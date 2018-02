EMA 2018: predstavljamo finaliste in voditelja

Raiven pa nas bo spomnila na svoji skladbi z izbora EMA 2016 in 2017, nastop pa začinila s čisto svežo skladbo. Foto: SOJ RTV SLO/Tibor Golob

Amaya je, kot Maja Keuc, evrovizijske navdušence s skladbo No One navdušila v Düsseldorfu leta 2011. Tokrat bo slovenski publiki premiereno predstavila svoj novi singel. Foto: SOJ RTV SLO/Tibor Golob

Baseless in Vid Valič Foto: SOJ RTV SLO/Janu Ugrin

Ocenite to novico!

17. februar 2018 ob 22:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Proper, Lara Kadis, BQL, Lea Sirk, Indigo, Ina Shai, Marina Martensson in Nuška Drašček so finalisti izbora EMA 2018. Prihodnjo soboto, 24. februarja, se bodo potegovali za vozovnico na 63. tekmovanje za Pesem Evrovizije 2018, ki bo 8., 10., in 12. maja v Lizboni.