracijski kanal za vstop v EU in za izogibanje policijskim postopkom, meni ministrica.

V BiH-u letos 5.600 migrantov, večina nadaljevala pot v EU

V Bosno in Hercegovino še naprej prihaja vedno več migrantov, poseben naval pa so zaznali konec tedna, ko jih je v državo vstopilo več kot 350, je novinarjem po rednem sestanku na vladi povedal minister za varnost v BiH-u Dragan Mektić. Vsega skupaj je od začetka leta v državo prišlo 5664 migrantov, ki so po Mektićevih besedah skorajda vsi policiji dejali, da želijo azil. Na koncu jih je zanj zaprosilo 437, kar dokazuje, da je njihov pravi cilj nadaljevanje poti proti Evropski uniji, je dodal.

V Sarajevu bo v četrtek na ravni ministrov potekala regionalna konferenca, namenjena reševanju migrantske krize. Kot je potrdil Mektić, prihajajo predstavniki vseh držav t. i. balkanske poti od Grčije do Avstrije, pa tudi predstavniki agencije Frontex. Iz Slovenije se bo srečanja udeležil državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic.

A. S.