Big Band RTV Slovenija in legendarni saksofonist Don Menza

16. april 2018 ob 12:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Big Band RTV Slovenija bo v petek, 20. aprila 2018, ob 20.30 nastopil v Stari Elektrarni v Ljubljani v družbi legendarnega saksofonista, skladatelja in aranžerja Dona Menza.

Slednji bo dva dneva kasneje dopolnil častitljivih dvainosemdeset let, vendar pa kljub svojim letom Don Menza zveni vsako leto bolje. Njegov znameniti Big Sound bo v spremstvu Big Banda RTV Slovenija napolnil tudi Staro mestno elektrarno. Menza je sodeloval z najznamenitejšimi big bandi pod vodstvom svetovno znanih glasbenikov, kot so: Maynard Ferguson, Stan Kenton in Buddy Rich. Dolga leta je sodeloval tudi z znamenitim bobnarjem Kvarteta Johna Coltrana Elvinom Jonesom.

Menzo bo v goste pripeljal eden najboljših evropskih jazzovskih dirigentov Sigi Feigl. Poslušalci bodo priča številnim in raznovrstnim delom Dona Menze, obeta pa se tudi sax battle med saksofonistično sekcijo Big Banda RTV Slovenija in Donom Menzo.

Vsi ljubitelji jazza lahko vstopnice kupite uro pred koncertom na blagajni Stare mestne elektrarne ali pa jih rezervirate na 051 269 906 oz. info@bunker.si.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija