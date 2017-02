Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Catherine Larsen Maguire. Foto: RTV SLO Tonko Huljev. Foto: RTV SLO Giedrė Šlekytė. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Trije koncertni biseri s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v februarju in marcu

14. februar 2017 ob 10:47

RTV SLO

V februarju in marcu bo Simfonični orkester RTV Slovenija nastopil na treh koncertih v okviru abonmajev Kromatika in Mozartine.

19. februarja 2017 bo v sklopu Mozartin, nedeljskih matinej Simfoničnega orkestra RTV Slovenija na vrsti koncert, ki bo poslušalcem ponudil štiri klasične bisere: Rameaujev Spogledljive Indijance, Francaixov Koncert za fagot, Ravelov Couperinov nagrobnik in Mozartovo Pariško simfonijo. Taktirka bo v rokah Catherine Larsen Maguire, temperamentne Angležinje, živeče v Berlinu, ki je bila, preden se je popolnoma posvetila dirigiranju, solofagotistka orkestra Komične opere v Berlinu. Zato bo toliko bolj zanimiva povezava s solistom večera – fagotistom. To bo Tonko Huljev, ki že nekaj let deluje kot solofagotist Simfonikov v Hofu, v Nemčiji. Koncertu lahko prisluhnete ob 11. uri v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

Litovsko dirigentko Giedrė Šlekytė je ljubljansko občinstvo spoznalo že v pretekli sezoni Kromatike. Ponovno jo bomo gostili tudi na marčevskem večeru, ko bo ob njej nastopila ukrajinska sopranistka Olena Tokar. Slednja za svoj ljubljanski debi pripravlja izbor pesmi z orkestrsko spremljavo Richarda Straussa. Koncert bo odprlo delo Cut VIII sodobnega nemškega skladatelja Bernda Frankeja, sklenila pa ga bo Renska simfonija, ki v nasprotju s številnimi drugimi Schumannovimi deli izžareva veliko optimizma, idilične slikovitosti in radosti. Šestemu koncertu Kromatike lahko prisluhnete v četrtek, 9. marca 2017, ob 19.30 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Na predzadnjem marčevskem koncertu (19. 3. 2017) iz koncertnega cikla Mozartin, bo nastopila slovenska sopranistka Suzana Ograjenšek, ki za svoje dosežke v najimenitnejšem strokovnem glasbenem tisku prejema izvrstne ocene. Pretežno se posveča baročnemu repertoarju. Tokrat ji bo stal ob strani katalonski dirigent Francesc Prat, cenjen zlasti zaradi svoje senzibilnosti in jasnega pristopa. Na programu bodo dela Mozarta, Glucka in Mendelssohna.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija