Pojasnilo RTV Slovenija glede nastopa Tanje Gobec

12. oktober 2017 ob 14:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spoštovani,

nastop voditeljice v napovedniku oddaje Odmevi, dne 11. oktobra 2017, je bil posledica osebne stiske in stresa, a brez dvoma neprimeren in ni ustrezal standardom javnega nastopanja.

Vodstvo RTV Slovenija okoliščine neljubega dogodka že preučuje in bo sodelavki nudilo vso potrebno pomoč ter ukrepalo v skladu s postopki in pravili, ki so predvideni za take primere.

Vsem gledalcem se iskreno opravičujemo in dogodek obžalujemo.

RTV Slovenija, javni zavod