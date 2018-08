Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Podelitev nagrade za zmagovalno zgodbo Srečanja Karin Sabadin; nagrado je podelil generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc. Foto: Ivan Merljak Zmagovalna zgodba 27. natečaja za najboljšo kratko zgodbo Srečanja avtorice Karin Sabadin stopnjuje pričakovanje in nočno dogajanje možaka na Primorskem. Foto: Ivan Merljak Letošnji nagrajenci v prvi vrsti (z leve): Karin Sabadin, Manka Kremenšek Križman in Zlatko Naglič. Foto: Ivan Merljak Dodaj v

Najboljšo kratko zgodbo napisala Karin Sabadin

27. avgust 2018 ob 15:16

Ljubljana - RTV SLO

Na Nočeh v Stari Ljubljani, ki so se odvijale minuli konec tedna, je 3. program – program Ars Radia Slovenija v petek, 24. avgusta, razkril avtorje izbranih in nagrajenih kratkih zgodb letošnjega natečaja. Na tem anonimnem natečaju, ki je bil letos razpisan že 27., je zmagala kratka zgodba Srečanja avtorice Karin Sabadin.

Strokovna žirija v sestavi Marjeta Drobnič, Veronika Simoniti in Marjan Kovačevič Beltram je izmed 259 del, ki so ustrezala razpisnim pogojem, izbrala pet zgodb za odkup, tri pa je nagradila. Prvo nagrado je tako dobila zgodba Srečanja, drugo Oči Katice Glavač, napisala jo je Manka Kremenšek Križman, tretjo pa Kairós avtorja Zlatka Nagliča. Obiskovalci Noči v Stari Ljubljani in Arsovi poslušalci so zmagovalno kratko zgodbo slišali v interpretaciji igralca Željka Hrsa.

»Da je moja zgodba nagrajena, sem izvedela, tik preden sem šla na oder; obiskovalci so bili že zbrani sredi Prešernovega trga v Kopru, ko me je preblisnila misel, da je dan rezultatov. Po dnevu dežurstva in snemanja sem na to pomislila šele zvečer, zagledala svojo šifro in seveda malce poskočila, še preden je orkester zaigral,« prvonagrajena Karin Sabadin opisuje trenutek, ko je izvedela, da je nagrajena.

»Moja želja po pisanju je prisotna že dlje časa, prvi poskusi po izobraževanju na delavnicah segajo se v čas študija. Po zaključenem magisteriju pa sem sklenila, da se odločneje posvetim temu delu sebe. Menim, da je ustvarjalnost izjemno pomembno gibalo sveta, zato smo lahko hvaležni RTV Slovenija in programu Ars, da še naprej ohranjata tradicijo literarnega natečaja, ki bo kmalu praznoval tri desetletja. Podobno najverjetneje čutijo vsi, ki so se v teh 27 letih natečaja opogumili in sodelovali ter nam bogatili literarni prostor s svojimi zgodbami. Čestitke vsem!«

Za odkup je komisija izbrala kratke zgodbe Ko pride piskač iz Hamelina (avtor Zoran Knežević), Kam le? (avtorica Nina Dragičević), Kradljivec (avtorica Miša Gams) in Mi poveš? (avtor Stanislav Peček). Po petkovi razglasitvi rezultatov pa smo razrešili še eno skrivnost; oglasila se nam je tudi avtorica izbrane zgodbe Včasih tko sedem, podpisane s šifro Moira, Mirjam Gostinčar.

Nagrajene in izbrane zgodbe bomo predvajali v jesenskih mesecih v oddaji Literarni nokturno na Tretjem in Prvem programu Radia Slovenija.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija