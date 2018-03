Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Priljubljen voditeljski par Jože Robežnik in Bernarda Žarn s svojimi gosti skrbita za pestre nedeljske popoldneve. Foto: Žiga Culiberg Takole sta občinstvo v prvem Vikend paketu pozdravila Bernarda in Jože. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v

100 Vikend paketov

Sproščeno nedeljsko razvedrilo

20. marec 2018 ob 10:55

Ljubljana - RTV SLO

Nasmejana Bernarda Žarn in Jože Robežnik že tri leta v nedeljske popoldneve prinašata paket poln različnih vsebin, zabave in smeha. Na materinski dan, to nedeljo, 25. marca, pa bosta z vami že stotič!

Oddaja Vikend paket je prišla na male zaslone spomladi leta 2015, potiho in brez prevelikega pompa, pod sloganom: »Ni nujno, da bo čist' brez zveze.« Voditeljski par, Bernardo Žarn in Jožeta Robežnika, ter sodoben koncept s tremi zgovornimi in zabavnimi komentatorji, ki v sproščenem vzdušju analizirajo in komentirajo dogodke preteklega tedna, vedno aktualnimi znanimi in manj znanimi gosti ter zanimivimi prispevki in novimi rubrikami, je publika lepo sprejela in oddaja Vikend paket je kmalu postala najbolj gledana oddaja nedeljskih popoldnevov. Oddaja je bila deležna pozitivnih strokovnih kritik in si skupaj z voditeljema prislužila več nominacij za medijske nagrade Žarometi, Viktorji in Gong popularnosti.

V nedeljo, 25. marca, bo na sporedu že 100. oddaja Vikend paket, ki bo potekala v živo iz studia 2 Televizija Slovenija. Jubilejna oddaja bo nekoliko nostalgično obarvana, z obujanjem spominov na najbolj zabavne trenutke in tiste nepozabne momente, ki se lahko pripetijo le v oddaji v živo. Bernardi in Jožetu se bodo v studiu pridružili gosti, ki so jima pomagali prebiti led v prvi oddaji: Mia Žnidarič, Jonas Žnidaršič, raper Zlatko, Rosvita Pesek in Mitja Ferenc iz Prifarskih muzikantov. Slednja sta povezana s prav posebno anekdoto, ki je ustvarjalci oddaje ne bodo nikoli pozabili. Na praznovanju pa ne bo manjkal niti odgovorni urednik Razvedrilnega programa Televizije Slovenija, Mario Galunič, ki je oddajo Vikend paket pred tremi leti umestil v spored. Seveda bo tudi nekaj presenečenj in lepih nagrad za zveste gledalce. Razkrijemo lahko tudi, da Jože za Bernardo pripravlja posebno presenečenje, zagotovo pa ne bo nič manj zanimanja deležna torta, ki jo bo ob tej priložnosti spekla Bernarda.

Vse fotografije v polni ločljivosti so na voljo tukaj. Avtor vseh fotografij je Žiga Culiberg.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija

V studio se bodo pridružili gosti, ki so v prvi oddaji 14. februarja 2015 Bernardi in Jožetu pomagali prebiti led. V goste pridejo Zlatko ... Foto: Žiga Culiberg ... Jonas Žnidaršič ... Foto: Žiga Culiberg ... Rosvita Pesek in Mitja Ferenc iz Prifarskih muzikantov ... Foto: Žiga Culiberg ... in Mia Žnidarič. Foto: Žiga Culiberg Bernarda je na zelenem naslanjaču gostila številne goste. Foto: Žiga Culiberg Jože za svojim omizjem vsak teden gosti tri zgovorne in zabavne komentatorje. Foto: Žiga Culiberg