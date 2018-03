Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Skozi Ambiente vas bo vsak teden tudi to pomlad popeljal voditelj Dejan Pevčević. Foto: Robert Ribič Nova sovoditeljica oddaje Ambienti je Anja Prusnik. Foto: Arhiv oddaje Ambienti Jasna Marin za vsebine oddaje Ambienti skrbi že od samega začetka. Foto: Arhiv oddaje Ambienti Stane Sušnik je počaščen, da lahko sodeluje pri nastajanju oddaje. Foto: Arhiv oddaje Ambienti Novo sezono dvanajstih oddaj Ambienti si boste lahko ogledali vsako soboto ob 15. uri na TV SLO 1, ponovitvi oddaje pa sta na sporedu še v nedeljo ob 21.30 na TV SLO 2 in v sredo popoldne na TV SLO 2. Dodaj v

Ambienti – nova sezona oddaj o lepoti bivanja

Ob sobotah popoldne na TV SLO 1

14. marec 2018 ob 08:57

Ljubljana - RTV SLO

Nova sezona dvanajstih oddaj Ambienti se vrača v sobotne popoldneve. Voditelju Dejanu Pevčeviću se bodo pridružili raziskovalci objektov in vrtov na terenu, Jasna Marin, Stane Sušnik in Anja Prusnik. Z ekipo Ambientov bodo obiskali številne domove, se z zanimivimi sogovorniki pogovarjali o novitetah in starinah ter predstavljali inovativne prostorske, oblikovalske in tehnološke rešitve. Prva oddaja nove sezone bo na sporedu v soboto, 17. marca, ob 15. uri na TV SLO 1.

Vsak ambient spremlja zgodba

Ekipa oddaje Ambienti – prve slovenske avtorske oddaje o oblikovanju domov – spremlja vse tiste, ki svoj dom strastno vzdržujejo, prenavljajo in opremljajo že vrsto let, pa tudi nadobudne novograditelje, ki se s problematikami ustvarjanja doma srečujejo prvič. Televizija Slovenija je do sedaj predvajala 48 oddaj, v katerih so ustvarjalci oddaje predstavili že več kot 150 zasebnih domov in vrtov. Sprehodom po slovenskih domovih vsak teden sledijo številni Slovenci, dodatne vsebine na spletni strani pa si je lani ogledalo kar 1,3 milijona bralcev.

Vsak dom je unikaten, intimen. Je poosebitev posameznikovih želja in hotenj. Nekateri svoj popolni dom najdejo v majhni garsonjeri, za druge ni doma brez vrta, spet tretji razumejo dom kot tehnološko napreden in optimiziran stroj za bivanje. Vsem kakovostnim ambientom pa je skupno eno: so plod trdega dela, kančka dobrega okusa, predvsem pa tesnega sodelovanja med naročniki in strokovnjaki. Vse te plasti posameznega doma, skupaj z anekdotami o njegovem ustvarjanju, iz lastnikov, arhitektov in oblikovalcev vsak teden s spretnimi vprašanji izvrtajo novinarji oddaje Ambienti.

»Bogastvo oblik, barv, vzorcev, materialov in umetniških elementov, ki se zvrstijo na tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, je zares izjemno,« pravi Mateja Košir, avtorica oddaje Ambienti, in dodaja: »Ekipi Ambientov tako ni zmanjkalo gradiva in bo tudi spomladanski sezoni, ki se na male zaslone vrača 17. marca, predstavljala vrtove, stanovanja in hiše iz celotne Slovenije.«

Jasna Marin, ki že od samega začetka skrbi za vsebine Ambientov, o svojih izkušnjah pripoveduje: »Oddaja mi ponuja dragoceno priložnost, da spoznavam edinstvene ljudi, ki sprva previdno odškrnejo vrata v svoje domove in vrtove, pozneje – navadno po snemanju – pa razkrijejo tako navdihujoče življenjske zgodbe, da bi o njih veljalo napisati kakšno knjigo.«

Podobno se novih izzivov veseli nova sovoditeljica Anja Prusnik: »Vabilo k sodelovanju v oddaji Ambienti je zame začetek dogodivščine, kjer lahko svojo žilico in naklonjenost do notranjega dekorja združim s spoznavanjem zanimivih gostov. Prav zaradi njih še sama kdaj dobim idejo, kako bi preuredila svoj prostor.«

Dolgoletni sodelavec RTV Slovenija Stane Sušnik o oddaji pravi: »Počaščen sem, da sodelujem pri nastajanju oddaj, katerih vodilo je jasno: pokažimo Slovencem, da imamo lepe domove in vrtove ter strokovnjake, ki lahko to zagotovijo, in lastnike, ki si tako višjo raven bivanja želijo.«

Valentina Vovk, novinarka in scenaristka, pa dodaja: »Vedno sem rada gledala oddaje, ki so prikazovale zanimive domove, in pogrešala podobno oddajo v domači produkciji. Zdaj ko jo končno imamo, z največjim veseljem sodelujem pri njeni produkciji. In če sem čisto iskrena: nadvse rada kukam v tuje domove.«

Služba za komuniciranje RTV Slovenija