Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Začeli smo snemanje druge sezone priljubljene nanizanke Mame. Foto: Ana Kregar Iva in Julija z otrokoma Foto: Ana Kregar Vesna Pernarčič (Julija) med snemanjem Foto: Ana Kregar Režiser Slobodan Maksimović pravi, da iskrenost pri delu odpira srca gledalcev. Foto: Ana Kregar Dodaj v

Mame 2 – prvi kadri

4. september 2018 ob 12:52

Ljubljana - RTV SLO

Po uspešni prvi sezoni slovenske nanizanke Mame se nam to jesen na TV Slovenija obeta njeno nadaljevanje. Te dni so na VPK pro posneli prve kadre s priljubljenimi Mirjano, Ivo, Julijo, Tatjano in Mašo – z običajnimi mamami z običajnimi življenjskimi izzivi, njihovimi zanimivimi reakcijami in rešitvami.

Ženski liki, ki jih oživljajo Vesna Pernarčič, Barbara Medvešček, Vesna Slapar, Tijana Zinajić in Lea Cok, se v drugi sezoni ne bodo bistveno spreminjali. Predstavili bodo le nekaj novih vsakdanjih zgodb, ob katerih se scenaristi dobro zabavajo. »Mogoče je za nas scenariste lažje, saj naše like že dodobra poznamo in je pisanje sekvenc močno podkrepljeno z vizualizacijo določene igralke in snemalnih prostorov. Vsekakor pa je bil izziv v kratkem času napisati deset novih in po mojem mnenju še boljših zgodb kot v prvi sezoni,« pravi scenaristka Ivana Jurković.

Tatjana (Vesna Slapar) po dolgih letih nezaposlenosti začne hoditi v službo v mestno gimnazijo kot profesorica latinščine. Zaradi tempa in druženj ji primanjkuje časa za dom in družino. Najmlajša, Maša (Lea Cok), se spopada z nosečnostjo. Zaradi odsotnosti partnerja je pogosto sama, a ji vse prijateljice stojijo ob strani. Julija (Vesna Pernarčič) začne snemati celovečerni film, v katerem igra glavno vlogo. Mirjana (Tijana Zinajić) je še vedno taksistka in kot sveža ločenka ter samohranilka treh sinov postopoma zaživi na novo. Iva (Barbara Medvešček) pa se s svojo družino namerava preseliti na sever Evrope, a stvari ne potekajo po pričakovanjih.

»Res veliko ljudi nas je spraševalo, kdaj bodo lahko gledali nadaljevanje Mam. Očitno so ti naši liki zaživeli v njihovih srcih, gledalci pa si želijo njihovih vsakdanjih zgodb – zgodb ljudi, ki jih lahko vsak dan srečajo. Verjetno so ljudem všeč različni značaji naših »mam«; vsak izmed gledalcev se lahko najde med njimi, ne samo med ženskimi, tudi med moškimi liki. Smo ekipa, ki se je trudila in dala vse od sebe, da naredi nekaj lepega, dobrega, prijetnega in nekaj, kar bo nas zabavalo in zanimalo. In s takšno iskrenostjo smo pridobili gledanost in srca gledalcev po vsej Sloveniji,« se dela z ekipo veseli režiser Slobodan Maksimović.

Ekipa, ki jo ima v mislih režiser, so ob igralkah in igralcih – spomnimo še na Lotosa Šparovca, Aljoša Koltaka, Uroša Smoleja in otroke naših super-mam Lovra in Filipa Žunića, An Mikono Čopič, Jakoba Rakovca, Žana Tomšiča, Ano Lu Lamut in Ino Kozjak – tudi scenaristi Ivana Jurković, Irena Svetek in Dušan Čater, direktor fotografije Almir Đikoli, skladatelj Mitja Vrhovnik Smrekar, kostumografka Tanja Škrbić Birgmajer in oblikovalka maske Anja Godina.

Vir fotografij: Ana Kregar

Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija