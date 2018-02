Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po petindvajsetih letih se v Izštekane vrača Peter Lovšin. Foto: Matej Mitruševski Ljubljanski rokerji Los Ventilos obljubljajo akustične in malo manj akustične skladbe. Foto: Matic Veber 17. aprila se bo izštekala zasavska zasedba Koala Voice. Foto: Alan Orlič Nastop v Izštekanih bo za skupino MRFY vrhunec njihove spomladanske turneje po Sloveniji. Foto: Alan Orlič Oddaja Izštekani ob zaključku leta ponuja izvrsten koncert v Kinu Šiška Izštekanih 10, nazadnje s skupino Siddharta in gosti. Foto: Alan Orlič Dodaj v

Izštekana pomlad

Peter Lovšin, Los Ventilos, Koala Voice in MRFY v pomladni sezoni oddaje Izštekani

19. februar 2018 ob 12:40

Ljubljana - Val 202

Oddaja Izštekani Vala 202, ki letos praznuje 25-letnico, bo v pomlad zakorakala s štirimi akustičnimi koncerti. Po 25 letih se na (skoraj) isti dan izšteka prvi gost oddaje Izštekani – Peter Lovšin. V prihodnjih mesecih pa mu sledijo prekaljeni mački slovenske glasbene scene Los Ventilos in novi zvezdi, zasedbi Koala Voice in MRFY.

Peter Lovšin 25 let pozneje

Pisal se je 25. februar 1993. V svojem četrtkovem večernem terminu na Radiu Študent je voditelj in idejni vodja Izštekanih Jure Longyka gostil člane skupine Sokoli - Petra Lovšina ter kitarista Ivana Bekčiča in Zvoneta Kukca. Odigrali so le štiri skladbe, a začela se je pisati zgodovina. Prva oddaja Izštekani! 27. februarja 2018, natanko četrt stoletja kasneje, Peter Lovšin s Španskimi borci znova iztakne kable in pride v studio Vala 202. Obljublja akustično poslastico!

Los Ventilos

Ljubljanski rokerji Los Ventilos bodo po skoraj dve desetletji dolgi poti 27. marca 2018 nastopili v Izštekanih. Obljubljajo akustične in malo manj akustične, a še vedno zelo spremenjene aranžmaje pesmi iz železnega repertoarja, ki jih bo nadgradilo sedem premierno odigranih skladb s prihajajočega albuma.

Koala Voice

17. aprila 2018 se bo zasavska zasedba Koala voice izštekala na prav poseben način, saj bodo igrali instrumente, ki jih sicer ne igrajo, in prearanžirali skladbe z obeh izdanih albumov, dodali pa bodo tudi nekaj novega gradiva.

MRFY

Dolenjski indie rokerji MRFY bodo 1. marca objavili EP A Side Of The Story s petimi skladbami in se ob tem podali na dvojno spomladansko turnejo po Sloveniji. Nastop v Izštekanih 22. maja 2018 bo vrhunec njihove turneje, kjer bodo električnim koncertom v klubih dodali butične akustične nastope.In še ena izštekana poslastica se obeta: k sodelovanju so povabili čudovito mlado mariborsko pevko Zalo Kralj, s katero bodo posebej za Izštekane priredili skladbo “Valovi”.

Oddaja Izštekani

Pet let po začetku oddaje na Radiu Študent leta 1993 je Jure Longyka Izštekane preselil na Val 202. Z leti se je razvila v eno izmed najbolj cenjenih oddaj tako med glasbeniki kot poslušalci. Oddaja, ki je kombinacija v živo odigrane glasbe in pogovora z glasbeniki, je organizacijsko, vsebinsko in tehnično zahtevna. Zadnjih pet let ob zaključku leta ponuja izvrsten koncert v Kinu Šiška Izštekanih 10, nazadnje s skupino Siddharta in gosti.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija