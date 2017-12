Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Od 23. decembra se bomo na TV SLO 1 štirikrat sprehodili po novi seriji Mestne promenade. Foto: SOJ RTV SLO/iz serije Mestne promenade Promenade so bile prostor tradicionalne komunikacije in vedno živahen kraj, kar se ohranja tudi v sodobnem času, vendar z nekoliko drugačnim pomenom in pojavnimi oblikami, pravi avtor in voditelj serije oddaj Andrej Doblehar. Foto: SOJ RTV SLO/iz serije Mestne promenade Ptuj. Foto: SOJ RTV SLO/iz serije Mestne promenade Škofja Loka. Foto: SOJ RTV SLO/iz serije Mestne promenade Ribnica. Foto: SOJ RTV SLO/iz serije Mestne promenade Dodaj v

Na sprehod po mestnih promenadah

Nova dokumentarna serija TV SLO Mestne promenade

12. december 2017 ob 09:44

Ljubljana - RTV SLO

Ob sobotah, prvič 23. decembra, vas bomo povabili na sprehod po slovenskih mestnih promenadah, živih, slikovitih, tradicionalno, umetnostno in zgodovinsko bogatih. V Izobraževalnem programu TV Slovenija je nastala nova dokumentarna serija Mestne promenade, s katero nam bo avtor in voditelj Andrej Doblehar v prvi sezoni razkazal Ptuj, Škofjo Loko, Ribnico in Izolo.



Kakšna je zgodovina slovenskih mest? Kakšna je umetnost, ki jo razkrivajo ali skrivajo? Kakšen njihov tradicionalni utrip? To bomo odkrivali z ustvarjalno televizijsko ekipo, ki bo v prihodnjih letih obiskala različne slovenske pokrajine, mesta in kraje. Naslov oddaj izhaja iz zavedanja, da so bile nekdaj mestne promenade, trgi in ulice politični, socialni, kulturni in družabni centri mesta, s promenad pa so se ljudje ob koncu druženja ali opravkov spet razkropili v svoje domove – v hiše, palače, vojašnice, cerkve in samostane, ki so se ohranili kot naša dragocena kulturna dediščina. Promenade so bile prostor tradicionalne komunikacije in vedno živahen kraj, kar se ohranja tudi v sodobnem času, vendar z nekoliko drugačnim pomenom in pojavnimi oblikami.



Ptuj – predstavili ga bomo prvega, v soboto, 23. decembra, ob 17.20 na TV SLO 1 – velja za naše najstarejše mesto in tudi eno najlepših. Prostor in ime rimskega mesta Petoviona so prevzeli slovanski priseljenci, nekoč pa je bilo mesto pomembno središče ob reki Dravi na meji cesarstva. Na sprehodu po mestu bomo odkrivali dragoceno kulturno dediščino od antike dalje, pri preganjanju zime se bomo pridružili kurentom, domačinom pa na na tradicionalnem sejmu ob godu mestnega zavetnika sv. Jurija. Tančice tradicije mesta bodo odkrivali kurent Marko Šamperl, fotograf Stojan Kerbler ter kipar in restavrator Viktor Gojkovič.

Kaj ima Škofja Loka s slovenskim impresionizmom in zakaj je upodobljena na mnogih slikah v stalni zbirki naše Narodne galerije, kako so na razvoj mesta vplivale redovnice uršulinke in kaj imajo z zgodovino mesta škofje iz Freisinga na Bavarskem? Bogata zgodovina in dediščina zaznamujeta mesto, ki je eno najbolj slikovitih in ga odlikuje tudi eno najbolje ohranjenih srednjeveških mestnih jeder. Voditelj se bo v oddaji pogovarjal z uršulinkama Lavrencijo Kržišnik in Marijo Jasno Kogoj, zgodovinarjem Francetom Štuklom in slikarko Doro Plestenjak. V Škofjo Loko gremo 30. decembra ob 17.20.



Ribnica. Ljudska pesem opeva Ribničana Urbana, ki je bil znan zaradi suhe robe, in na tradicionalnem Ribniškem sejmu smo preverili, kako ohranjajo spomin nanj. Suhorobarstvo in lončarstvo je namreč zaznamovalo življenje teh krajev, danes pa sooblikuje utrip v ribniškem Rokodelskem centru. Predstavili bomo tudi osrednja umetnostna spomenika, to sta župnijska cerkev s Plečnikovima zvonikoma in romarska cerkev pri Novi Štifti. Gosti v oddaji, ki bo na sporedu 6. januarja ob 17.20 na TV SLO 1, bodo lončar Janez Pogorelec in kiparka Ana Češarek, župnik Anton Berčan ter zgodovinarka Marina Gradišnik.

Naše Primorje so zaznamovale drugačne geografske danosti ter večstoletna politična in kulturna nadoblast Beneške republike. Med vsemi obalnimi mesti se je prav v Izoli ohranila najbolj pristna sredozemska tradicija, pečat pa ji daje tudi prisotnost različnih narodov in kultur. Voditelj se bo srečal z ribičema Cristianom in Loredanom Pugliese, vinarjem Brunom Zarom in predsednikom Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola Markom Gregoričem, z domačini in turisti pa se bo družil na tradicionalnem Ribiškem prazniku. Izolsko promenado bomo obiskali 13. januarja ob 17.20.

Dokumentarno serijo Mestne promenade pripravljajo urednik, scenarist in voditelj Andrej Doblehar ter režiserji Petra Hauc, Ita Obersnu, Boštjan Vrhovec in Aleš Žemlja.

Fotografije: iz serije Mestne promenade

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija