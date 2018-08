Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Del voditeljske ekipe oddaje Dobro jutro Foto: Adrijan Pregelj Andrej Geržina Foto: Adrijan Pregelj Špela Močnik Foto: Adrijan Pregelj David Urankar Foto: Adrijan Pregelj Dodaj v

Dobro jutro se na male zaslone vrača 3. septembra

27. avgust 2018 ob 15:35

Ljubljana - RTV SLO

Po poletnem predahu se v ponedeljek, 3. septembra 2018, na Televizijo Slovenija vrača edina jutranja oddaja Dobro jutro. Ustvarjalci oddaje bodo tudi to sezono skrbeli za raznolike vsebine, ki bodo gledalcem lepšale jutra od ponedeljka do petka.

Ekipa oddaje Dobro jutro se bo vsak delavnik med 7. in 11. uro na 1. programu Televizije Slovenija trudila, da gledalcem posreduje izčrpne in kakovostne servisne informacije, koristne nasvete za vsakdanje življenje in raznovrstne razvedrilne vsebine.

Ponedeljki bodo rezervirani za zdravstvene nasvete s kredibilnimi strokovnjaki, razbijali pa bodo tudi tabuje o staranju. Pripravljajo akcijo Nikoli ni prepozno!, v kateri bodo lahko sodelovali vsi aktivni starostniki, ki so željni novih dogodivščin ali samo nove družbe.

Torek ima informativni prizvok, stalnica torkovih juter pa ostaja tudi porota, v kateri soočajo različna mnenja o aktualnih družbenih temah. Gledalci bodo lahko svoje mnenje izrazili tudi z glasovanjem.

Ob sredah bo voditelj Andrej Hofer delil nasvete iz domače lekarne in se družil z malimi živalmi.

Četrtek je dan za nekoliko osveženo nagradno igro Zbudi se, Slovenija, s katero bodo obiskovali tudi različne kraje po Sloveniji. Posebna novost ob četrtkih bo tudi rubrika Mars in Venera, v kateri bosta svoja mnenja o najrazličnejših tematikah izražala Špela Močnik kot predstavnica ženskega spola in David Urankar kot predstavnik moškega spola. Svoje mnenje bodo lahko podali tudi gledalci.

Ob petkih bo Mojca Mavec tudi v tej sezoni reševala jezikovne dileme ter pripravljala okusne jedi z našimi kuharji, kuhala pa bo tudi terenska ekipa v različnih krajih Slovenije. Petki bodo namreč še naprej namenjeni obiskom slovenskih krajev. Marija Merljak bo predstavljala tradicionalno kulinarično ponudbo slovenskih krajev in delila nasvete o zdravem načinu prehranjevanja. Gledalci bodo dobili tudi kakšen namig za izlet.

Koprski ustvarjalci oddaje Dobro jutro, ki oddajo pripravljajo ob torkih med 9. in 11. uro, bodo poskrbeli, da bodo gledalci zmeraj seznanjeni z aktualnim dogajanjem na Primorskem, mariborska ekipa oddaje Dobro jutro pa jih bo ob sredah med 9. in 11. uro seznanjala z dogodki iz severovzhodne Slovenije.

Za vse, ki oddaje med tednom ne utegnejo spremljati, je ob sobotah med 7. in 9. uro na 2. programu Televizije Slovenija na sporedu Najboljše jutro – pregled najbolj zanimivih rubrik preteklega tedna.

