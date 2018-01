Zunanje ministrstvo odgovorilo na kitajsko noto glede preiskave klicnih centrov

Erjavec prepričan, da niso kršili načela ene Kitajske

24. januar 2018 ob 18:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zunanje ministrstvo je kitajskemu veleposlaništvu v Sloveniji posredovalo noto, ki je odgovor na kitajsko noto glede preiskave v povezavi z nezakonitimi klicnimi centri, so potrdili na MZZ. Slovenija v odgovoru poudarja, da načelo ene Kitajske ni bilo kršeno. Kitajsko noto so na MZZ prejeli minuli četrtek.

Zunanji minister Karl Erjavec je sicer že napovedal, da bodo na podlagi poročila policije in državnega tožilstva. Hkrati je zatrdil, da na podlagi poročila policije in tudi državnega tožilstva v zadevi klicni centri, v kateri je bilo aretiranih več Tajvancev, načelo ene Kitajske ni bilo kršeno, saj je pri sodelovanju Tajvancev v preiskavi šlo za "operativno sodelovanje na nižji ravni," kar naj ne bi pomenilo kršitve načela ene Kitajske.

Glede napovedanih kitajskih zahtev po izročitvi tajvanskih osumljencev je zunanji minister dejal, da so vsi postopki še odprti. "Še nihče ni obsojen," je poudaril, hkrati pa izpostavil, da je zanj v prvi vrsti pomembno to, "da se ta kazniva dejanja ne nadaljujejo več in da so storilci prijeti". Glede morebitnih izročitev je povedal, da pravosodno ministrstvo ni prejelo še nobene zahteve za kakršnokoli izročitev.

Minister je izrazil tudi pričakovanje, da bo Kitajska zadovoljna s slovenskimi pojasnili in da zaradi zapleta ne bo prišlo do poslabšanja odnosov med državama. S kitajskega veleposlaništva v Ljubljani so minulo nedeljo sporočili, da je Kitajska pozvala Slovenijo k izročitvi vseh Tajvancev, aretiranih v kriminalistični akciji v povezavi z nezakonitimi klicnimi centri, saj da ne gre za žrtve trgovine z ljudmi ali ilegalne priseljence, ampak goljufe.

