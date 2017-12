Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Miha Šalehar in Andrej Karoli bosta pet decembrskih juter popestrila z Živookami Foto: Val 202 Med 18. in 22. decembrom boste v družbi Mihe, Uršule, Lovra in Andreja na Valu 202 lahko spremljali zimsko edicijo Živook. Foto: Val 202 Med deseterico nastopajočih bo tudi Raiven. Foto: Val 202/Jani Ugrin Decembrsko jutro bo polepšala tudi Tina Marinšek. Foto: Val 202/Žiga Culiberg Dodaj v

Poletje v dvoje decembra na Valu 202

Miha Šalehar in Andrej Karoli se za pet prazničnih juter vračata z Živookami

11. december 2017 ob 07:23

Ljubljana - Val 202

Spomin na tisto Poletje v dvoje z Miho, Andrejem in Živookami je v decembrskem hladu še svež. Razgret kamin, zastoj na obvoznici, pulover z jelenčkom ali samo dobra in številčna družba v studiu obljubljajo nekaj poletne topline tudi v izteku leta. Sploh, če je v dvoje.

Pesmi iz darilne vreče svetovne popularne glasbe – ne zgolj božičnih! – bodo odpeli preverjeni slovenski glasbeniki. Ob spremljavi hišnega benda Angeli, pod vodstvom Igorja Bračiča, bosta vsako jutro v živo nastopila dva izmed deseterice izbranih. To so Nina Strnad, Bort Ross, Raiven, Žiga Rustja, Eva Beus, Luka Sešek, Tina Marinšek, Tokac, Ina Shai in Boštjan Meh.

Prvi teden julija se je sicer v studiu Vala 202 dvanajst prijavljenih kandidatov prvič pomerilo v Živookah. Ob spremljavi glasbenikov in žirije (Neža Buh – Neisha, Sergej Ranđelović – Runjoe, Gregor Budal) je vsak zapel verz izbrane slovenske popevke, njen refren in lastni prevod refrena v angleščini.

Finalisti so v zadnji oddaji Mihi in Andreju prepevali njima preljubo skladbo Reka luči, ki jo je v izvirniku pel Domen Kozarič. Originalu pa se je najbolj približal Tilen Lotrič, ki je tako postal prvi zmagovalec Živook.

Poletne Živooke so prejele številne pozitivne odzive poslušalcev, pohvale na družabnih omrežjih in na tisoče ogledov video prenosov oziroma posnetkov. Tudi zimska edicija Poletja v dvoje z Živookami obljublja atraktivne vsebine na različnih platformah.

Spremljajte nas od 18. do 22. decembra na spletni strani val202.si, na naših družabnih omrežjih, predvsem pa v živo prek radia ali v video prenosu.

