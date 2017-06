Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Letos zaznamujemo 80. obletnico rojstva pianista, dirigenta in skladatelja Jožeta Privška. Foto: osebni arhiv Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cikel oddaj o Jožetu Privšku

1. program Radia Slovenija začenja s ciklom oddaj o mojstru Jožetu Privšku, kateremu bo posvečena tudi letošnja Poletna noč

12. junij 2017 ob 14:49

Ljubljana - RTV SLO

V torek, 13. junija, se na 1. programu Radia Slovenija, v oddaji Big Band RTV Slovenija se predstavi, začenja cikel oddaj o Jožetu Privšku. Nizali se bodo spomini, predvajali redki posnetki njegovih izjav, manj znane skladbe, posnetki koncertov, zanimivosti iz njegovega življenja in ustvarjanja. Prav letos namreč zaznamujemo 80. obletnico njegovega rojstva.

Jože Privšek se je rodil leta 1937 in že zelo zgodaj pokazal glasbeno nadarjenost – note je znal brati prej kot črke. Njegovo prvo glasbilo je bila harmonika, sledila sta klavir ter nato vibrafon. Z radijskim, takrat Plesnim orkestrom, je kot drugi pianist začel sodelovati že leta 1954. Prvič je stal pred orkestrom v začetku leta 1958, a ne pred našim, temveč beograjskim. Plesni orkester Radia Ljubljana pa je prvič javno vodil leta 1961 na koncertu v Slovenski filharmoniji.

Študiral je na Berkleeyju v Bostonu in bil takrat šele tretji gojenec iz nekdanje Jugoslavije na tej šoli. Še danes menda nekaj njegovih del in aranžmajev uporabljajo kot študijsko gradivo. Jože Privšek se je velikokrat, predvsem v tujini, predstavljal kot Jeff Conway ali kot Simon Gale. Zanimivo dejstvo je tudi to, da je imel absolutni posluh.

V oddajah bomo poleg številnih zanimivosti iz njegovega življenja poslušali tudi prve radijske posnetke skladb, pod katere se je podpisal Jože Privšek in segajo v leto 1957. Gre za posnetke s Kvintetom Jožeta Kampiča, pri katerem je Privšek takrat igral tudi vibrafon. Prav tako bomo slišali tudi ostale, redko predvajane posnetke njegovega ustvarjanja; že v prvi oddaji bomo slišali skladbo Vozi me vlak v daljave, ki jo je leta 1958 zapela in posnela Marjana Deržaj, v naslednjih oddajah pa bo sledil tudi prvi ohranjeni posnetek koncerta Plesnega orkestra RTV Ljubljana na Festivalu jugoslovanskega jazza iz leta 1965. Orkester je seveda vodil Jože Privšek. Slišali pa bomo tudi nekaj Privškovih izjav in komentarjev, ki so zelo redki, a zato še bolj dragoceni.

O Privšku je morda premalo znano, glede na to, kakšen pečat je pustil v slovenskem glasbenem prostoru, zato so na pomoč pri snovanju oddaj priskočili časopisni in radijski arhivi, v oddajah pa bodo gostovali tudi različni gostje.

»Celo poletje nas torej čaka zastor, za katerim bo sedel Jože Privšek, mi pa bomo ta zastor vsak torek počasi dvigali in nizali spomine na ta genialni glasbeni um, ki je naš orkester vodil več kot tri desetletja,« obljublja Alja Kramar, glasbena urednica na 1. programu Radia Slovenija, ki pripravlja cikel oddaj.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija