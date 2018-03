Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Manica Janežič Ambrožič je 26. marca 2018 prevzela vajeti Informativnega programa TV Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO/Katja Goljat in Matej Rušt Dodaj v

Manica Janežič Ambrožič je nova odgovorna urednica Informativnega programa TV Slovenija

26. marec 2018 ob 13:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Manica Janežič Ambrožič s 26. marcem 2018 nastopa štiriletni mandat odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija.

Na mesto odgovorne urednice jo je na predlog dr. Ljerke Bizilj, direktorice TV Slovenija, imenoval Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija.

Kot kandidatka za odgovorno urednico je s strani članov uredništva Informativnega programa Televizije Slovenija dobila 70-odstotno podporo, na mestu odgovorne urednice pa je zamenjala v. d. odgovornega urednika Vanjo Vardjana.

Manica Janežič Ambrožič že od leta 1994, še med študijem francoskega jezika in novinarstva sodelovala z nacionalno televizijo kot honorarna sodelavka, od leta 1997 pa je zaposlena na RTV Slovenija. V tem času je od novinarke zunanjepolitičnega uredništva Informativnega programa prehodila pot do voditeljice informativnih oddaj, avtorice odmevnih dokumentarnih oddaj z notranje- in zunanjepolitičnega področja, o osamosvojitvi Slovenije, izzivih Evropske unije, avtorice več oddaj Zrcalo tedna in voditeljice predvolilnih soočenj. Pokrivala je predvsem teme, povezane z Evropsko unijo, pa tudi dogajanje v Franciji, kjer je nazadnje leta 2017 spremljala francoske predsedniške volitve, in ZDA, saj je bila leta 2016 vodja projekta predsedniških volitev v ZDA na RTV Slovenija. V zadnjih letih je delala predvsem kot voditeljica in urednica TV Dnevnika. Sodeluje pa tudi pri izobraževanju novinarjev na FDV kot zunanja (so)izvajalka predmeta Televizijski praktikum in Izobraževalnem središču RTV Slovenija.

Le leto potem, ko je 1997 začela voditi Dnevnik na TV Slovenija, je dobila viktorja za najbolj obetaven televizijski obraz, obenem pa je bila istega leta nominirana tudi v kategoriji za najboljšega televizijskega voditelja. Leta 2015 je skupaj z Dejanom Ladiko prejela RTV priznanje za nadpovprečne delovne dosežke v preteklem letu za pokrivanje odmevne teme o arbitražnem sporazumu in s tem povezanimi zapleti. Po njuni zaslugi je TV Slovenija v zvezi s to tematiko gledalcem ponujala ekskluzivne informacije, poglobljene prispevke, analitične vklope in najboljše goste. Leta 2016 je prejela strokovnega viktorja za najboljšega voditelja informativne TV-oddaje.

Manica Janežič Ambrožič je leta 2016 tako svetovala študentom novinarstva: »Svet se vrti vse hitreje, informacije morajo čim prej do javnosti, res pa je, da kritični gledalci, poslušalci in bralci prepoznajo vloženo resno in sistematično delo novinarjev. Kritična javnost opazi vse; tisti, ki jim je tema blizu, bodo takoj opazili, če ni vsebine, pa naj bo prispevek še tako šmensi, všečen, gledljiv. Tudi na televiziji se poglobljena raziskava in poznavanje vsebine zmeraj izkažeta v dobrem delu pred kamero, pa čeprav je to bolj okorno. Ob dobri vsebini lahko gledalci manj izrazito delo pred kamero novinarju oprostijo, če le nagovarja.«

Služba za komuniciranje RTV Slovenija