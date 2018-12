Dobrih 612.000 volilnih upravičencev bo imelo v drugem krogu županskih volitev možnost izbirati med kandidatoma, ki sta bila 18. novembra najuspešnejša. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Drugi krog županskih volitev Sorodne novice Devet obvestil domnevnih kršitev volilnega molka do 16.30 Dodaj v

Županske volitve: 48,30-odstotna volilna udeležba

Ponekod tudi glasovanje za mesta v občinskih svetih

2. december 2018 ob 07:02,

zadnji poseg: 2. december 2018 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V 56 občinah, kjer je potekal drugi krog lokalnih volitev, je glasovalo 295.927 volilnih upravičencev, volilna udeležba je bila tako 48,30-odstotna.

Najvišja udeležba je bila v občini Šentrupert (71,71-odstotna), najnižja pa v Kranju (23,48-odstotna).

V Kopru najvišja udeležba med mestnimi občinami

Med mestnimi občinami je bila najnižja volilna udeležba v občini Kranj, in sicer 25,98-odstotna. V Novi Gorici je bila volilna udeležba 41,34-odstotna, v Mariboru 46,46-odstotna, na Ptuju 47,99-odstotna, v Slovenj Gradcu 57,86-odstotna in v Kopru 48,42-odstotna.

V vseh 212 občinah so volivke in volivci 18. novembra že odločali o članih občinskih svetov, v 156 pa so izvolili tudi župane. Današnji drugi krog volitev pa poteka še v preostalih 56 občinah, kjer v prvem krogu nobeden od kandidatov ni dobil večine glasov. Volivci bodo novega župana izbirali tudi v šestih mestnih občinah: v Mariboru, Kopru, Kranju, Novi Gorici, Slovenj Gradcu in na Ptuju. Med kandidatoma, ki sta bila v prvem krogu najuspešnejša, je imelo možnost izbirati 612.683 volilnih upravičencev.

Ponekod pa so ponovili tudi glasovanje za mesta v občinskih svetih. Denimo na enem od volišč v občini Rogaška Slatina, kjer so morali v prvem krogu lokalnih volitev predčasno zaključiti glasovanje za občinski svet, saj jim je zmanjkalo glasovnic, pa tudi v eni od štirih volilnih enot Ribnice na Pohorju zaradi napake pri predčasnem glasovanju.

Glasove bodo štele občinske volilne komisije

Volišča so se zaprla, občinske volilne komisije pa bodo sproti objavljale rezultate na posebni spletni aplikaciji ministrstva za javno upravo. Kdaj bo znana odločitev volivcev, komu od županskih kandidatov v posamezni občini so namenili svoj glas, še ni povsem jasno, saj so občinske volilne komisije, v domeni katerih je štetje glasov, svoje delo v prvem krogu opravile različno hitro.

Volilni molk do 19. ure

Do zaprtja volišč ob 19. uri je veljal volilni molk, dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve je do 17. ure prejela skupaj 35 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za 20 obvestil so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev, 15 zadev pa inšpektorat obravnava. Vse domnevne kršitve, ki jih inšpektorat obravnava, se večinoma nanašajo na objave na družbenih omrežjih, je pojasnil Matija Remec z inšpektorata za notranje zadeve.

V Kopru nekdo ponujal denar za prazno glasovnico

V Kopru naj bi nekdo enemu izmed volivcev ponujal denar v zameno za prazno glasovnico. Na Policijski upravi Koper so pojasnili, da so v zvezi s tem prijeli prijavo, ki pa so jo odstopili inšpektoratu in Državni volilni komisiji. O drugih podrobnostih niso želeli govoriti.

B. R., La. Da.