Na Televizijo Slovenija v sobotne večere prihaja Televizijski klub. Foto: Adrijan Pregelj Zgodbe Polnočnega klub se nadaljujejo v Televizijskem klubu. Na sporedu bo ob sobotah zvečer ob 21.30 na 2. programu Televizije Slovenija, prvič že 7. aprila na TV SLO 2. Voditeljica prve oddaje bo Rosvita Pesek. Foto: Adrijan Pregelj Gosti prvega Televizijskega kluba bodo prepoznavne televizijske osebnosti naše nacionalne medijske hiše - Manica J. Ambrožič, Andrej Stare in Miša Molk. Foto: Adrijan Pregelj

Odpira se Televizijski klub

Gledalci ste v Televizijski klub vabljeni vsako soboto okrog 21.30

4. april 2018 ob 15:04

Ljubljana - RTV SLO

Po dvajsetih letih se zgodbe Polnočnega klub nadaljujejo v Televizijskem klubu. Na sporedu bo ob sobotah zvečer ob 21.30 na 2. programu Televizije Slovenija, prvič že 7. aprila na TV SLO 2.

Gledalcem Televizije Slovenija bo odslej namesto oddaje Polnoči klub vrata odprl prenovljen Televizijski klub. Posebnost oddaje je, da v letu 2018 ne bo imela stalnega voditelja. Gostitelji oddaje bodo prepoznavni televizijski obrazi iz različnih uredništev Televizije Slovenija. Izbira voditelja bo iz tedna v teden presenečenje, saj se bodo predstavili drugače, kot smo jih vajeni. Skupaj s povabljenimi gosti bodo z gledalci delili tudi osebne izkušnje. Spregovorili bodo o temah, ki so jim blizu, pa jim v okviru svojega rednega dela niso uspeli nameniti dovolj pozornosti, pri gledalcih pa bodo vsekakor vzbudile zanimanje.

Z oddajo Televizijski klub ustvarjalci predstavljajo prepoznavne obraze Televizije Slovenija, krepijo ugled javnega servisa, povezujejo različna uredništva znotraj hiše in pred gledalci nastopajo kot povezana celota. Oddaja Televizijski klub se tako pridružuje praznovanju častitljivih 90 let Radia in 60 let Televizije Slovenija. Gostiteljica prve oddaje bo voditeljica Odmevov Rosvita Pesek, prihodnje Televizijske klube pa bodo vodili še: Bernarda Žarn, Marjeta Klemenc, Branko Maksimovič, Igor Jurič, Igor E. Bergant, Slavko Bobovnik, Ana Tavčar, Ksenija Horvat, Igor Pirkovič, Mojca Mavec, Sekumady Conde, Edita Cetinski Malnar … Urednica oddaje je Danica Lorenčič.



V prvem Televizijskem klubu: Staretov Molk Manice

Sobota, 7. aprila, ob 21.30 na TV SLO 2

Prvi gostje, ki bodo sedli v prvi Televizijski klub, so prepoznavne televizijske osebnosti naše nacionalne medijske hiše. On je legendarni televizijski športni komentator že 39 let. Z dvema stranema oboževalcev na Facebooku. Ona je zvezda. Od nekdaj. Vodila je televizijski razvedrilni program, bdela nad stiki z gledalci in poslušalci. Že štiri desetletja nas gleda z malih ekranov. In mi njo. In še ena Ona. Pravkar je stopila v čevlje odgovorne urednice Informativnega programa Televizije Slovenija. Verjetno na najmanj tretjo najpomembnejšo funkcijo na javnem zavodu RTV Slovenija. Vsi vemo, kaj te tri televizijske osebnosti pomenijo gledalcem, in kaj predstavljajo navzven s svojimi podobami, bolj malo pa vemo, kaj so oni z nacionalko dobili za doto. In o tem bo tekla beseda v prvem Televizijskem klubu – o življenju televizijskih osebnosti pred in za kamero, vaša gostiteljica pa bo Rosvita Pesek.

Avtor fotografij je Adrijan Pregelj, v polni ločljivosti pa so na voljo tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija