Voditelji Dnevnika Televizije Slovenija - Ivo Kores, Elen Batista Štader, Manica Janežič Ambrožič in Dejan Ladika. Foto: Katja Goljat in Matjaž Rušt Napovedovalka Marija Velkavrh je skupaj z Vilijem Vodopivcem vodila prvi TV Dnevnik. Foto: Arhiv RTV SLO Pavle Jakopič je gledalcem posredoval vremensko napoved. Foto: Arhiv RTV SLO Voditelj Dnevnika Televizije Slovenija 15. aprila 2018, ko bo oddaja obeležila 50 let, bo Dejan Ladika. Foto: Katja Goljat in Matjaž Rušt Prihodnji teden bo praznično obarvane TV Dnevnike vodila Elen Batista Štader. Foto: Katja Goljat in Matjaž Rušt

50 let Dnevnika Televizije Slovenija

Osrednja informativna oddaja Televizije Slovenija bo prihodnjo nedeljo praznovala 50 let, odkar gledalcem vsak dan posreduje aktualne in verodostojne novice v slovenskem jeziku

4. april 2018 ob 14:34

Ljubljana - Televizija Slovenija

V nedeljo, 15. aprila 2018, bo osrednja informativna oddaja Televizije Slovenija praznovala natančno 50 let, odkar gledalcem vsak večer posreduje najpomembnejše novice iz Slovenije in tujine. V ta namen v Informativnem uredništvu Televizije Slovenija pripravljajo posebne prispevke, namenjene pregledu najpomembnejših trenutkov iz zgodovine oddaj, v tednu pred obletnico pa bo vsak dan gost oddaje tudi eden izmed njenih nekdanjih voditeljev.

Pogled nazaj

15. aprila 1968 ob 20. uri sta iz studia TV Ljubljana gledalce prvega slovenskega TV Dnevnika pozdravila napovedovalca Marija Velkavrh in Vili Vodopivec, vremensko napoved pa je gledalcem posredoval Pavle Jakopič. Prvi TV Dnevnik so ustvarili še urednik Marko Rožman, redaktor Tugo Klasinc, odgovorni urednik Vid Štempihar in realizator Emil Rižnar.

Slovenski TV Dnevnik je nastal po več letih prizadevanj in trdega dela, veliko vlogo pri realizaciji prvega TV Dnevnika pa je imel tudi takratni direktor TV Ljubljana Dušan Fortič, ki je ob tem zapisal: "Ko so dozorele družbeno-politične razmere in ko se je RTV Ljubljana skupaj z drugimi televizijami v Jugoslaviji usposobila tudi tehnično (dvojna reverzibilna televizijska zveza od Nanosa do Skopja, povezava z mednarodnimi viri informacij v okviru Evrovizije in Intervizije, izpopolnitev studijske tehnike itd.), je napočil čas, ko si slovenske televizije ne moremo več zamišljati brez osrednje informativne oddaje, kakršna bo slovenski TV dnevnik."*

Pogled naprej

Dnevnik Televizije Slovenija je že od svojih začetkov vzbujal veliko zanimanja pri gledalcih, njegova priljubljenost se je ohranila do današnjih dni. Gledanost TV Dnevnika je v zadnjih letih občutno narasla.

V nedeljo, 15. aprila 2018, bo 18.265. Dnevnik Televizije Slovenija po vrsti prav poseben, saj bo minilo natanko 50 let odkar osrednja informativna oddaja Televizije Slovenija vsak dan v tednu gledalcem posreduje enourni odmerek informacij, ki so jih zbrali dopisniki in posebni poročevalci iz svetovnih prestolnic, dopisniki iz vse Slovenije ter novinarji uredništev notranjepolitičnih in gospodarskih, zunanjepolitičnih, športnih in kulturnih oddaj. Voditelj oddaje bo Dejan Ladika.

Tudi TV Dnevniki v tednu pred praznovanjem okrogle obletnice bodo praznično obarvani – vsak dan se bo voditeljici Elen Batista Štader pridružil eden izmed nekdanjih voditeljev Dnevnika, med drugimi tudi Tone Hočevar, Darja Groznik, Danica Simšič, Branko Maksimovič, Nataša Pirc Musar in Boris Bergant, prav tako bodo v vsakem Dnevniku obujali spomine na najpomembnejše trenutke preteklih oddaj. V Informativnem uredništvu Televizije Slovenija poleg tega pripravljajo tudi: »Vsak dan se bomo posvetili enemu desetletju – ključnim dogodkom, zanimivostim, obrazom Dnevnika – tudi gledalci bodo lahko preverili, kako dober spomin imajo. Sicer pa bomo pogledali v zakulisje, pokazali, kaj je srce oddaje, Dnevniku izmerili utrip skupaj z medijskimi ustvarjalci iz drugih medijskih hiš in analizirali našo krvno sliko, tako da se bomo tudi sami prešteli. Skratka, pestro, bogato, izčrpno in temeljito,« obljublja novinarka Katarina Braniselj.

*Povzeto po članku Legende TV Dnevnika v sliki in besedi.

Fotografije v polni resoluciji so na voljo tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija