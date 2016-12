Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Najboljši primorski športniki 2016 so Špela Ponomarenko Janić, Vasilij Žbogar in RD Koper 2013. Foto: RTV SLO Posnetek prireditve Najboljši primorski športnik bo na sporedu Televizije Koper v četrtek, 5. januarja, ob 18. uri. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najboljši primorski športniki 2016 so Špela Ponomarenko Janić, Vasilij Žbogar in RD Koper 2013

28. december 2016 ob 09:40

Koper - RTV SLO

Na letošnjem skupnem nagrajevanju najboljših primorskih športnikov je v ženski konkurenci slavila kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić, pri moških je naslov pripadel jadralcu Vasiliju Žbogarju. Za najboljšo primorsko ekipo je bil izbran rokometni klub RD Koper 2013.

Regionalni RTV center Koper-Capodistria, Primorske novice, Deželni sedež RAI za Furlanijo-Julijsko krajino - slovenski sporedi, Primorski dnevnik, Zveza slovenskih športnih društev v Italiji in spletni portal slosport.org so v sodelovanju z občino Dolina že 33-to leto zapored pripravili izbor najboljših primorskih športnikov. Tradicionalno prireditev Naš športnik je letos gostilo Gledališče France Prešeren v Boljuncu. Najboljše so izbrali športni novinarji RTV centra Koper-Capodistria, Primorskih novic, Deželnega sedeža RAI za Furlanijo-Julijsko krajino, Primorskega dnevnika in spletnega portala slosport.org. Posnetek prireditve bo na sporedu Televizije Koper v četrtek, 5. januarja, ob 18. uri. Slovenski program Rai bo reportažo predvajal v nedeljo, 1. januarja ob 20.50.

Na prireditvi, ki sta jo povezovala Evgen Ban (Združenje slovenskih športnih društev v Italiji) in Mairim Cheber (Deželni sedež RAI za Furlanijo-Julijsko krajino - slovenski sporedi) , je bila rdeča nit 25. obletnica slovenske samostojnosti, na multimedijski razstavi, ki jo je pripravil zgodovinar Gorazd Bajc so bili predstavljeni pomembnejši mejniki v četrtstoletni zgodovini. Jubileju samostojne države je bil posvečen tudi kratek filmček v režiji tržaškega literata in novinarja, Marija Čuka. Za glasbene točke sta skrbeli skupina Anakrousis in pevka Marta Donnini.

V ženski konkurenci je slavila kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić. Upravičeno se lahko ponaša s sicer nehvaležnim četrtim mestom, ki ga je na olimpijskih igrah v Riu osvojila na 200-metrski razdalji. Članica Kajak Kanu kluba Žusterna je natanko vedela po kaj gre na svoje tretje olimpijske igre, pri 35. letih je namreč pridobila že dovolj športnih in življenjskih izkušenj. Izvrsten rezultat je tako plod večletnega trdega in načrtnega dela. Druga med dekleti je bila jadralska dvojica razreda 470 v sestavi Tina Mrak- Veronika Macarol, ki je v Riu osvojila šesto mesto. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra se je uvrstila slalomistka na divjih vodah Urša Kragelj, ki je olimpijski nastop končala na 9. mestu.

Najboljši primorski športnik je postal srebrni olimpijec Vasilij Žbogar. Izolan si je letos priboril že tretjo odličje na olimpijskih igrah, po dveh medaljah v razredu laser je prišla na vrsto tudi tista v razredu finn. Vseskozi je jadral izvrstno, v zadnji regati pa je suvereno ubranil srebrno medaljo. Nepozaben sprejem, ki ga je doživel v domači Izoli je bil tudi tak, kot si ga Vasko zasluži. Drugo mesto je osvojil uveljavljeni kanuistični dvojec na divjih vodah Sašo Taljat - Luka Božič, ki je na OI pristal na sedmem mestu. Tretjo stopničko na izboru si je prislužil naš najboljši namiznoteniški igralec Bojan Tokić, ki je olimpijski nastop v hudi konkurenci končal v osmini finala

Ekipno lovoriko si je prislužil rokometni klub RD Koper 2013, ki je sezono končal na četrtem mestu državnega prvenstva, v pokalnem tekmovanju pa je osvojil drugo mesto. Ekipa se je ekspresno prebila iz najnižje v prvo ligo, kjer odkrito naskakuje najvišja mesta. Za Koprčani so se uvrstile rokometašice ŽRK Mlinotest. Ajdovke so se prebile v osmino finala evropskega pokala Challenge, tam jih čaka Gran Canaria, ki brani naslov. Tretjeuvrščeni so nogometaši ND Gorica, ki so državno prvenstvo končali na četrtem mestu in si priborili evropsko vozovnico.

Dvanajst novinarjev iz vseh medijskih hiš, ki organizirajo prireditev je točke od prvega do šestega mesta delilo po sistemu 10, 6, 4, 3, 2, 1.

ŠPORTNICE

1. Špela Ponomarenko Janić - KKK Žusterna (112)

2. Tina Mrak - Veronika Macarol -JK Pirat (80)

3. Urša Kragelj - KK Soške elektrarne (42)

4. Andreja Klepač -TK Radenci (32)

5. Tanja Žakelj -Unior tools team (29)

6. Tea Ugrin - Artistica 81 (17)

ŠPORTNIKI

1. Vasilij Žbogar - JK Burja (120)

2. Sašo Taljat - Luka Božič - KK Soške elektrarne (55)

3. Bojan Tokić - FC Saarbrucken TT (47)

4. Dean Bombač -KS Vive Tauron Kielce (46)

5. Mitja Gasparini - Incheon Korean Air Jumbos (26)

6. Jaš Farneti - Simon Sivitz Košuta - Y.C.Čupa (18)

EKIPE

1. RD Koper 2013 (112)

2. ŽRK Mlinotest (57)

3. ND Gorica (53)

4. Kras ŠK (45)

5. Sloga Tabor Televita (23)

6. Gen - I Volley (22)

