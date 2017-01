Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tina Maze je skupno zmago na Zlati lisici osvojila leta 2013. Foto: Katja Kodba Ilka Štuhec je na letošnji Zlati lisici osvojila 10. in 14. mesto. Foto: Katja Kodba Slovo ekipe Team to aMaze. Foto: Katja Kodba Televizija Slovenija je bila na mariborskem Pohorju proizvajalec mednarodnega TV-signala. Foto: Katja Kodba Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Izvrstna gledanost Zlate lisice

Ilka Štuhec v tej sezoni osvojila točke že v vseh petih disciplinah.

9. januar 2017 ob 13:50

RTV SLO

Pretekli vikend se je zaključila že tradicionalna 53. Zlata lisica, na kateri se je od tekmovalnega smučanja poslovila najboljša slovenska smučarska vseh časov Tina Maze. Na obeh tekmah, tako veleslalomski kot slalomski, je bila Televizija Slovenija proizvajalec mednarodnega TV-signala. Prireditev pa ni bila uspešna zgolj tekmovalno in organizacijsko, temveč je dosegala visoko gledanost tudi pred malimi ekrani, saj si je vsaj minuto televizijskega prenosa 53. Zlate lisice v soboto, 7. januarja 2017, in v nedeljo, 8. januarja 2017, na Televiziji Slovenija 2 ogledalo kar 817.200 različnih gledalcev, starejših od 4 let.

V soboto, 7. januarja, je 1. tek veleslaloma za 53. Zlato lisico v povprečju spremljalo 17,6 odstotkov ali 332.200 gledalcev, kar predstavlja kar 70 odstotkov takratnih gledalcev televizije. 2. tek veleslaloma je v povprečju spremljalo 16,2 odstotka ali 305.600 gledalcev, kar predstavlja kar 60 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Najvišjo gledanost je 53. Zlata lisica dosegla v soboto, 7. januarja, ko je ob 10:15 poslovilno vožnjo Tine Maze spremljalo 22 odstotkov ali 414.700 gledalcev.

V nedeljo, 8. januarja, je 1. tek slaloma za 53. Zlato lisico v povprečju spremljalo 14,1 odstotek ali 266.300 gledalcev, kar predstavlja kar 61 odstotkov takratnih gledalcev televizije. 2. tek slaloma je v povprečju spremljalo 16,5 odstotkov ali 311.400 gledalcev, kar predstavlja kar 54 odstotkov takratnih gledalcev televizije.

Prireditev Hvala, Tina! je v soboto, 7. januarja 2017, na TV Slovenija 1 v povprečju spremljalo 13 odstotkov ali 244.800 gledalcev, kar predstavlja 29 odstotkov takratnih gledalcev televizije.

(vir: AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta).

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija