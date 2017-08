Župan Žirovnice: Če vam ni do gneče in plačevanja parkirnine, v Lescah zavijte desno

Vabilo kot protiutež spodrsljaju v. d. direktorja Turizma Bled

12. avgust 2017 ob 12:49

Župan Žirovnice Leopold Pogačar je ob gneči, s katero se srečujeta Bled in Bohinj, turiste, ki ne želijo "plačevati parkirnine", povabil na ogled naravnih in kulturnih znamenitosti žirovniške občine.

"Vsem, ki vam ni do tega, da bi v kolonah stali v smeri Bleda, Bohinja, plačevali parkirnino itd., v krožišču v Lescah z avtoceste zavijte desno v smeri Žirovnice," je na družbenem omrežju Facebook zapisal Pogačar. Vabilo je naslovil tudi na medije, saj "zadnje čase veliko berem in poslušam o težavah turizma v Sloveniji, zato bi občina Žirovnica rada pri tem pomagala sebi in vsej Sloveniji."

Vabilo žirovniškega župana je objavljeno po spodrsljaju v. d. direktorja Turizma Bled Matjaža Berčona, ki je apeliral na dnevne goste, da se v času neznosne gneče "morda v teh poletnih mesecih izognejo Bledu in si ga za svojo destinacijo izberejo jeseni, pozimi ali spomladi, ko ni takšne gneče", po ostrih odzivih ljudi na družbenem omrežju pa je poudaril, da slovenski gostje niso nezaželeni in da je bila izjava narobe razumljena. Sočasno pa na Bohinju zaradi navala turistov razmišljajo o znatni podražitvi parkirnin in omejevanju dostopa vozilom.

Žirovnica - izhodišče za kolesarje in pohodnike

Obiskovalci Žirovnice se lahko v prvi vrsti ustavijo v Vrbi in se ohladijo v rojstni hiši pesnika Franceta Prešerna. Pot pa lahko nadaljujejo skozi Breznico, kjer se lahko poklonijo prvemu učitelju čebelarstva, ki je deloval tudi na Dunaju, Antonu Janši. "Pri naših čebelarjih dobite kvaliteten med in druge izdelke za primerno ceno," je še zapisal Pogačar. Navedel pa je tudi pestro gostinsko ponudbo žirovniške občine.



Žirovniška občina se ponaša tudi z Rekreacijskim parkom v Završnici, kjer župan izpostavlja trim stezo in otroško igrišče, priporoča pa tudi sprehod okoli jezera. Završnica pa je tudi odlično izhodišče za gorske kolesarje in pohodnike, saj se tu prične tudi pot na najvišji vrh Karavank Stol. Iz Završnice je mogoče kreniti še proti izviru Završnice in naprej do Ljubelja, v samem parku pa je urejeno tudi plezališče.

Parkirišča so brezplačna

"Garantiramo neokrnjeno naravo, čudovito biotsko raznolikost, prijazne ljudi, zdravo okolje in topel stisk roke. Tudi prespite lahko pri nas, veliko sobodajalcev je v vaseh pod Stolom," še poudarja Pogačar in dodaja, da so sicer parkirišča brezplačna, a ker jih ni veliko, velja uporabljati zdrav razum in parkirati tako, da ne ovirate sebe in drugih.

"Kaj več omejitev nimamo - razen priporočila uživajte in se imejte lepo. Ko bomo prišli do težav s prometom, parkiranjem, cenami ... pomeni, da so, kot je rekel enkrat g. Ivo Boscarol, to sladke skrbi - in verjemite, rešili jih bomo," je še zapisal Pogačar.

