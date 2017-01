Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Program koncerta Funkognito večinoma sestavljajo avtorske skladbe Matjaža Mikuletiča. Foto: RTV SLO Vokalna solistka na koncertu Funkognito bo Karin Zemljič. Foto: RTV SLO Mozartine 2Koncert bo vodil koncertni mojster našega orkestra, violinist Benjamin Ziervogel, izjemen solistični, orkestrski in komorni glasbenik. Kot solist se bo predstavil v Sarasatejevih Ciganskih napevih. Foto: RTV SLO Dirigent prvega koncerta v letu 2017 (9. februar 2017) v sklopu abonmaja Simfoničnega orkestra Kromatika bo v Angliji živeči Avstralec Matthew Coorey. Foto: RTV SLO Freddy Kempfl je že v otroških letih zaslovel kot virtuoz na klavirju. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Funkognito, Mozartina 2 in Čudežni mandarin

Koncerti Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija

17. januar 2017 ob 14:24

RTV SLO

V prihajajočih štirih tednih bosta oba glasbena korpusa RTV Slovenija, tj. Simfonični orkester RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenija, nastopila na koncertih v sklopu svojih abonmajev. Prvi koncert v letu 2017 v sklopu abonmaja BigBand@SiTi bo naš jazzovski orkester imel v petek, 27. januarja 2017, ob 20. uri v SiTi Teatru. V nedeljo, 29. januarja 2017, bo v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji sledil drugi koncert iz abonmajskega cikla Mozartine, na katerem bo nastopil Simfonični orkester. Slednji se bo ljubljanski publiki predstavil še na koncertnem večeru v sklopu abonmaja Kromatika, ki bo 9. februarja 2017, ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Prvi koncert Big Banda RTV Slovenija v letu 2017 v sklopu abonmaja BigBand@SiTi bo na sporedu 27. januarja 2017, naslovljen pa bo Funkognito. Skovanka Funkognito združuje programsko raznovrstnost koncerta, ki črpa svojo izraznost v popu, funku in jazzu ter glasbenih aranžmajih v stilu legendarnih skupin Blood Sweat and Tears, Earth Wind and Fire, Incognito. Program koncerta večinoma sestavljajo avtorske skladbe Matjaža Mikuletiča in bodo izvedene na tem koncertu premierno. Vokalna solistka bo Karin Zemljič, orkester bo igral pod vodstvom Tadeja Tomšiča.

Matjaž Mikuletič je ob tej priliki povedal: »Motiv za uresničitev avtorskega koncerta Funkognito izvira iz glasbenih zvrsti, ki so bile popularne v 90 letih prejšnjega stoletja, v času mojega glasbenega odraščanja in spoznavanja s kulturo zabavnih glasbenih zvrsti, acid-jazza, R&B in soula in njihovih usmeritev v popularno glasbo. Glasba skupin, kot so Incognito, Brand New Heavies in Jamiroquai je bila takrat močno prisotna na glasbenih odrih in v medijih tako v svetu kot tudi pri nas. Kljub pojavu novih zvrsti, ostaja še vedno »in« in je še danes blizu širšemu krogu poslušalcev, čeprav se je preselila na odre jazza in s tem dobila pomembno mesto in potrditev v glasbeni zgodovini. Koncert bo prinesel poslušalcem nostalgičen pridih 90 let, vendar s svežim pristopom h glasbeni kompoziciji in aranžiranju, s prodornim glasom Karin Zemljič in pod mojstrskim vodstvom Tadeja Tomšiča.«

Že čez dva dneva, natančneje, 29. januarja 2017, bo naš drugi glasbeni korpus, tj. Simfonični orkester RTV Slovenija nastopil na drugem koncertu iz cikla Mozartin. Koncert bo vodil koncertni mojster našega orkestra, violinist Benjamin Ziervogel, izjemen solistični, orkestrski in komorni glasbenik. Kot solist se bo predstavil v Sarasatejevih Ciganskih napevih.

Dirigent prvega koncerta v letu 2017 (9. februar 2017) v sklopu abonmaja Simfoničnega orkestra Kromatika bo v Angliji živeči Avstralec Matthew Coorey, kot solist na klavirju pa se bo predstavil Freddy Kempfl ki je že v otroških letih zaslovel kot virtuoz. Koncert se bo začel v nenavadno ležernem in mističnem ozračju, z Debussyjevim Preludijem k Favnovemu popoldnevu. V drugi polovici bo koncert ponudil slikovite in poetične trenutke, od Ravelove miniature Dolina zvonov v Graingerjevi orkestraciji do Bártokove baletne suite Čudežni mandarin.

