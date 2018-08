Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V novih treh oddajah Čez planke boste pobliže spoznali Gruzijo, Bahrajn in nemški Stuttgart. Spoznali boste tudi kaj posamezno destinacijo povezuje s Slovenijo. Foto: Arhiv oddaje Čez planke GRUZIJA: Mojca Mavec s priznanim gruzijskim pisateljem in pesnikom ter njegovo ekipo v Narodni knjižnici. Foto: Arhiv oddaje Čez planke GRUZIJA: Nenavaden in spontan sopotnik, pater Anton, ki se Mojci Mavec pridruži na poti v najvišjo vas v Evropi – vas Ushguli. Foto: Arhiv oddaje Čez planke BAHRAJN: Na obisku pri družini Gihayat: medgeneracijski dialog. Mladi na moderni sedežni garnituri, starejši tardicionalno na tleh. Foto: Arhiv oddaje Čez planke Dodaj v

Čez planke v Gruzijo, Bahrajn in Stuttgart

Septembra ob nedeljah popoldne na TV SLO 1

27. avgust 2018 ob 10:23

Ljubljana - rtvslo

Z novimi oddajami Čez planke vas bo avtorica oddaje Mojca Mavec septembra popeljala v Gruzijo, Bahrajn in nemški Stuttgart. Oddaje bodo na sporedu ob nedeljah ob 17.45 na TV SLO 1, prva že 2. septembra.

Čez planke je edinstvena oddaja, ki ne prestavlja le zanimivih destinacij, ampak se odziva tudi na aktualne dogodke v svetu. Oddaja ima na Televiziji Slovenija že dolgo tradicijo, avtorica Mojca Mavec jo namreč vse od leta 2001 neprekinjeno ustvarja in je še vedno edina slovenska popotniška serija narejena za slovenskega gledalca. »Pogled preko lastnega horizonta je prastara potreba, kolektivni praspomin. V to sem prepričana. Želja po premikanju in potovanju je univerzalna, imamo jo vendar v genih, nekoč smo vsi bili nomadi. S slovenskim gledalcem smo se prvič podali na pot pred sedemnajstimi leti in vedno več nas je zvestih sopotnikov. To je lep občutek in še lepši je, če si vsaj malo pripomogel k boljšemu razumevanju sveta. Potovanje je verjetno najbolj učinkovito sredstvo, da vidimo, kako se zares vrti ta svet. Kako izgledajo dnevi, ko ni nobene naravne katastrofe ali konflikta ali parlamentarnih volitvah, o katerih večinoma poročajo mediji,« ob začetku novih oddaj o potovanjih in raziskovanju sveta razmišlja Mojca Mavec, avtorica in voditeljica oddaje Čez planke.

GRUZIJA

Nedelja, 2. september, ob 17.45 na TV SLO 1

V zadnjih desetletjih je Gruzija velikokrat opozarjala nase z novicami, povezanimi z rojstnim krajem Stalina, vojno z Rusijo, korupcijo in nestabilnostjo. A že prvi koraki po Tbilisiju pokažejo, da je država veliko več. Mojca Mavec pravi, da jo je na trenutke spominjala na Slovenijo. Z gorami na severu in morjem na zahodu. Vmes pa termalni vrelci, kraške jame, vinogradi in v kotlini na sredini s prestolnico. Tudi sicer smo z Gruzijci veliko bolj povezani, kot bi si mislili: Ljubljana in Tbilisi sta sestrski mesti. Vse tesnejše so tudi vezi s slovenskimi vinarji, ki so v zadnjih letih odkrili starodaven način pridelave vina v lončenih posodah, kot so ga že pred desetletji razvili na območju današnje Gruzije.

BAHRAJN

Nedelja, 9. september, ob 17.45 na TV SLO 1

Bahr v arabščini pomeni dve morji, zaradi izvirov sladke vode v Perzijskem zalivu. A Bahrajn bi lahko pomenil tudi dva obraza ali dva načina življenja – na eni strani tradicija, na drugi sodobna družba. Najmanjšo zalivsko državo je Mojca Mavec obiskala v času dirke Formule 1. Sploh je šport postal okno v svet in predvsem na Zahod za le na videz demokratično družbo. Za gledalce oddaje bo morda sploh zanimiva povezava Bahrajna s slovenskim kolesarstvom, saj so prav Dolenjci bili ključni za ustanovitev prve profesionalne kolesarske ekipe na Bližnjem vzhodu – t. i. Bahrain Merida.

STUTTGART

Nedelja, 16. september, ob 17.45 na TV SLO 1

Stuttgart je prestolnica nemške zvezne dežele Baden-Württemberg. Je motor najbogatejše nemške regije in mesto, ki je svetu dalo Schillerja, nedrček in prvi avtomobil. V oddaji se bomo sprehodili čez zgodovino avtomobilske industrije in obiskali glavnega oblikovalca nove generacije mercedesov, Slovenca Roberta Lešnika. Stuttgart je sploh mesto priseljevanja in eden redkih krajev v Nemčiji, kjer multikulturnost še deluje. V nemškem letu kulinarike bomo obiskali tudi nekaj gostiln, ki jih vodijo Slovenci in najstarejši vinotoč v mestu, ki je v štajerskih rokah.

