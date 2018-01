Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Obvestilo: RTV Slovenija in stavka javnega sektorja

23. januar 2018 ob 15:20

ljubljana - MMC RTV SLO

Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija se je odločila, da se pridruži splošni stavki v javnem sektorju. Poleg skupnih stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja (odprava preostalih anomalij pri vrednotenju delovnih mest nad 26. plačnim razredom, začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov …) pa Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija zahteva še izpolnitvi dveh posebnih stavkovnih zahtev, in sicer opredelitev in plačilo dodatka za opravljanje dela v nepredvidljivo razporejenem delovnem času in dvig RTV-prispevka, usklajenega vsaj z inflacijo.

Vodstvo RTV Slovenija je bilo o napovedi stavke seznanjeno 9. januarja 2018 in se je na neformalnem sestanku s stavkovnim odborom zavzelo za to, da bi bili poslušalci, gledalci in uporabniki spletnih strani o stavki in o vseh pomembnih aktualnih dogodkih ustrezno obveščeni in čim manj prikrajšani za aktualne informacije. Ob dejstvu, da je namen stavke ravno demonstrativne narave, se okrnjenosti programa žal ne moremo izogniti.

Vodstvo RTV Slovenija se je že pred časom odzvalo na poziv sindikatov, da se tudi formalno pričnejo pogajanja o odpravi nesorazmerij.

Poslušalcem, gledalcem in uporabnikom spletnih strani se za stavkovno prilagojene vsebine opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija