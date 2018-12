Glavni trije liki nove kriminalistične serije Ekipa Bled: Ferdo, Luka in Nives (od leve). Foto: Katja Kodba Luka (Janko Mandić), mladi kriminalist, ki je iz Ljubljane premeščen na Bled. Foto: Katja Kodba Nives (Barbara Cerar) kmalu prebere novega člana ekipe. Foto: Katja Kodba Kriminalist Ferdo (Gaber Trseglav) ni najbolj navdušen nad prišlekom. Foto: Katja Kodba Luka (Janko Mandić) in Sara (Mija Skrbinac) - ljubezen na prvi pogled. Foto: Katja Kodba Sorodne novice Prvi kadri Ekipe Bled Dodaj v

Kriminal na Gorenjskem? Naloga za ekipo Bled!

Nova kriminalistična serija ob nedeljah zvečer na TV SLO 1

17. december 2018 ob 10:18

Ljubljana - RTV SLO

Ste za nekaj akcije? Od 6. januarja 2019 bomo ob nedeljskih večerih ob 20. uri v življenja gledalcev vnesli nekaj napetosti in nemira. Na TV SLO 1 prihaja nova izvirna kriminalistična serija Ekipa Bled. Resni primeri so za resne ljudi in ti iz Ekipe Bled – Luka, Nives in Ferdo – imajo glavo in srce na pravem mestu.

Členi ekipe Bled

Potem ko je imel Luka Glažar (Janko Mandić), mlad perspektiven kriminalist, nekaj nesoglasij z nadrejenimi v Ljubljani, so ga premestili v novo delovno okolje. Vzroki za njegovo premestitev so zaviti v skrivnost. Na Bledu postane član majhne kriminalistične ekipe v lokalni policijski enoti. Luka nerad govori o svoji preteklosti; po incidentu v Ljubljani, v katerem je med akcijo umrl njegov bivši kolega in prijatelj, se je odločil, da med sodelavci ne bo več iskal prijateljev. Ne bo se vtikal v stvari, ki se ga ne tičejo.

Ferdo Svetina (Gaber Trseglav), kriminalist in veteran Blejske postaje, vdovec in ne več preveč zagrizen lovec ni navdušen, da je v ekipo dobil ljubljanskega prišleka. Nezaupljiv je do njegovih idej, do drugačnih metod dela, do tega, da se Luka »nosi previsoko«, nenazadnje do tega, da Luka ni domačin.

Zato pa v ekipo Bled mlajšega Luka takoj sprejme Nives Šmid (Barbara Cerar), tretja v ekipi kriminalistov, ki morajo zaradi majhnosti postaje včasih reševati tudi precej preproste primere. Zdravorazumska Nives ne deli predsodkov s Ferdom, a kmalu opazi, da je Luka, poleg tega, da zna bit odličen pri svojem delu, lahko hkrati tudi preveč zagnan in neomajno vztrajen. Kot se izkaže, včasih na škodo vpletenih in tudi samega sebe.

Služba je služba, družba pa družba

Že prvi dan na Bledu se Luka popolnoma nehote vplete v zgodbo Globočnikov, stare in premožne Blejske družine. Z nejevero gleda, kako se Ferdo trudi prikriti škandal, v katerega je vpleten Jakob Globočnik, odvetnik in občinski svetnik. Luka negoduje, a nima kaj. Nato še isti dan v Lukovo življenje vstopi Sara Globočnik (Mija Skrbinac), Jakobova hči, ki končuje študij v Ljubljani. Luka se zaplete tako s Saro, kot tudi z njeno družino, o kateri si na Bledu na glas nihče ne upa reči nič slabega.

Luka kot mladega kolega pošiljajo na različne primere, včasih tudi take, ki se jih v Ljubljani ne bi niti dotaknil. Tako rešuje problem izginule svinje, se ukvarja z okradeno bogato izseljenko, ki ima rada mlajše moške, z Nives lovita tatova salamoreznice, vsi skupaj pa se lotevajo tudi težjih primerov. Intenzivno preiskujejo drzen rop v središču Bleda, ne nazadnje pa so v primeru nasilne smrti osumljeni tudi nekateri člani ekipe Bled.

Mladi kriminalist na Bledu počasi odkriva, kako so v takem majhnem kraju vsi globoko povezani. Če že niso v sorodstvu, pa njihove vezi iz takšnih ali drugačnih razlogov segajo daleč v preteklost. Bled, ki ga Luka na začetku dojema kot neke vrste prostovoljno izgnanstvo, počasi, a nezadržno zleze pod njegovo kožo. A ko se končno odloči, da bo zares ostal, se stvari obrnejo v popolnoma novo smer.

18-delno serijo s 25-minutnimi deli za TV Slovenija snema produkcijska hiša Sever & Sever. Scenarije sta napisala Gregor Fon in Nina Zupančič, režira pa jo Blaž Završnik. Gregor Fon in Blaž Završnik sta tudi avtorja serije.

Igrajo Janko Mandić, Barbara Cerar, Gaber Trseglav in Mija Skrbinac, v epizodnih vlogah pa še Matija Vastl (kriminalist Urh iz Ljubljane), Milan Štefe (Jakob Globočnik), Maruša Oblak (Irena Globočnik), Lovro Zafred, Matej Tunja, Robert Prebil in drugi.

