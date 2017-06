Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Del naših prikupnih TV-junakov: Ribič Pepe, Govoreči Tom in Kakadudu z Lucijo Ćirović. Foto: Katja Kodba Govorečega Toma in prijatelje so si pred televizijsko premiero ogledali otroci, ki sodelujejo v otroških oddajah TV Slovenija: Kriškraški, Firbcologi in Infodromovci. Foto: Katja Kodba Govoreči Tom živo ... Foto: Katja Kodba ... in Govoreči Tom iz risanke. Foto: Promocijske fotografije Outfit7 Ribič Pepe ali kako narediti krasen otroški žur. Foto: Katja Kodba Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dober konec, odličen začetek

Zaključek sezone otroških in mladinskih oddaj, prihaja Govoreči Tom in prijatelji

21. junij 2017 ob 13:45

Ljubljana - RTV SLO

Otroški in mladinski program TV SLO zaključuje pestro sezono: ob popolnoma novih oddajah je skoraj vsaka že poznana oddaja uvedla novosti. Poletje pa poleg počitniških užitkov prinaša tudi nova snemanja in posebno presenečenje: že 3. julija bomo našim mlajšim gledalcem predstavili priljubljenega govorečega mačkona v risani seriji Govoreči Tom in prijatelji.



Nova risana serija Govoreči Tom in prijatelji je nadvse duhovita jezična dogodivščina. Dogaja se v udobju Tomove garaže, spremenjene v programerski studio. Skupina prijateljev, ki si želijo postati zvezde, je recept za uspeh: Tom, vodja druščine, Angela, čudovita bodoča zvezda, Ben, pametni znanstvenik in računalniški navdušenec, Henk, optimistični in prikupni prijatelj, obseden s televizijskimi nadaljevankami, in Žigi, nagajivi in igrivi mali sosed. Čeprav se stvari nikoli ne iztečejo, kot so si zamislili, vam bo neustavljiva druščina zagotovo ogrela srca in vas nasmejala do solz. Mačjo druščino so vrhunsko sinhronizirali slovenski igralci Klemen Slakonja (Tom), Nataša Barbara Gračner (Angelca), Maša Derganc (Žigi), Bojan Emeršič (Henk) in Jernej Šugman (Ben).

Risana serija Govoreči Tom in prijatelji je nastala v podjetju Outfit7 na podlagi njihove svetovno uspešne aplikacije Govoreči Tom. V ponedeljek, 3. julija, naj bodo torej ure nastavljene na 18.00, ko se bo na TV SLO 1 prvič pojavil simpatični zelenooki mačkon. Sledili mu boste lahko kar 52 ponedeljkov, od 16. julija pa tudi vsako nedeljo po Živ žavu.

Otroški in mladinski program poleti

Na ta račun pa ne bodo počivali drugi junaki Otroškega in mladinskega programa TV Slovenija. Julija namreč snemamo studijski del nove sezone Ribiča Pepeta (20 oddaj), kratke otroške portrete za Studio Kriškraš, avgusta pa Firbcologe (20 oddaj) in pet kratkih, 15-minutnih dokumentarnih filmov o mladih za mlade iz serije Infodrom – Moje življenje.

Sezona za nami je bila obogatena in uspešna. Otrokom in mladim smo predstavili nove voditelje oddaj Studio Kriškraš (Lovro Finžgar), Firbcologi (Pia Zemljič) in Infodrom (Nejc Krevs in David Logar). Ribič Pepe je odšel na teren med otroke širom po Sloveniji, Cmok pa je otroke postavil pred kuharske izzive. Popolnoma nova oddaja, Čudogozd, je mlajše gledalce vabila v svet domišljije, prenovljene Male sive celice pa so uvedle nov trend kviza za osnovnošolce.

Tudi mladinci so dobili novi oddaji Osvežilna fronta in Adrenalinci, mladi glasbeni bendi pa so se v novi sezoni oddaje V svojem ritmu pomerili v novih glasbenih žanrih.

Sinhronizirali smo nove risanke (med njimi tudi Govorečega Toma) in odkupili pravice za predvajanje novih otroških in mladinskih tujih serij.

»Otroški in mladinski program je televizija v malem: ustvarjamo oddaje raznolikih žanrov za specifične ciljne publike, v starostnem razponu od dveh do 18 let. Ta pestrost je za nas velik izziv in hkrati velika odgovornost, saj spremljamo otroke pri njihovih prvih televizijskih korakih, na njihovi poti odraščanja in zorenja, oblikovanja identitete vse do kritičnih gledalcev, ki so si ustvarili svoje mnenje o oddajah in imajo jasno oblikovan televizijski okus.

Zato se nikoli ne ustavimo, nenehno iščemo nove vire navdiha, spreminjamo in oblikujemo oddaje v skladu s svetovnimi trendi, našimi znanjem, izkušnjami in možnostmi ter željami in pričakovanji mladih gledalcev. Osnova našega ustvarjanja so otroci v središču, v oddajah jih želimo prikazati takšne, kot so: zadovoljne, radovedne in kompetentne, ki se igrajo, učijo, razmišljajo, govorijo in bivajo tukaj in zdaj.

Prihaja vroče poletje, v katerem bomo ponovili najboljše epizode posameznih oddaj, za vse tiste, ki so jih zamudili ali bi jih radi videli še enkrat. Zadnji vikend v septembru pa se začne nova sezona, ki bo, obljubljamo, vsaj tako pestra, zanimiva in privlačna, kot je bila ta,« lahko za besedo držimo urednico Otroškega in mladinskega programa TV Slovenija mag. Martino Peštaj.



Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija

Fotografije: Katja Kodba na zaključku sezone otroških in mladinskih oddaj TV Slovenija in predstavitvi nove risane serije novinarjem; fotografije iz risane serije: promocijske fotografije Outfit7