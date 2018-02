Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lea Sirk bo maja odpotovala na 63. tekmovanje za pesem Evrovizije v Lizbono. Foto: SOJ RTV SLO/Jani Ugrin Danes se je zaključil finalni izbor EMA 2018, ki sta ga gostila Raiven in Vid Valič Foto: SOJ RTV SLO/Jani Ugrin Dodaj v

Lea Sirk je zmagovalka izbora EMA 2018

24. februar 2018 ob 22:56,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 01:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lea Sirk bo maja odpotovala na 63. tekmovanje za pesem Evrovizije v Lizbono. Slovenijo bo v drugem predizboru, 10. maja, zastopala s skladbo Hvala, ne!.

Danes se je zaključil finalni izbor EMA 2018, ki sta ga gostila Raiven in Vid Valič, zakulisje pa Nejc Šmit. Večer je otvoril lanski zmagovalec Omar Naber, nadaljevali pa so finalisti: Lea Sirk (Hvala, ne!), Indigo (Vesna), INA SHAI (Glow), BQL (Promise), Marina Martensson (Blizu), Lara Kadis (Zdaj sem tu), Proper (Ukraden cvet) in Nuška Drašček (Ne zapusti me zdaj).

Med glasovanjem je Amaya gledalce navdušila s svežim singlom Concrete, Raiven s kompilacijo treh skladb: Črno bel, Zažarim in Povej ter Omar z novim singlom I still believe in you.

Pravila glasovanja določajo, da polovico točk prispevajo gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem, drugo polovico točk pa razdeli 6 strokovnih žirij, ki so jih sestavljali:

Glasbeni izvajalci:Maja Keuc, Nuša Derenda,Hannah Mancini, Darja Švajger, Omar Naber

Glasbeni ustvarjalci:Robi Pikl, Nikola Sekulović, Miha Guštin - Gušti, Neisha, Boštjan Grabnar

Radijska žirija:Žiga Klančar (VAL 202), Blaž Maljevac (Radio Koper), Aida Kurtović (1. program Radia Slovenija), Gregor Stermecki (Radio Maribor), Marjan Kokol (Radio SI)

Televizijska žirija: Mario Galunič, Den Baruca, Matic Zadravec, Klavdija Kopina, Urška Žnidaršič

Klub oboževalcev Pesmi Evrovizije:Miran Cvetko, Irena Žakelj, Gorazd Povšič, Roman Prošek, David Sopotnik

Mednarodna žirija:Dami Im (Avstralia 2016), Kristan Kostov (Bolgarija 2017), Bojana Stamenov (Srbija 2015), Emmelie de Forest (Danska 2013), Aminata (Latvija 2015)

Na 63. tekmovanje za pesem Evrovizije, ki bo 8., 10. in 12. maja v portugalski prestolnici potuje Lea Sirk s skladbo Hvala, ne!, ki so jo ustvarili: Lea Sirk, Tomy DeClerque / Lea Sirk, Anej Sirk / Tomy DeClerque, Lea Sirk.

// Foto: Jani Ugrin

// Fotografije nastopov v polni resoluciji so na voljo tukaj: PAKET 1, PAKET 2.

// Zmagovalna skladba Hvala, Ne! (Lea Sirk, Tomy DeClerque / Lea Sirk, Anej Sirk / Tomy DeClerque, Lea Sirk) je na voljo tukaj.

// Preostale fotografije bomo naložili v kratkem.

