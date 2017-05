Poletje na tujem

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poletje bomo preživljali tudi v Modni hiši Velvet. Druga sezona od 4. junija, tretja od 3. septembra. Ob nedeljah ob 20.00 na TV SLO 1. Foto: iz serije Velvet V osrčje avstralskih odnosov v 50. letih prejšnjega stoletja gremo s serijo Kjer bom doma. Od 3. julija od ponedeljka do četrtka ob 20.55 na TV SLO 2. Foto: iz serije Kjer bom doma Druga sezona serije Iz pozabe se začne 30. maja. Na sporedu bo ob torkih ob 20. uri na TV SLO 1. Foto: iz serije Iz pozabe Durrellovi se bodo preselili na Krf. Od 11. julija ob torkih ob 20.00 na TV SLO 1. Foto: iz serije Durrellovi Inšpektor Barnaby v 19. sezoni dobi novega pomočnika in novega kužka. Serija bo na sporedu ob četrtkih od 10. avgusta ob 20.05 na TV SLO 1. Foto: iz serije Umori na podeželju Dvoboj stoletja med Bobbyjem in Borisom bo premierno na sporedu v sredo, 28. junija, ob 20. uri na TV SLO 1. Foto: iz filma Dvoboj stoletja Kako je, če te na mirnih počitnicah v Franciji preseneti brat z ženo? Nagrajena komična drama Poletje v pritličju premierno v sredo, 26. julija, ob 20. uri na TV SLO 1. Foto: iz filma Poletje v pritličju Avtobiografska drama Za kraljico in domovino premierno v soboto, 8. julija, ob 20. uri na TV SLO 2. Foto: iz filma Za kraljico in domovino Donald Trump med šolanjem na newyorški vojaški akademiji. Dokumentarna oddaja o rodbini Trump bo na sporedu v torek, 20. junija, ob 21. uri na TV SLO 1. Foto: New York Military Academy Na enega redkih intervjujev je Angela Merkel pristala za dokumentarno oddajo, ki jo bomo premierno predvajali v torek, 27. junija, ob 21. uri na TV SLO 1. Foto: iz dokumentarne oddaje Angela Merkel: The Unexpected Elizabeth Bligh (igra jo Noni Hazlehurst) iz serije Kjer bom doma. Foto: iz serije Kjer bom doma Modna hiša Velvet (II.) Foto: iz serije Modna hiša Velvet Durrellovi Foto: iz serije Durrellovi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poletje na tujem

17. maj 2017 ob 14:54

Ljubljana - RTV SLO

Pred glavno poletno sezono bi vas radi odpeljali na potovanje. V mislih imamo Avstralijo. Na poti lahko kriminalistom pomagamo razrešiti zločine, potem pa odpotujemo s pilotom Carlosom proti Krfu in na francosko obalo. Mimogrede odigramo partijo šaha z velemojstrom in se urimo v vojaških veščinah. V realnost nas bosta vrnila gospa Merkel in gospod Trump ... Vabljeni v poletni svet izbranih premier tujih igranih serij, filmov in dokumentarcev na Televiziji Slovenija.



Tuje igrane serije

30. maja začenjamo novo inšpekcijo s premiero druge sezone angleške nadaljevanke Iz pozabe (Unforgotten, II.). Na sporedu bo ob torkih ob 20. uri na TV SLO 1.

Inšpektorica Cassie Stuart in njen pomočnik Sunny Kham se znajdeta pred zapleteno nalogo. V reki najdejo kovček in v njem ostanke trupla. 34-letni David Walker je izginil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Drobne sledi in neumorno delo preiskovalcev pripelje do štirih potencialnih osumljencev: odvetnika Colina Osborna, medicinske sestre Marion Kelly, učiteljice Sare Hamoud in policistke Tesse Nixon. Vsak od njih ima skrivnost, ki bi lahko bila povezana z Davidovo smrtjo. Nadaljnja preiskava primer še bolj zamegli in odnos Stuartove in Khama postavi na težko preizkušnjo.

Igrajo Nicola Walker, Sanjeev Bhaskar, Lorraine Ashbourne, Douglas Hodge, Will Brown, Mark Bonnar, Charlie Condou, Rosie Cavaliero, Nigel Lindsay, Holly Aird, Wendy Craig in Peter Egan.

Ljubiteljem lepe španske besede, oblek in zapletenih ljubezenskih odnosov bomo ob nedeljah ob 20.00 na TV SLO 1 od 4. junija 13-krat postregli z drugo sezono Modne hiše Velvet (Velvet, II.), 3. septembra pa bomo nadaljevali s tretjo sezono.

Alberto in Cristina se vrneta z medenih tednov v Rimu. Enrique pričaka Alberta s slabimi novicami. Če hočejo rešiti Velvet, morajo začeti izdelovati uniforme za stevardese. Na pomoč priskoči Ana, ki se že videva z novim srčnim izbrancem, pilotom Carlosom. Tudi Rita ima polne roke kar z dvema snubcema. Adolfo je dobil delo v Velvetu, Pedro pa se je vrnil iz Nemčije in se želi izpovedati svoji pravi ljubezni. Don Mateo kupi zaročni prstan za Claro, ki naj bi bila noseča, Isabel, ki je prišla s Kube, pa bi končno rada spoznala svojega sina, naslednika modne hiše Velvet. Tudi odnos med Maxom in donjo Blanco dobiva nepričakovane razsežnosti.

Igrajo:Paula Echevarría, Cecilia Freire, Miriam Giovanelli, Marta Hazas, Adrián Lastra, Natalia Millán, Pepe Sacristán, Miguel Angel Silvestre in Aitana Sánchez-Gijón.

V osrčju Avstralije bomo vse poletje in še malo jeseni. Od 3. julija do 26. septembra bodo od ponedeljka do četrtka ob 20.55 na TV SLO 2 na sporedu vse štiri sezone čudovito posnete avstralske nadaljevanke Kjer bom doma (A place to call home).

Dogajanje avstralske družinske sage je postavljeno v petdeseta leta prejšnjega stoletja, v slikovito podeželsko mestece Inverness, kjer na posestvu Ash Park prebiva ugledna in bogata družina Bligh. Na pragu so številne družbene spremembe, a kljub temu je to še vedno čas, poln predsodkov, rane, ki jih je prizadejala druga svetovna vojna, pa so še vedno sveže.

Sarah Adams, prijazna, a nekoliko skrivnostna in zadržana medicinska sestra, se po dvajsetih letih iz Evrope vrača v Avstralijo; za seboj želi pustiti boleče spomine. Na ladji spozna bogato in vplivno avstralsko družino Bligh, saj pomaga Elizabeth Bligh, ki ima zdravstvene težave. Elizabeth Bligh je glava družine, odločna ter manipulativna ženska, ki bi storila vse, da bi zaščitila družino. Z njo potujejo še ovdoveli sin George, ki ga Sarah takoj očara, in njegova odrasla otroka: nesrečni sin James z ženo Olivio in živahna hči Anna. Sarah se z družino takoj ujame, še posebej ji je naklonjen George, le Elizabeth je do nje stroga in odklonilna. V Avstraliji Sarah najprej obišče svojo mamo, a mati in hči sta se odtujili in Sarah si mora poiskati svoje domovanje. Za Sarah se začne dolga pot, polna preizkušenj, spletk, žrtvovanja, bolečine, a tudi neizmerne radosti in velike ljubezni, za katero se zdi, da ne bo nikoli uresničena ...

V glavnih vlogah nastopajoMarta Dusseldorp, Noni Hazlehurst, Brett Climo, Craig Hall, David Berry, Abby Earl, Arianwen Parkes-Lockwood, Aldo Mignone, Frankie J. Holden, Sara Wiseman, Deborah Kennedy in Jenni Baird.



Ob torkih od 11. julija, potem ko se zaključi 2. sezona angleške nadaljevanke Iz pozabe, bomo ob 20. uri na TV SLO 1 predvajali angleško nadaljevanko Durrellovi (The Durrels).

Zabavna nadaljevanka, kot nalašč za poletne dni, je posneta po literaturi Geralda Durrella (The Corfu Trilogy) in se dogaja leta 1935. Durrellovi so nekoliko nenavadna in kaotična družina. Mati, vdova Louisa Durrell, ima štiri otroke, stare od 11 do 21 let, in obremenjuje jo vsakdanja skrb, kako preživeti. V enem od družinskih prepirov najmlajši sin navrže, da bi morali živeti na grškem otoku Krf. Ko ga izključijo iz šole, mama spozna, da tako ne gre več in edinkrat v življenju je pripravljena upoštevati najmlajšega sina. Odidejo na Krf, kjer si nameravajo ustvariti novo življenje. Denar od prodane hiše zadošča le za poplačilo dolgov in za pot. Krf je seveda drugačen, kot so si ga predstavljali. Sledi spoznavanje domačinov, drugačnega načina življenja in vsakdanjih navad. Hitro spoznajo, da ne bo tako enostavno, da niso na počitnicah ter da bo treba poprijeti za delo. Ja, in domačini menijo, da je treba vdovi Louisi najti moža ...

V glavnih vlogah: Keeley Hawes, Milo Parker, Josh O'Connor, Daisy Waterstone, Ulric von der Esch, Lucy Black, Yorgos Karamihos, Alexis Georgoulis, Leslie Caron, Callum Woodhouse



Ob četrtkih od 10. avgusta bomo ob 20.05 na TV SLO 1 premierno predvajali že 19. sezono angleške nanizanke Umori na podeželju (Midsomer murders, XIX.).

Avtorji Umorov na podeželju letos praznujejo že dvajseto obletnico produkcije te izredno uspešne serije (pravkar poteka snemanje dvajsete sezone), ki je še vedno priljubljena povsod po svetu. Na videz idilično okrožje Midsomer ima neverjetno veliko število umorov, do sedaj jih je bilo že več kot tristo in v devetnajsti sezoni se bo to število še povečalo. To pomeni, da bo imel inšpektor John Barnaby spet polne roke dela, pomagal mu bo Jamie Winter, ki je novinec v ekipi. Primeri, ki jih bo potrebno raziskati se bodo dogajali v zapuščeni vasi, ki je polna skrivnosti, umorjen bo član vaške straže, tudi festival kriketa in razstava zajcev ter morskih prašičkov ne mineta brez žrtev.

V glavnih vlogah: Neil Dudgeon, Nick Hendrix, Fiona Dolman, Manjinder Virk.



Tuji igrani filmi

Med celovečernimi filmi tega poletja na TV Slovenija izpostavljamo tri premiere.

V sredo, 28. junija, bomo ob 20. uri v terminu Filma tedna na TV SLO 1 premierno predvajali ameriško – kanadski film Dvoboj stoletja (Pawn Sacrifice).

Film pripoveduje resnično zgodbo o enem največjih ameriških šahistov - Bobbyju Fischerju. Čeprav je odraščal v revni družini iz Brooklyna, je že od mladih let izkazoval talent za igranje šaha, pri 15. pa je postal najmlajši šahovski velemojster. Ker želi postati svetovni prvak, na dvoboj izzove sovjetske velemojstre, kar pritegne pozornost politikov. Leta 1972, ko sta vojski ZDA in Sovjetske zveze vkovani v okove hladne vojne, se na svetovnem šahovskem prvenstvu na Islandiji odvije neposredni spopad med Fischerjem in sovjetskim prvakom Borisom Spaskijem.

Režija: Edward Zwick, igrajo: Liev Schreiber, Peter Sarsgaard, Tobey Maguire, Lily Rabe, Sophie Nélisse, Robin Weigert, Michael Stuhlbarg, Evelyne Brochu, Seamus Davey-Fitzpatrick, Andreas Apergis, Ilia Volokh, Conrad Pla, Aiden Lovekamp, Spiro Malandrakis, Arthur Holden, John Maclaren, Peter Janov, Carlo Mestroni, Eric Lee Huffman, Katie Nolan.

Film tedna v sredo, 26. julija, bomo ob 20. uri na TV SLO 1 premiernopredvajali nagrajeno nemško – francosko komično dramo Poletje v pritličju (Im Sommer wohnt er unten).

Matthias je mlajši od obeh Landbergovih sinov in mu ni do tega, da bi se zgledoval po očetu in postal bankir. Kar pa ne velja za Davida, starejšega brata, ki mu ambicije in kariera niso tuje. Matthias preživlja mirne počitnice v očetovi poletni vili nekje ob francoski atlantski obali, skupaj s Camille in njenim sinom Etiennom. Mir se poruši, ko se tam nenadoma pojavi Matthiasov brat David z ženo Leno, saj tudi onadva želita preživeti počitnice v očetovi hiši. S prihodom starejšega brata pridejo tudi nova pravila in drugačna pričakovanja. Matthias bratu popušča, čeprav je zmotil njegov mir in čeprav ga Camille priganja naj se mu vendarle upre. Toda Matthias se ne da; od nekdaj je bilo tako, da je David dobil, kar je hotel. No, Camille se s tem ne bo zadovoljila.

Scenarij in režija: Tom Sommerlatte, igrajo: Sebastian Fräsdorf, Godehard Giese, Karin Hanczewski, Alice Pehlivanyan, William Peiro.

V terminu Filmske uspešnice v soboto, 8. julija, nas ob 20. uri na TV SLO 2 premierno pričakujeta Bill in Percy v avtobiografski drami scenarista in režiserja Johna Boormana Za kraljico in domovino (Queen and Country).

Leto 1952. Osemnajstletni Bill Rohan čaka, da ga pokličejo na dvoletno služenje vojaškega roka. Ko prispe v vojaško taborišče, spozna potegavščin polnega Percyja, s katerim jo zagodeta strogemu majorju Bradleyju. Medtem ko številne nabornike pošiljajo v boj proti Kitajcem v Korejski vojni, Bill in Percy ostaneta v taborišču, kjer služita kot inštruktorja mladim vojakom. Pritisk vojaškega treninga prekinejo redne ekskurzije v zunanji svet, kjer se Bill zaljubi v težavno lepotico, Percy pa v Billovo sestro. Stvarnost vojne pa udari z vso silo, ko se mladi vojaki, Billovi učenci iz taborišča, začnejo ranjeni vračati iz Koreje.

Igrajo: Callum Turner, Caleb Landry Jones, Pat Shortt, Richard E. Grant, David Thewlis.



Tuji dokumentarni oddaji

Pri skoku v sedanjost pa izpostavljamo dve junijski dokumentarni oddaji, obe bomo predvajali premierno. Prva, angleška, nosi naslov Rodbina Trump: od priseljenca do predsednika. Na sporedu bo v torek, 20. junija, ob 21. uri na TV SLO 1.

Dokumentarec osvetljuje izjemno zgodovino družine Trump od prvega poslovnega uspeha dedka priseljenca do očeta in sina Donalda ter pojasnjuje, kaj družinska zgodba o neizmerni podjetniški iznajdljivosti razkriva o današnjem predsedniku ZDA.

Drugi dokumentarec francosko – nemškega porekla govori o najmočnejši ženski Nemčije Angeli Merkel. Premierno ga bomo predvajali teden dni kasneje, torej 27. junija ob 21. uri na TV SLO 1.

Dokumentarni film oriše vzpon Angele Merkel. Vsebuje pričevanja prijateljev iz otroštva in številnih političnih spremljevalcev t. i. nove železne lady. V oddajo je vpleten tudi intervju z njo, v kar ta državnica redko privoli.



Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija



Fotografije: iz serij, filmov in dokumentarnih oddaj