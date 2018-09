Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ano Mario Mitić bo v novi sezoni začasno nadomestila Urška Vučak Markež, ki se bo kapetanom Mihu Brajniku, Matjažu Javšniku in Tilnu Artaču pridružila v jesenski sezoni kviza Kdo bi vedel. Foto: Žiga Culiberg Jesen prinaša nove tekmovalce in izzive v kvizu Vem! Foto: Žiga Culiberg Priljubljena voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab ter Urška Vučak Markež bodo z vami tudi v novi sezoni. Foto: Žiga Culiberg Z Vikend paketom se v nedeljske popoldneve vračata Bernarda Žarn in Jože Robežnik. Foto: Žiga Culiberg Čarodej nove generacije Magic Aleksander bo to jesen potoval po različnih krajih in s svojimi triki presenečal naključne mimoidoče. Spremljali ga boste lahko vsako nedeljo v oddaji Vikend paket. Foto: Gregor Katič Dodaj v

Kviz in sproščena zabava se vračata na Televizijo Slovenija

5. september 2018 ob 14:19

Ljubljana - RTV SLO

Na Televizijo Slovenija se vračajo priljubljene razvedrilne oddaje Slovenski pozdrav, Kdo bi vedel in Vikend paket, vsak delovnik pa boste pred TV Dnevnikom znova spremljali nove kvize Vem!

Kviz Vem! - nove, zahtevnejše križanke

Od ponedeljka do petka ob 18.20 na TV SLO 1; prvič 17. septembra

Z novimi križankami in novo sezono se na male ekrane vrača nova, osma sezona priljubljenega kviza VEM! Letošnja novost so križanke z 10 besedami tudi v prvem krogu. To pomeni še več raznolikih, zanimivih vprašanj za tekmovalce v studiu in gledalce pred ekrani. Ustvarjalci se v teh dneh se pripravljajo na snemanje novih jesenskih oddaj med katerimi bodo tudi »superfinalne« oddaje s petkratnimi zmagovalci in posebne oddaje z znanimi Slovenci, ki bodo na sporedu konec oktobra. Voditelja Aljoša Ternovšek in Anže Zevnik bosta še naprej skrbela za prijetno vzdušje in pošten razplet tekmovanja. Da je VEM! kviz za vse generacije, bo dokazal najstarejši med vsemi dosedanjimi tekmovalci, 85-letni Stanko s Ptuja, ki ga boste videli v prvi oddaji nove sezone.

Jesen prinaša nove tekmovalce in izzive v kvizu VEM! Sodobno in dinamično obliko polurne televizijske zabave, privlačno tako za mlado občinstvo, kot tudi ugankarje in radovedneže vseh vrst bosta še naprej vodila Anže Zevnik in Aljoša Ternovšek. Vem! vstopa v osmo sezono in z izjemno priljubljenostjo dokazuje, da smo Slovenci ugankarski narod, saj si vsako oddajo v povprečju ogleda skoraj 145 tisoč gledalcev.

Slovenski pozdrav - nova sezona Družina poje

Ob petkih ob 20.00 na TV SLO 1; prvič 5. oktobra

V petkove večere z novo sezono 5. oktobra vrača narodno-zabavna glasbena oddaja Slovenski pozdrav z nepogrešljivima voditeljema Darjo Gajšek in Blažem Švabom. V oddaji bodo ustvarjalci oddaje osrednje mesto namenili rubriki Družina poje, v kateri se bodo predstavljale slovenske družine, ki še ohranjajo pevsko tradicijo in družinske vrednote, kot so druženje, pripadnost, medsebojno spoštovanje in slovenska pesem. Za humorne vsebine bo tudi jeseni skrbela Urška Vučak Markež, ki bo po novem gledalkam in gledalcem svetovala pri reševanju vsakdanjih problemov. V vsaki oddaji bo osrednji gost človek, ki je pomembno zaznamoval narodno-zabavno glasbo kot avtor, izvajalec, producent, pevec ali instrumentalist. V oddajah bodo predstavljali uveljavljene narodno-zabavne skupine ter zmagovalce poletnih festivalov domače glasbe, tu in tam pa bodo na odru Slovenskega pozdrava nastopili tudi izvajalci zabavnih glasbenih zvrsti.

Kdo bi vedel - zabavni družinski kviz

Ob sobota ob 20.00 na TV SLO 1; prvič 29. septembra

Sobotni večeri bodo tudi to jesen rezervirani za dobro uro originalne zabave z edinstvenim in zabavnim družinskim kvizom, ki ponuja mešanico komedije, znanja ter napete igre za lepe nagrade, ki jo dobi občinstvo v studiu. Kdo bi vedel se z novo sezono in novo kapetanko na male ekrane vrača 29. septembra ob 20.00 na TV SLO 1.

V zabavni oddaji Kdo bi vedel o zmagovalcu ne odloča zgolj znanje. Pomembno je predvsem ugibanje, sklepanje, pogovor in duhovitost. Da je pot do cilja res zabavna, še dodatno poskrbi humorna ekipa kviza - voditelj Saša Jerković ter kapetani Miha Brajnik, Matjaž Javšnik in Tilen Artač, Ano Mario Mitić, ki se bo posvetila novi vlogi v življenju, pa bo v jesenski sezoni nadomestila Urška Vučak Markež. Znanstvenik, ki bo opravljal poskuse v laboratoriju oddaje Kdo bi vedel, bo tudi v jesenski sezoni kemik in stand-up komik Aleš Novak.

Vikend paket - nova rubrika s čarodejem Magic Aleksandrom

Ob nedeljah ob 17.20 na TV SLO 1; prvič 23. septembra

Z Vikend paketom se 23. septembra vračajo zabavni nedeljski popoldnevi z voditeljema Bernardo Žarn in Jožetom Robežnikom. Tudi v novi sezoni stalnica ostajajo zgovorni in zabavni komentatorji, ki bodo analizirali dogodke in teme preteklega tedna, čakajo pa jih tudi povsem novi izzivi in zabavne preizkušnje. K sproščenemu vzdušju bodo svojo energijo prispevali tudi zanimivi in vedno aktualni gosti, ki se prav tako ne bodo mogli izogniti presenečenjem, ki jih zanje pripravljata Bernarda in Jože.

Novost jesenske sezone je rubrika, v kateri boste lahko občudovali čarodeja nove generacije Magic Aleksandra, ki je s svojimi triki začaral in očaral Slovenijo, za enega najbolj talentiranih čarodejev nove generacije pa so ga razglasili tudi v tujini. Aleksander bo potoval po različnih krajih in s svojimi triki presenečal naključne mimoidoče. Njegove neverjetne trike in začudenje mimoidočih nad nenavadnim in nepojasnjenim dogajanjem, ki je v nasprotju z vsemi naravnimi in fizikalnimi zakoni, boste lahko vsak teden spremljali v oddaji Vikend paket – prvič v nedeljo, 23. septembra, ob 17.20 na TV SLO 1.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija