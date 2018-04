Zveza združenj borcev za uporabo nacifašističnih simbolov predlaga zaporno kazen

Kampanja Zveze za vrednote NOB-ja

17. april 2018 ob 20:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zveza združenj borcev za vrednote NOB-ja poziva k takšni dopolnitvi kazenskega zakonika, da bi javno spodbujanje nacifašizma pripeljalo do dveh let zaporne kazni.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki te dni na okroglih mizah po državi predstavlja pobudo za prepoved nacistične in fašistične simbolike, je na podlagi dozdajšnje razprave oblikovala predlog dopolnitve kazenskega zakonika.

Predsednik zveze Tit Turnšek je ocenil, da se v javnosti pojavlja vse več izpadov in simpatij z nacistično in fašistično ideologijo, zato je po njihovem mnenju nujna zakonska prepoved take simbolike, so sporočili iz zveze združenj borcev po današnji novinarski konferenci.

Pobudo so predstavniki zveze te dni že predstavili v Kopru, Ljubljani, Celju in Mariboru, ustavili pa se bodo še v Kranju, Novi Gorici, Velenju in Trbovljah. Na teh srečanjih zbirajo usmeritve za pripravo končnega predloga, ki ga bodo implementirali v zakonski pobudi za prepoved nacističnih in fašističnih simbolov. Ob novem sklicu ga bodo posredovali v DZ.

V podporo predlogu so pripravili tudi spletno peticijo, ki jo je po navedbah zveze v nekaj dneh podpisalo tisoč podpisnikov.

Pobudo podpira tudi Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Tajnik Zveze koroških partizanov Andrej Mohar pa je poudaril še njihovo pobudo za prepoved ustaškega srečanja, ki vsako leto poteka v Avstriji. V Pliberku bodo 12. maja zato organizirali javni shod.

Al. Ma.