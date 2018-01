Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po uspešni prvi seriji oddaj iščemo nove družine. Iskrive, nasmejane, drzne, številčne, ali pa tudi ne, povsem običajne, morda nenavadne, z različnih koncev Slovenije, tudi iz zamejstva. Družinska tradicija petja je gotovo prisotna v vseh slovenskih pokrajinah. Zakaj svojih sposobnosti in ubranih glasov ne bi pokazali širšemu krogu gledalk in gledalcev, si tako pridobili nove oboževalce in zapeli še na kakem drugem odru? Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg V prvi sezoni je slavila družina Pušaver iz Jelovca pri Makolah. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg Sorodne novice Vračajo se razvedrilne oddaje Dodaj v

Iščemo iskrive, nasmejane in drzne družine, ki pojejo

5. januar 2018 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zagotovo ste slišali za deset simpatičnih družin, ki so se od oktobra do decembra lani vsak teden predstavile v oddaji Slovenski pozdrav. Za ustvarjalce in gledalce petkove večerne zabavne oddaje je bila to posebna priložnost, da smo jih spoznali od blizu ter z njimi doživeli veliko lepih trenutkov v njihovih domačih okoljih ter v Avsenikovi gostilni v Begunjah na Gorenjskem.

Družinska povezanost je izredno pomembna. Gre za vrednoto, ki je redka. Če jo družita še glasba in pesem, postane še posebej žlahtna. Veseli smo za vse, ki so v letu 2017 sprejeli izziv in se z nami družili, navezali nove stike in prijateljske vezi. Omogočili smo jim, da so zapeli s Poskočnimi muzikanti v živo na našem rdečem odru, slast zmage pa je konec leta 2017 okusila družina Pušaver iz Jelovca pri Makolah.

Nova sezona Družina poje

Po uspešni prvi seriji oddaj iščemo nove družine. Iskrive, nasmejane, drzne, številčne, ali pa tudi ne, povsem običajne, morda nenavadne, z različnih koncev Slovenije, tudi iz zamejstva. Družinska tradicija petja je gotovo prisotna v vseh slovenskih pokrajinah. Zakaj svojih sposobnosti in ubranih glasov ne bi pokazali širšemu krogu gledalk in gledalcev, si tako pridobili nove oboževalce in zapeli še na kakem drugem odru?

Kaj potrebujemo?

Vaš posnetek, dovolj je, da ga posnamete s telefonom ali tablico. Fotografijo, na kateri ste vsi, ki pojete v vaši družini. Kontaktno telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Vse tri stvari pošljite na slovenskipozdrav@rtvslo.si in počakajte na naš klic ali elektronsko sporočilo.

Za dodatne informacije pa lahko pokličete tudi 01 475 33 38, vsak delavnik med 10. in 14. uro.

Skupek glasbe, pristnih družinskih vezi in lepota nastopanja ter prepevanja – to so naši cilji, ki jih bomo uresničili in nadgradili z vami.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija