Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mame so nova slovenska nanizanka, ki nas bo spremljala ob nedeljah zvečer. Pripravite se na humor, težave, zavezništvo, iskrenost, žensko moč in nove življenjske resnice ... Foto: SOJ RTV SLO/VPK PRO za RTV SLO Julija (Vesna Pernarčič) je mama, diplomirana igralka, ki dela v Mirovem lokalu. Želi si resne zveze, a ne za vsako ceno. Foto: SOJ RTV SLO/VPK PRO za RTV SLO Iva (Barbara Medvešček) obvladuje stanovalce v domu ostarelih, otroka, apatičnega moža, le nase pozablja. Foto: SOJ RTV SLO/VPK PRO za RTV SLO Tatjana (Vesna Slapar) je "poklicna" mama (in žena). Kako si lahko matere ob svojem otroku sploh zamišljajo kariere!? Tatjana je namreč ves čas na razpolago svojemu otroku ... Foto: SOJ RTV SLO/VPK PRO za RTV SLO Mirjana (TIjana Zinajić) je voznica taksija in mama treh sinov, s katerimi ima zelo odprte in iskrene odnose. Do prijateljic je popolnoma odkrita in zaščitniška. Foto: SOJ RTV SLO/VPK PRO za RTV SLO Maša (Lea Cok) je samska in brez otrok, osredotočila se je na kariero. Je vedno urejena po zadnjih trendih, naličena in v visokih petah. Rada hodi na zmenke. Na veliko zmenkov. Foto: SOJ RTV SLO/VPK PRO za RTV SLO Sorodne novice Nova serija o junakinjah, ki pokažejo, kaj vse pomeni biti mama Dodaj v

Take in drugačne Mame

Nova slovenska nanizanka Mame s silvestrovim prihaja na TV SLO

1. december 2017 ob 13:42

Ljubljana - RTV SLO

V prazničnih dneh konec decembra bodo v središču dogajanja v večini družin mame. In tudi televizijske Mame. 31. decembra ob 20. uri bomo na TV SLO 1 predvajali prvi del slovenske nanizanke Mame, ki na svež in duhovit način prikazuje življenje žensk, zlasti zaposlenih sodobnih mam in njihovih zabavnih in manj zabavnih izkušenj z moškimi in otroki.



Materinstvo je večno aktualna tema, o kateri imajo vsi svoja stališča, tudi ljudje, ki niti nimajo vpogleda v vsakdanje življenje žensk. Mame pa niso samo ženske, ki imajo otroke, temveč tudi bitja s svojim željami in upanji, vzponi in padci.

Ko govorimo o mamah, govorimo tudi o moških in otrocih. V nanizanki so predstavljena življenja petih sodobnih žensk, od katerih samo ena še ni mama, življenja vseh pa zaznamuje tudi prisotnost ali odsotnost moških.



Mame in njihova prijateljica

Julija, Iva, Tatjana in Mirjana so mame. Spoznale so se že v srednji šoli, celó živijo v isti soseski. Najmlajša v druščini, Maša, ki nima otrok, je Tatjanina svakinja. Te ženske so najboljše prijateljice in zaveznice.



Julija (Vesna Pernarčič) je mama in diplomirana igralka, trenutno brez redne zaposlitve. Z občasnim igranjem ne more preživeti, zato dela v lokalu prijateljičinega brata Mira. Največ skrbi ji povzroča sin Gaber, ki je zaradi svoje živahnosti marsikdaj povsem neobvladljiv. Julija je svobodomiselna in ustvarjalna. Po ločitvi je ugotovila, da se bliža srednjim letom, zato se ji mudi in je v vsakdanjem življenju vihrava in impulzivna. Želi si resne zveze, saj je od ločitve minilo že več kot pet let. Pravzaprav si želi kakršnekoli zveze, a ne za vsako ceno.

Iva (Barbara Medvešček) je mama in socialna delavka v domu ostarelih, kjer jo imajo stanovalci zelo radi. Je bivša punk-rokerica, ki je v srednji šoli in na fakulteti gojila revolucionarne zamisli o spremembi sveta in sistema. Poročena je z Igorjem, ki je apatičen, kar zelo vpliva na njuno življenje. Sčasoma je poleg skrbi za dom in otroka prevzela tudi finančno breme družine. Ima ogromno mero empatije, prenaša moževe muhe, poskuša biti dobra mati in žena, na sebe pa pozablja. Iva je zelo sočutna in dobronamerna, ljudem skuša pomagati, pomirja konfliktne situacije, hkrati pa je zelo neposredna, česar ji nihče ne zameri.

Tatjana (Vesna Slapar) je »poklicna« mama. Poročena je s Klemnom, uspešnim plastičnim kirurgom, ki zasluži dovolj za vse potrebe in želje družine. Je ena tistih, po moževem mnenju, odličnih mam, ki naj bi živele samo za svoje otroke. Sina Kajetana (14) vzgaja po svojih striktnih načelih, je vedno doma in vedno na voljo svojemu otroku. Ne razume drugih mam, ki si gradijo tudi poklicno kariero. Tatjana veliko govori in se rada dela pametno, zato pogosto uporablja latinske fraze in izreke.

Mirjana (Tijana Zinajić) je mama in voznica taksija, ki se je od nekdaj navduševala nad motorji in avtomobili. Vse, kar počne, dela »na polno«. S 16 leti je iz Srbije prišla v Slovenijo kot begunka. Poročena je z Janezom, ki je zaposlen v Slovenski vojski, trenutno je na misiji v Afganistanu. Mirjana je odkritosrčna, včasih še preveč. Rada ima ljudi in jih pogosto vabi k sebi domov. Ima tri sinove, s katerimi ima zelo odkrite odnose, predvsem z najstarejšim Nikolo, ki ima tipične najstniške težave, od debelosti, mozoljavosti do prvih zaljubljenosti in uporništva. Zaradi Janezove odsotnosti je primorana sama skrbeti za družino. Pri tem ji zelo pomaga starejši brat Miro, lastnik lokala, v katerem dela Julija. Brat sicer ni navdušen nad njenim poklicem, a ga Mirjana miri, da si je to od nekdaj želela. Strašno rada ima svoje prijateljice, do katerih je popolnoma odkrita in zaščitniška.

Maša (Lea Cok) edina nima otrok. Je Klemnova sestra, ki je pred kratkim odprla svojo oglaševalsko agencijo, kar ji vzame veliko časa in energije. Pozna ogromno ljudi, od umetnikov in drugih znanih ljudi do poslovnežev. Je najmlajša od prijateljic in je samska. Maša je prepričana, da si ženska, ki želi uspeti v moškem poslovnem svetu, ne more dovoliti, da jo ovirajo nosečnost ali materinstvo. Je urejena in se oblači po zadnjih modnih trendih. Vedno je popolno naličena in v visokih petah. Hodi na veliko zmenkov, kar ji Julija zelo zavida.

Vsaka od mam ima svoj pogled na vzgojo svojih in nemalokrat tudi tujih otrok. Tako druga drugi naravnost in brez dlake na jeziku povedo, kaj si mislijo o otrocih, o partnerjih, o karierah in dietah.

Nanizanka nas bo popeljala skozi življenja petih junakinj, ki skrbijo za svoje otroke in hodijo v službo, se ukvarjajo s svojimi možmi, pa tudi drugimi moškimi, vse skupaj pa bo pospremljeno z različnimi zabavnimi in manj zabavnimi problemi, ki tarejo sodobne ženske.

Ženske, moški (in otroci)

V nanizanki so poleg ženskih seveda tudi moški liki, Mirjanin brat Miro (Lotos Šparovec), lastnik lokala Angel bar, kjer se ženske srečujejo, Tatjanin mož Klemen (Uroš Smolej), uspešen plastični kirurg, ter Ivin mož Igor (Aljoša Koltak), izumitelj in raziskovalec.

V seriji igrajo Vesna Pernarčič, Barbara Medvešček, Vesna Slapar, Tijana Zinajić, Lea Cok, Lotos Šparovec, Uroš Smolej, Aljoša Koltak, Jure Henigman, Olga Kacjan, Nina Valič, Matej Puc in drugi. Otroke igrajo Lovro in Filip Žunić, An Mikono Čopič, Jakob Rakovec, Žan Tomšič, Ana Lu Lamut in Ina Kozjak.

Serijo je idejno zasnovala Ivana Jurković, ki je skupaj z Ireno Svetek in Dušanom Čatrom podpisana pod scenarij. Režijo nanizanke je prevzel Slobodan Maksimović, direktor fotografije je Miloš Srdić, scenografka je Maša Brandstatter, oblikovalka maske Anja Godina, kostumografka Tanja Birgmajer, glasbo pa bo prispeval Mitja Vrhovnik Smrekar.

Fotografije: s snemanja (VPK PRO za RTV SLO).

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija