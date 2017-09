Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vse do začetka junija vas bosta iz studia Televizije Slovenija pozdravljala Nejc Krevs in Tina Antončič Šviga in Bor v glasbeni šoli pri Lovru. Studio Kriškraš! Foto: Mankica Kranjec Juhuhuuu, na sceno spet prihaja nagajivi Foksner. To ga bomo biksali! Foto: arhiv RTV Slovenija Težko je oceniti, ali so bolj firbčni zeleni ali oranžni ... Firbcologi s Pio. Foto: Mankica Kranjec Najpametnejši frajer na sceni - Nik Škrlec, voditelj Malih sivih celic. Foto: Mankica Kranjec Niku se bo v Malih sivih celicah v studiu pridružila Katja Brezovar. Eksperimenti bodo njena domena. Foto: Tina Ramujkić Lili in Čarni zaliv Foto: iz risanke Džamila in Aladin Foto: iz oddaje Zmajči zmaj Foto: iz risanke Dodaj v

Razkošje za mlado generacijo

Nove domislice za otroke in mlade

20. september 2017 ob 12:36

Ljubljana - RTV SLO

Na Televiziji Slovenija je že vse pripravljeno na veliko odprtje jesenske sezone oddaj, ki prijetno žgečkajo in hkrati vzgajajo tiste, na katerih svet stoji. Za ogled novih vsebin jih pred zaslone, prosimo, posadite spet 29. septembra.

Vedno aktualni Infodrom

Ob petkih od 29. septembra ob 18. uri na TV SLO 1

Edina informativna oddaja za mlade Infodrom, ki ima v žepu viktorja, vas bo ponovno popeljala v svet novic, zanimivih zgodb mladih, posebnih dosežkov in nasvetov za najstniške tegobe. Vse do začetka junija vas bosta iz studia Televizije Slovenija pozdravljala Nejc Krevs in Tina Antončič. Infodrom tako tudi v novi sezoni ostaja vedno odprtih oči, akcije ustvarjalcev pa lahko spremljate tudi na Snapchatu, Facebooku, Twitterju, kanalu YouTube in njihovi spletni strani.

Domišljijski Studio Kriškraš

Ob sobotah od 30. septembra ob 7.50 na TV SLO 1

Kriškraški vabijo najmlajše gledalce, da se z njimi veselijo in odkrivajo svet, spoznavajo, kako čudovito se je igrati, kako zabavne so lahko napake, kako vznemirljivo je sklepati nova prijateljstva. Letos bomo leteli nad oblaki, pasli koze, se preizkusili v labirintu najbolj skrivnostih poti. Vsako sobotno jutro hitro skočite v krtino na Cvetličnem travniku 17, razigrana družba Kriškraškov vas že pričakuje!

Legendarni Ribič Pepe

Ob sobotah od 30. septembra ob 8.15 na TV SLO 1

V novi sezoni Ribič Pepe šest osnovnih šol postavi pred prav poseben izziv. Zapeti in zaplesati morajo na njegove pesmi pred vsem mestom. Otroci vadijo, združujejo plesne korake, pripravijo kostume in scenske elemente. A da ne bo šlo vse gladko, se vrača tudi Foksner! Njemu se zdi strašno zabavno kvariti tuje načrte, zapletati priprave in zavajati Kakaduduja. Kateri od šol je šlo najbolje? In koga je premagala trema? Se je največ ljudi zbralo v Kočevju, Kopru ali Ljubljani? Ali pa se je žur stoletja zgodil na Ptuju? Morda v Idriji, Kranju? Čaka nas nora, glasbe in zapletov polna sezona.

Pozor, Firbcologi!

Ob sobotah od 30. septembra ob 8.45 na TV SLO 1

Firbcologi bodo to sezono popestrili z novo živahno in igrivo špico, ki bo otroke še bolj postavila v ospredje. Spet so obiskali kar 60 novih terenov, na enega od njih pa se bo prvič odpravila tudi Pia. V njenem nekoliko prenovljenem stanovanju tudi letos ne bo manjkalo novih dogodivščin zelenih in oranžnih, pripravljajo se praznovanja rojstnih dni, prava poroka in še nekaj nenavadnih obiskov. In še tole, letos imajo Firbcologi novo vzornico – slavno pevko Lady Kamen. Zagotovo je ne boste mogli preslišati!

Zelo nagubani možgani ali Male sive celice

Ob sobotah od 21. oktobra ob 9.20 na TV SLO 1

Kviz Male sive celice bo tudi v letošnji sezoni s pestrim naborom poučnih in življenjskih vprašanj preverjal znanje, pa tudi prostorsko spretnost in iznajdljivost sedmošolcev, osmošolcev in devetošolcev. Tekmovalci in gledalci pred zasloni bodo lahko svoje sive celice trenirali v logiki, matematiki, poznavanju kulturne dediščine, športa, družbe, astronomije, kemije, biologije, tehnike, gospodinjstva, zgodovine, geografije, človeškega telesa in glasbe. Voditelj oddaje ostaja simpatični Nik Škrlec, dramski igralec, večkratni državni prvak v pomnenju števila π, v studiu pa se mu bo pridružila tudi Katja Brezovar, ki bo poskrbela za to, da bodo prikazani eksperimenti še bolj drzni in zabavni.

O, mladinci – zanje Osvežilna fronta

Ob ponedeljkih od 16. oktobra ob 17.30 na TV SLO 1

Kaj osvežilnega se obeta na televizijski mladinski sceni? Osvežilna fronta ostaja oddaja za mlade, kreativne, bolj ali manj zaljubljene, za vse, ki jih zanimata sodobna in retro tehnologija, za tiste, ki jih navdušuje vse ekstremno in ki se spopadajo z vsakodnevnimi zablodami življenja nasploh. Umetnost ulice, dlake, spolno prenosljive bolezni, študij v tujini, hrana … je le nekaj tem, ki se jih bodo Neža in igralci lotili vsak na svoj način. Ustvarjalci bodo veseli odzivov na osvezilna.fronta@rtvslo.si, na Facebooku in Snapchatu.

Novi risanki in igrana serija

Jesen prinaša dve prelepi novi risanki za najmlajše. Zmajči zmaj je radovedni zmajček, ki s prijatelji živi v čarobnem gozdu. V risanki Lili in Čarni zaliv pa bomo skupaj z deklico Lili in njenim prijateljem galebom Galom pluli v domišljijski zaliv, kjer ju čaka obilo zabavnih dogodivščin. Risanki bosta od oktobra na sporedu kot večerni risanki in vsako nedeljo v Živ žavu. Po Živ žavu pa oktobra prihaja na spored nova igrana serija Džamila in Aladin, z zabavnimi prigodami dveh prijateljev in duha iz steklenice.

Kje so tudi naši prostori?

Vse oddaje se z otroki in mladimi družijo tudi na spletnih omrežjih. Najdete nas na www.otroski.si, na Facebooku, na kanalu YouTube, nekatere oddaje pa tudi na Snapchatu, Twitterju in Instagramu. Veseli bomo vaših odzivov!

