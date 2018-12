Izštekan že 25 let - Jure Longyka. Foto: Val 202/Alan Orlič Fed Horses. Foto: Val 202/Alan Orlič Bordo. Foto: Val 202/Alan Orlič Prismojeni profesorji bluesa. Foto: Val 202/Alan Orlič Magnifico. Foto: Val 202/Alan Orlič Čedahuči. Foto: Val 202/Alan Orlič Zala Kralj in Gašper Šantl. Foto: Val 202/Alan Orlič Dodaj v

Nepozaben koncert ob 25-letnici Izštekanih

Slavnostni decembrski koncert poskrbel tudi za presenečenja

5. december 2018 ob 01:26,

zadnji poseg: 5. december 2018 ob 01:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Radijska oddaja Vala 202 Izštekani letos praznuje četrt stoletja. Jubilej je včeraj pospremila z velikim ekskluzivnim koncertom IZŠTEKANIH 25 v Kinu Šiška, vstopnice pa so tako za včerajšnji kot za nocojšnji dodatni koncert pošle zelo hitro, ne da bi bilo sploh objavljeno, kdo bo nastopal. Koncert ste lahko spremljali v neposrednem video prenosu na www.val202.si in na valovski Facebook strani ali ga poslušali na frekvencah Vala 202.

Slavje za nepozabnih petindvajset let izštekanih je bilo zazrto v prihodnost. Nastopile so štiri zasedbe, ki v Izštekanih doslej še niso nastopile: Fed Horses, Bordo, Prismojeni profesorji bluesa in Čedahuči ter stari znanci Izštekanih – Dan D.

Koncert je potekal po formuli 5 x 5 = 25. Vsaka od petih skupin je odigrala pet skladb na nov, predrugačen in nikoli slišan način. Štiri zasedbe, ki v oddaji še niso nastopile, so odigrale štiri svoje skladbe, med katerimi je bilo veliko novih, izvedenih premierno, poleg njih pa so priredile še po eno skladbo skupine Dan D.

Slišali in videli ste lahko:

FED HORSES (Urša Mihevc, Jure Mihevc, Rok Škrlj, Danijel Bogataj, Mitja Kavčič, Timi Eler)

Sinner Sober Spremembe (nova skladba) Love tree Voda (Dan D)

BORDO (Tomaž Štular, Drejc Pogačnik, Štefan Starc, Miodrag Dimitrijević, David Almajer)

Zvezde v mlaju Predaleč za nas Zakaj (nova skladba) Obljubim (I promise, Radiohead) (nova skladba) Kozlam (Dan D)

PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA (Julijan Erič, Miha Erič, Miha Ribarič, Zlatko Djogić)

Srce (nova skladba) Hilda Cigarette Love (nova skladba) Love song (Dan D) El Paradiso (nova skladba)

ČEDAHUČI (Blaž Učakar, Romana Prosenc, Matjaž Jakin, Danijel Bogataj, Blaž Podobnik, Andrej Iler, Miha Lampe, Jure Maček)

Če hočeš, grem Je mimo leto Lahko sem srce in lahko sem kvadrat Svoboda zažari v naših očeh (nova skladba) Jutranja (Dan D)

DAN D (Tomislav Jovanović Tokac, Marko Turk Tučo, Boštjan Grubar, Dušan Obradinović Obra, Nikola Sekulović)

Rekli so Plešeš Počasi Boli me k Tvoje je vse Čas

Jure Longyka, avtor in voditelj oddaje, je tokrat poskrbel tudi za glasbena presenečenja: kot skrita gosta sta nastopila Magnifico s skladbama Tivoli ter In ko enkrat bom umrl, v dodatku pa Zala Kralj & Gašper Šantl s skladbo Novo sonce skupine Dan D.

Glasbenih presenečenj ne bo manjkalo tudi na nocojšnjem ponovljenem koncertu, ki si ga boste lahko kmalu ogledali tudi na malih zaslonih, saj bo koncert posnela Televizija Slovenija.

Več fotografij dodamo jutri dopoldne.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija