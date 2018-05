Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Znamenita lutka Milana Klemenčiča Gašper. Foto: SOJ RTV SLO/arhiv TV Slovenija Animatorka Alenka Pirjevec in strokovni sodelavec pri dokumentarnem filmu Matjaž Loboda pri oživljanju Gašperčka. Foto: SOJ RTV SLO/arhiv TV Slovenija Mojster Klemenčič pri osemdesetih. O svojem delu je zapisal: »Moje glavno slikarsko delo je bilo marionetno gledališče in moje slikarske razstave so bile marionetne predstave.« Foto: SOJ RTV SLO/osebni arhiv Milana Klemenčiča Milan Klemenčič: njegov fotografski avtoportret slikarja iz leta 1903, obdobja, ko je živel v Šturjah. Foto: SOJ RTV SLO/osebni arhiv Milana Klemenčiča Dodaj v

Mojster in njegov Gašper

Igrano-dokumentarni portret Milana Klemenčiča

8. maj 2018 ob 11:00

Ljubljana - RTV SLO

Veste, kako so marionetne lutke prišle v Slovenijo in kako se je razvilo lutkovno gledališče? Kdo je gospod iz ozadja in kakšne vloge je odigral? Gospodu je ime Milan Klemenčič, po izobrazbi pa je bil akademski slikar. Zgodbo o njem in temeljih slovenskega lutkovnega gledališča predstavlja igrano-dokumentarni film Mojster in njegov Gašper, ki ga bomo premierno predvajali v nedeljo, 20. maja, ob 22.30 na TV SLO 1.

Milan Klemenčič je leta 1910 v Šturjah pri Ajdovščini ustvaril Malo marionetno gledališče. Že pred prvo svetovno vojno je napisal program o ustanovitvi pravega lutkovnega gledališča na Slovenskem, objavil pa ga je šele po vojni, ko je Ljubljana dobila Slovensko marionetno gledališče. Postal je vodja gledališča, izdelal je tudi lutke in sceno, prevedel besedila za predstave ter izbral igralce. Gledalci so bili navdušeni nad predstavami in nad njegovim znamenitim likom Gašperjem, ki ga je Klemenčič prevzel iz besedil Franca Poccija. Gašper, nemirni duh, ki za vsako stvar najde pravi odgovor, je postal njegov spremljevalec in je tudi rdeča nit Klemenčičevega filmskega portreta.

Deset let se je nato Klemenčič posvečal samo slikanju, zatem pa se je odločil, da bo ustvaril svoje lastno gledališče. Ljudi je povabil na svoj dom na predstavo Sovji grad. Vse je sam tako natančno izdelal, da so figurice pred gledalci dobesedno oživele. Sledila je predstava Doktor Faust, ki pomeni vrh njegove lutkovne umetnosti. Predstava je še danes na repertoarju Lutkovnega gledališča Ljubljana. Je dragocen dokument časa in žlahten delček zakladnice slovenske kulturne dediščine. Slovensko lutkovno gledališče, ki ga je zasnoval, pa se lahko primerja s tovrstnimi evropskimi gledališči z veliko daljšo tradicijo.

Milan Klemenčič je bil tudi prvi, ki se je pri nas preizkusil v barvni fotografiji, lahko pa ga štejemo tudi med prve scenografe in kostumografe.

Scenarij za Mojstra in njegovega Gašperja je ob strokovnem vodstvu Matjaža Lobode pripravila Magda Lapajne, ki je film tudi režirala. Like so odigrali Iztok Jereb (oče Milana Klemenčiča), Areh Mahkovic (mladi Milan Klemenčič), Ahac Mahkovic (brat), Bela Manfreda (sestrica), oživili pa tudi Primož Pirnat (glas Milana Klemenčiča), Jože Lasić (izdelovalec lutk), Iztok Bobič (slikar) in Gašper Tič (glas lutke Gašperja). To je bila Gašperjeva zadnja vloga v dokumentarnem filmu.

