Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V novo leto nas bodo od 22. ure naprej popeljali Nadia Petauer, Jure K. Čokl in Andrej Prezelj. Foto: Radio Slovenija Naslednji teden, 19. decembra, v goste pride Saša Lešnjek z ritmom Big Banda RTV Slovenija, ki bo predstavila program Božične zvezdice. Foto: Radio Slovenija Miha, Uršula, Lovro in Andrej bodo pet juter od 18. do 22. decembra v Živookah gostili priznane glasbenike. Foto: Val 202 V četrtek, 21. decembra, v Centru urbane kulture Kino Šiška že tradicionalno izberemo ime leta 2017. Na fotografiji z lanske podelitve voditelja Maruša Kerec in Matej Praprotnik. Foto: Val 202/Katja Kodba V petek, 29. decembra, bomo zvečer ponovili letošnji koncert Izštekanih 10: Siddharta z gosti. Foto: Val 202/Alan Orlič. Silvestrski večer bomo preživeli z voditeljem Majem Valerijem. Foto: Val 202/Stane Jeršič Dodaj v

Prazničen Radio Slovenija

Posebne vsebine v prazničnem času tudi na 1. programu Radia Slovenija in Valu 202.

15. december 2017 ob 13:29

Ljubljana - Val 202, Radio Prvi

Zanimive predpraznične vsebine bodo obogatile konec leta tudi na 1. programu Radia Slovenija in Valu 202. Pričakujemo lahko prenose ekskluzivnih koncertov, oddaje o glasbenih presežkih tega leta in edinstvena silvestrska programa.

1. program Radia Slovenija - Prvi

V tedenski 15-minutni oddaji Prva vrsta, kjer iz studia 13 v živo nastopajo glasbeniki raznolikih zvrsti, bosta zadnja dva koncerta leta obarvana božično. in z najlepšimi božičnimi pesmimi poskrbela za čudovito praznično vzdušje. Zadnji torek v mesecu pa bo urednica oddaje Alja Kramar gostila vrhunski vokalni ansambel Gallina.

Posebni program pa se na Radiu Prvi obeta na silvestrski večer: ob 18. uri začnemo z voščilom glasbenega programa Prvega, ob 20. uri nadaljujemo z novoletnim izborom glasbe Braneta Rončela, v novo leto nas bodo od 22. ure naprej popeljali Nadia Petauer, Jure K. Čokl in Andrej Prezelj, leto 2018 začnemo z odlično glasbo dobrih starih časov z Draganom Buličem, v novo jutro bomo od 5. zjutraj vstopili z Bojanom Leskovcem, ob 9. zjutraj pa sledi še finale oddaje Vreče sreče.

Val 202

S prazničnim programom na Valu 202 bomo začeli že prihodnji ponedeljek, 18. decembra, ko bomo pet prazničnih decembrskih juter, torej do petka, 22. decembra, preživeli ob zimski ediciji poletnih Živook. Andrej Karoli in Miha Šalehar bosta tokrat gostila preverjene slovenske glasbenike. Ob spremljavi hišnega benda Angeli, pod vodstvom Igorja Bračiča, bosta vsako jutro v živo nastopila dva izmed deseterice izbranih. To so Nina Strnad, Bort Ross, Raiven, Žiga Rustja, Eva Beus, Luka Sešek, Tina Marinšek, Tokac, Ina Shai in Boštjan Meh, ki bodo prepevali pesmi iz darilne vreče svetovna glasbe.

V četrtek, 21. decembra, v Centru urbane kulture Kino Šiška že tradicionalno izberemo ime leta 2017 — tistega, ki je s svojo humanitarnostjo, inovativnostjo, športnimi presežki in dobro voljo najbolj zaznamoval letošnje leto.

Zadnji soboti v letu, torej 23. in 30. decembra, bomo ob 14. uri začeli z letnim pregledom najboljših domačih in tujih skladb po izboru glasbenih urednikov Vala 202.

Na božični večer boste lahko praznično vzdušje ob večerji začinili s posnetkom koncerta Izštekanima Hamom & Rudijem, večer državnega praznika pa bomo polepšali s koncertnim odmerkom Gregoryja Porterja.

Tudi nekatere ostale večere zadnjega tedna bomo obogatili z dobro glasbo ekskluzivnih večernih koncertov: 29. decembra Izštekanih 10: Siddharta z gosti in 30. decembra veliki koncert Magnifica.

Silvestrski večer bomo preživeli z voditeljem Majem Valerijem, po polnoči bomo prenašali koncert skupine Coldplay z njihove zadnje najuspešnejše turneje.

Na prvi dan leta na Valu 202 prenašamo tradicionalno novoletno skakalno turnejo in zvečer koncert angleškega soul in rock glasbenika Michaela Kiwanuke.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija