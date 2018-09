Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Otvoritveni koncert nove sezone simbolno posvečamo našemu dolgoletnemu šefu dirigentu En Shau, ki se s te pozicije poslavlja. Foto: SOJ RTV SLO/RTV Slovenija Na prvem koncertu bo orkester izvedel skladbo Vtisi o Hanih, kjer se bo En Shao predstavil tudi kot skladatelj. Foto: SOJ RTV SLO/Jože Suhadolnik V sezoni, ki prihaja, bo orkester okrepil sodelovanje z bolgarskim dirigentom Rossenom Milanovom, ki ga je občinstvo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v preteklih sezonah že imelo priložnost spoznati. Foto: SOJ RTV SLO/RTV Slovenija Dodaj v

63. Kromatika - devet novih simfoničnih popotovanj

Prvi koncert bo v četrtek, 27. 9. 2018, ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma

5. september 2018 ob 12:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Simfonični orkester RTV Slovenija bo konec septembra vstopil v svojo 63. sezono. V sklopu abonmajskega cikla Kromatika se bo do junija zvrstilo devet koncertov z raznoliko in kakovostno simfonično glasbo, ki nas bo popeljala skozi pretekla stoletja pa vse do sedanjosti.

Otvoritveni koncert nove sezone, ki bo na sporedu v četrtek, 27. septembra 2018, bo simbolno posvečen dolgoletnemu šefu dirigentu En Shau, ki se s te pozicije poslavlja. Na prvem koncertu bo orkester pod njegovim vodstvom izvedel skladbo Vtisi o Hanih, kjer se bo En Shao predstavil tudi kot skladatelj. Kot solist se bo orkestru pridružil izvrstni mladi kitajski violinist Dan Zhu.

V sezoni, ki prihaja, bo orkester okrepil sodelovanje z bolgarskim dirigentom Rossenom Milanovom, ki ga je občinstvo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v preteklih sezonah že imelo priložnost spoznati. Maestro Rossen Milanov bo v sezoni 2018/2019 vodil kar tri koncerte. Na oktobrskem koncertu se bo kot solist predstavil nekdanji član Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, kontrabasist Iztok Hrastnik, ki ga je glasbena pot pripeljala vse do Dunajskih filharmonikov.

Novo dirigentsko ime v ciklu Kromatika bo ameriški dirigent James Tuggle.

Solistični deleži koncertov v prihajajoči sezoni bodo pretežno namenjeni violinistom, slišali bomo tudi dva klavirska koncerta, vokalni kvartet ter vrhunsko glasbenico Michalo Petri, ki se bo predstavila s celo paleto kljunastih flavt.

Vabljeni k vpisu, ki bo potekal od 10. do 14. septembra 2018 v Informacijskem središču Cankarjevega doma ali po telefonu 01 24 17 300.

