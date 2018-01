Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Letošnje leto je za RTV Slovenija zelo posebno, saj javni zavod praznuje številne obletnice. Foto: SOJ RTV SLO/Enja Brelih Stavba Radia Slovenija danes. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv RTV SLO Stavba Radia Slovenija nekoč. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv RTV SLO Napovedovalca prvega TV Dnevnika Marija Velkavrh in Vili Vodopivec. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv RTV SLO Vremensko napoved je v prvem TV Dnevniku gledalkam in gledalcem posredoval Pavle Jakopič. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv RTV SLO Avtorica oddaje Opus Darja Korez Korencan v pogovoru s slovitim Placidom Domingom Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv oddaje Oddaja Izštekani obeležuje 25. obletnico. Foto: SOJ RTV SLO/Alan Orlič Dodaj v

Leto 2018 – praznično leto RTV Slovenija

Radio Ljubljana je začel oddajati 1. septembra leta 1928

Letošnje leto je za RTV Slovenija zelo posebno, saj javni zavod praznuje številne obletnice: 90 let Radia Slovenija, 60 let TV Slovenija, 60 let radijskega programa v madžarskem jeziku, 60 let oddaje Ljudje in zemlja, 50 let TV Dnevnika, 50 let televizije na Štajerskem, 40 let televizijskega programa v madžarskem jeziku, 35 let oddaje Tednik, 30 let oddaj Utrip in Osmi dan ter 25 let TV oddaje Opus in radijske glasbene oddaje Izštekani.

90 let radia …

Takratni Radio Ljubljana je začel redno delovati 1. septembra 1928, oddajal je na valovni dolžini 578 m z močjo 2,5 kW. 28. oktobra istega leta je bila v Ljubljani slovesnost ob deseti obletnici razpada Avstro-Ogrske in hkrati počastitev začetka rednega oddajanja Radia Ljubljana. 28. oktobra zato praznujemo tudi Dan RTV Slovenija. Prvi poskusi radijskega oddajanja sicer segajo v leto 1924, ko je oče slovenske radiofonije, profesor inž. Marij Osana, začel v Ljubljani poskusno oddajati prek oddajnika, ki ga je naredil sam. Leta 1925 pa se je zgodil nov pomemben korak, ko so radioamaterji iz Ljubljane prek svojega oddajnika prenašali program na Bled. Leto pozneje je inž. Marij Osana organiziral prenos koncerta iz Glasbene matice, zato je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo začel oddajati Radio Ljubljana.

… in 60 let televizije

Za uradni začetek slovenske televizije, »okna v svet«, kot so jo številni poimenovali, štejemo 11. oktober 1958, ko je stekel redni, po imenu še eksperimentalni program iz lastnega stacionarnega studia TV Ljubljana. V letih pred tem datumom je bilo nekaj občasnih poskusnih oddaj z improvizirano ali mobilno tehniko v začasno prirejenih prostorih. Osrednjo informativno oddajo TV Dnevnik je ob koncu petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja in tisočletja pripravljal Studio Beograd, deleži v skupnem programu so bili: Beograd 40, Zagreb 30 in Ljubljana 30 odstotkov.

60 let radijskega programa v madžarskem jeziku

29. november leta 1958 je bil prelomnica tudi za pripadnike madžarske narodnosti z začetkom oddajanja radijskega programa v madžarskem jeziku, ki se pripravlja in predvaja v okviru Pomurskega madžarskega radia. Tudi po 60 letih je njegova temeljna naloga informirati pripadnike madžarske narodnosti v Sloveniji v maternem jeziku, izpolnjuje pa tudi poslanstvo čezmejnega radia. Radio je bil sprva sestavni del Radia Murska Sobota. Prva napovedovalca sta bila Esti Rotdajč in Albert Abraham. Radio se je ves čas razvijal, leta 1983 so opremili studio v Lendavi, ki je omogočal nadaljnji razvoj z novo tehnično opremo. Pomurski madžarski radio deluje v okviru RTV Slovenija od leta 1996. Njegov program se je v preteklih 60 letih postopoma širil, od 15. marca 2017 oddaja svoj program 24 ur, program v živo pa poteka od 5.30 do 19.00 ure.

60 let oddaje Ljudje in zemlja

28. decembra 1958 je bila objavljena tudi prva kmetijska oddaja takratne TV Ljubljana, ki so si jo lahko ogledali gledalci nekdanje Jugoslavije. To je bilo teden dni za prvo kmetijsko oddajo na TV Zagreb, sledila je še kmetijska oddaja na TV Beograd, ki so jo začeli objavljati nekoliko kasneje. Kmetijske oddaje so bile vedno izobraževalno-svetovalne in informativne, vsebino pa so ustvarjalci prilagajali razmeram v kmetijstvu. Skozi desetletja se je zvrstilo veliko televizijskih ustvarjalcev, ki so ob sodelovanju s strokovnjaki in drugimi zunanjimi sodelavci pripomogli k razvoju temeljne gospodarske panoge, ki zagotavlja prehransko varnost in urejenost krajine. Danes je oddaja Ljudje in zemlja dolga 50 minut, na TV SLO 1 je na sporedu vsako nedeljo ob 12. uri. Tri oddaje mesečno pripravijo v mariborskem uredništvu, eno pa v Kopru. Povprečno si premiero oddaje ogleda okoli 100.000 gledalcev.

50 let TV Dnevnika

15. aprila 1968 je šel pod vodstvom urednika Marka Rožmana, redaktorja Tuga Klasinca, odgovornega urednika Vida Štempiharja in realizatorja Emila Rižnarja, s filmskega traku v eter prvi slovenski TV-dnevnik, ko sta se iz studia TV Ljubljana oglasila napovedovalca Marija Velkavrh in Vili Vodopivec, napovedovalec Pavle Jakopič pa je gledalcem posredoval vremensko napoved. Nad ekipo je bdel Dušan Fortič, takratni direktor TV Ljubljana, ki ima zagotovo največ zaslug, da smo dobili prvi slovenski TV Dnevnik. Do danes so si lahko gledalci ogledali že prek 18.000 TV Dnevnikov.

50 let televizije na Štajerskem

Leta 1968 je bilo ustanovljeno dopisništvo v Mariboru z lastnim televizijskim studiem. Dopisništvo je bilo zadolženo za pokrivanje Štajerske, Koroške in Pomurja, kar je zametek bodočega regionalnega programa. Od tod tudi odločitev, da se tu takoj postavi TV-studio (druga dopisništva po Sloveniji, pa ne vsa, so studie dobila po letu 1993, že v samostojni Sloveniji).

40 let televizijskega programa v madžarskem jeziku

Visok jubilej, 40-letnico, obeležuje tudi televizijski program v madžarskem jeziku, prva oddaja je bila predvajana 25. oktobra 1978. Televizijske oddaje v madžarskem jeziku so sprva nastajale v okviru informativnega programa TV Slovenija, od leta 1992 pa jih pripravlja lendavski TV-studio. V okviru programa danes nastaja že osem različnih oddaj. Izmed teh je med najbolj znanimi prva, oddaja Mostovi – Hidak, v kateri so na ogled aktualni dogodki s posebnim poudarkom na narodnostni tematiki. Najbolj zastopana področja so narodnostna kultura, izobraževanje, ohranjanje izročila, narodnostna politika, gospodarstvo, kmetijstvo, varovanje okolja.

35 let Tednika

6. januarja 1983 pa je bila prvič na sporedu mozaična oddaja Tednik. Takratne zgodbe so spremljale gospodarsko, kulturno in politično dogajanje v nekdanji Jugoslaviji ter pozneje njen razpad. Danes so rdeča nit med gledalci priljubljenih tedniških zgodb težave običajnega človeka, s katerimi se srečuje vsak dan, gledalke in gledalce pa prodorna ekipa Tednika informira tudi o aktualnih družbenopolitičnih temah. Bogat arhiv oddaje skriva veliko osebnih zgodb in tematskih problematik, ki so jih v vseh teh letih odstrli gledalcem, ustvarjalci Tednika pa jim na tak način poiščejo epilog.

30 let Utripa

30-letnico obeležuje informativna TV oddaja Utrip. Zasnovali so jo leta 1988 kot redni izrazito avtorski tedenski pregled notranjepolitičnih, gospodarskih, družbenih in kulturnih dogodkov v državi, takrat še Jugoslaviji. V oddajo so si utirala pot alternativna politična razmišljanja, informacije in slikovni materiali, ki v drugih oddajah takratnega Informativnega programa še niso uspeli ugledati luči sveta. Utrip je tudi danes izrazito avtorska oddaja s subjektivnim pogledom na najpomembnejše dogodke minulega tedna. Ustvarjalci imajo pri pripravi oddaje kar največ ustvarjalne svobode.

V torek, 9. januarja 2018, bo ob 21. uri na TV SLO 1 na sporedu oddaja Dosje: 30 let Utripa avtorice Andreje Lešnik.

30 let oddaje Osmi dan

Z oddajo Osmi dan je dobila TV Slovenija prvo sodobno tedensko 50-minutno magazinsko oddajo o kulturi v formatu, ki je sodoben tudi v današnjem času. To je bila tudi prva oddaja na TV Slovenija, ki je imela svoj gibljivi logo v zgornjem desnem kotu zaslona, kar smo takrat povzeli po vzoru tujih televizij.

25 let TV oddaje Opus …

Leta 1993 je bila prvič na sporedu monotematska oddaja Opus avtorice, urednice in voditeljice Darje Korez Korenčan. Edina redna mesečna oddaja o klasični glasbi na slovenskih televizijah je posvečena resni glasbi in operi. V njej si lahko gledalci ogledajo portrete uglednih slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev, prispevke in intervjuje z uglednimi tujimi umetniki in reportaže z glasbenih dogodkov doma ter najpomembnejših svetovnih festivalov in gostovanj naših orkestrov in zborov v tujini.

… in 25 let blagovne znamke Izštekani

Istega leta, natančneje 25. februarja 1993, pa je zaživela radijska glasbena oddaja Izštekani (sprva na Radiu Študent), ko je avtor in voditelj oddaje Jure Longyka gostil Sokole. Pet let pozneje je oddajo preselil na Val 202. Oddaja, ki je kombinacija glasbenih točk in pogovora s člani skupin, je organizacijsko, vsebinsko in tehnično zahtevna. Z leti se je razvila v eno izmed najbolj cenjenih oddaj tako med glasbeniki kot poslušalci. Zadnjih pet let ob zaključku leta ponuja izvrsten koncert v Kinu Šiška Izštekanih 10, nazadnje s skupino Siddharta in gosti.

Več o prazničnem letu si lahko ogledate tudi v spodnjem prispevku TV Dnevnika.

