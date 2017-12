Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jamska ročna železnica. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv RTV Slovenija Palček, ki bo pripovedoval o Sloveniji. Foto: SOJ RTV SLO/Arhiv RTV Slovenija Na spletni strani www.rtvslo.si bodo tudi letos v prazničnem času pretresli dogodke iztekajočega se leta in najpomembnejše zbrali v posebnih pregledih leta. Foto: MMC RTV SLO/Arhiv MMC RTV SLO Dodaj v

Praznični Informativni program TV SLO in MMC RTV SLO

15. december 2017 ob 13:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Informativni program TV Slovenija in MMC RTV Slovenija bosta praznične vsebine obogatila s pregledi najpomembnejših dogodkov iztekajočega se leta doma in na tujem, premierno pa bo predvajan tudi dokumentarni esej scenaristke Rosvite Pesek, TU JE PARADIŽ!

TU JE PARADIŽ! – 26. 12. 2017, 21.35 na TV SLO 1

Kmalu bo minilo 200 let, odkar so bili odkriti najlepši deli Postojnske jame. Čeprav kapnikom čas ne pomeni veliko, saj v enem desetletju zrastejo le za en milimeter, pa so budno spremljali življenje slovenskega naroda v svoji okolici. Spoznali so vojne, zmage, zatiranje slovenske besede, trpeli zaradi izseljevanj, izgube ozemlja, strahu in represije. Tako je v usta najlepših kapnikov – Gotskega stebra, Tržaškega svetilnika, Zavese in Palčka – položeno življenje našega naroda v štirih državah: Avstro-Ogrski monarhiji, Kraljevini Italiji - Kraljevini SHS, Jugoslaviji in Sloveniji. Scenarij za pripoved 200-letne zgodovine je napisala Rosvita Pesek, ki je skupaj s Pavletom Ravnohribom, Borisom Cavazzo in Natašo Dolenc posodila glas kapnikom. Naslov dokumentarnega eseja Tu je paradiž! pa so besede, ki jih je z vzklikom izrekel jamar Luka Čeč, ko je davnega leta 1818 odkril najlepše dele Postojnske jame in s tem največje bogastvo našega podzemnega sveta.

Svet v letu 2017 - 28. 12. 2017, 20.00 na TV SLO 1

Super evropsko volilno leto je prineslo vzpon skrajne desnice, a nikjer zmage; so se pa okrepila razmišljanja o tesnejšem povezovanju Evropske unije. Za nami je tudi prvo leto predsedovanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je s svojimi dejanji dodobra razburil tako zaveznike kot nasprotnike. Na Kitajskem je predsednik Ši Džinping še utrdil svojo moč. V Siriji in Iraku pa je bila dokončno vojaško poražena Islamska država. Pregled zunanjepolitičnih dogodkov, ki so najbolj zaznamovali leto 2017, je pripravil Igor Jurič. Sledila bo oddaja Globus z voditeljico Mojca Širok. Z gosti v studiu in dopisniki na tujem bodo analizirali, komentirali in pogledali, kje bodo žarišča svetovnega dogajanja v prihodnjem letu.

Slovenija v letu 2017 - 4. 1. 2018, 20.00 na TV SLO 1

Nova meja s Hrvaško, volitve, stari/novi predsednik, največja ekološka nesreča, izgube in preiskave v zdravstvu, vedno daljše čakalne dobe, parlamentarne preiskave v bančništvu, pranje denarja, protesti javnega sektorja, afere, novi zaporniki, zlati košarkarji …. Po čem si bomo najbolj zapomnili odhajajoče leto? Slovenija v letu 2017 avtorice Jasne Krljić Vreg. Sledila bo Tarča z Eriko Žnidaršič, v kateri se bodo pogovarjali, katera od velikih zgodb minulega leta bo aktualna tudi v novem letu. Že zdaj lahko rečemo - po volitvah volitve, ob neuspehih tudi uspehi - Slovenija v številkah. Novi športni izzivi. Uspešni posamezniki.

MMC RTV Slovenija

Na spletni strani www.rtvslo.si bodo tudi letos v prazničnem času pretresli dogodke iztekajočega se leta in najpomembnejše zbrali v posebnih pregledih. Bralci MMC-ja bodo lahko prebrali, kateri dogodki so v letu 2017 odmevali v Sloveniji in v svetu, kaj in kdo so zaznamovali svet športa, kulture in zabave. Vse spletne vsebine bodo uporabniki MMC-ja v prihodnjem letu spremljali na vsebinsko in vizualno prenovljeni spletni strani.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija