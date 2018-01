Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Slavko Bobovnik, voditelj Odmevov. Foto: SOJ RTV SLO/Katja Goljat in Matej Rušt Rosvita Pesek, urednica in voditeljica Odmevov. Foto: SOJ RTV SLO/Katja Goljat in Matej Rušt Igor E. Bergant, voditelj Odmevov. Foto: SOJ RTV SLO/Katja Goljat in Matej Rušt Oddaja Odmevi je največkrat nagrajena informativna TV-oddaja. Prejela je 13 viktorjev. Foto: SOJ RTV SLO Dodaj v

V sredo bodo odmevali že pettisoči Odmevi

Jubilejni Odmevi bodo na sporedu v sredo, 31. januarja 2018

29. januar 2018 ob 15:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Večerna informativna oddaja Odmevi, ki od ponedeljka do petka ob 22. uri na TV SLO 1, ponuja sveže večerne novice in analize najpomembnejših dogodkov dneva, bo v sredo, 31. januarja že pettisočič odmevala v domovih naših gledalcev in poslušalcev.

Oddaja Odmevi je ena izmed devetih in hkrati zadnja dnevnoinformativna oddaja Televizije Slovenija, ki je na sporedu vsak delavnik. Z zanimivimi temami želijo doseči zahtevne gledalce, ki jih ne zanimajo senzacije, ampak poglobljene analize in izčrpne informacije.

V oddaji novinarji in izbrani gosti poglobljeno predstavljajo ozadja dogodkov in različne plati zgodb, tako, da si gledalci lahko ustvarijo čim bolj celostno podobo aktualnih dogajanj. Poleg tega Odmevi ponujajo kratek pregled dnevnih novic doma in po svetu, ki ste jih zamudili ali preslišali.

Oddaja Odmevi je zasluga številne ekipe programskih sodelavcev in produkcijskih ekip, ki sodelujejo pri vsakodnevnem ustvarjanju oddaje. Za uspešno realizacijo oddaj je pomemben prav vsak sodelavec te verige.

Odmeve vodijo dr. Rosvita Pesek, Slavko Bobovnik, Igor E. Bergant in Tanja Gobec, urejajo pa jih Meta Dragolič, Aleksandra Saksida, dr. Rosvita Pesek, Boštjan Kogovšek in Valentin Areh, skupaj s tremi turnusnimi redaktorji: Igorjem Žbuljem, Edito Car in Matejem Vončino.

Prvi Odmevi 6. januarja 1997

Lado Ambrožič, takratni odgovorni urednik Informativnega programa je jeseni leta 1996 na kolegiju urednikov predstavil idejo o oblikovanju nove, vsebinsko privlačnejše poznovečerne informativne oddaje, ki bi razčlenjevala in pojasnjevala pomembnejše dogodke dneva doma in po svetu, za katere v Dnevniku ni bilo dovolj časa. Nova oddaja bi nadomestila tedanji tretji večerni dnevnik ob 22. uri. Pod budnim očesom režiserja Jožeta Cegnarja, je prve Odmeve vodil novinar in urednik Mile Vreg, novice je brala Polona Šoln. Odmevi so se začeli z novico dneva o 3. mestu Primoža Peterke na novoletni turneji in s poročanjem Boštjana Anžina iz Moravč o pripravah na sprejem zmagovalca, nadaljevali pa s prispevkom o škodi, ki sta jo povzročila sneg in žled in pogovorom Mileta Vrega z direktorjem Elesa Ivom Baničem. Prvi gost Odmevov je bil predsednik Državnega zbora Janez Podobnik. Že v drugih Odmevih je bilo na vrsti prvo soočenje. Prav soočenja so velika odlika Odmevov, saj vsak lahko pove svojo plat zgodbe.

Odmevi, ki so bili s svojo zasnovo v tistem času popolna novost v slovenskem medijskem prostoru, se odzivajo in poglobljeno analizirajo dnevne in druge aktualne dogodke ter tako širijo obzorja in razgrinjajo tančice iz ozadij političnih in gospodarskih problemov, s področja znanosti, kulture in ostalih tem, ki jih prinaša življenje.

Lado Ambrožič: »Veseli me, da se je oddaja obdržala že toliko časa. Njena podoba se je v tem času nekoliko spremenila, uredniki so ukinili sovoditelja - tistega, ki je posredoval novice -, Odmevi prevečkrat spominjajo na Omizje, s čimer izgubljajo dinamiko, vodenje oddaje se ponekdaj, sicer redko, odmakne od programske zavezanosti javnega servisa. Nimam podatkov o gledanosti, a zdi se, da bi moralo uredništvo razmisliti o prenovi, ne le zaradi podobnih oddaj na dveh konkurenčnih televizijah. Ne glede na kritičnost, ki sem jo izrazil že ob dvajsetletnici oddaje, pa Odmevi ostajajo spoštovanja vredna blagovna znamka, ob fascinantni številki 5000 čestitam vsem ustvarjalcem; veseli me, da sem bil zraven ob nastanku projekta.«

Gledalci jim zaupajo

Oddaja Odmevi se je uveljavila hitro. V naslednjih letih so se v njej soočali politiki, gospodarstveniki, umetniki, strokovnjaki različnih področij. Obogateni z razmišljanji gostov, soočanj, reportažami in drugimi zanimivimi prispevki, so si Odmevi pridobili sloves resne, objektivne in zanimive oddaje.

Odmevi imajo ugled in tradicijo, skozi vsa leta so ostali najpomembnejša in najbolj resna oddaja z analizami političnih, gospodarskih, mednarodnih, znanstvenih in drugih dogodkov. Vodijo jih ugledni, znani voditelji, ki jim dajejo osebni pečat.

V 21. letih 5000 oddaj in 13 viktorjev

V sredo, 31. januarja 2018, bodo na sporedu pettisoči Odmevi. Oddaja se ponaša s kar trinajstimi viktorji za najboljšo informativno TV-oddajo. Voditelj Odmevov Slavko Bobovnik je v kategoriji za najboljšega voditelja informativne oddaje prejel šest viktorjev, Igor E. Bergant enega. Svoj pečat je oddaji pustilo tudi več odličnih urednikov - Vlado Krejač, Nada Lavrič, Nina Komparič in voditeljev - Mile Vreg, Tanja Starič, Janja Koren, Uroš Slak, Slavko Bobovnik, Ksenija Horvat Petrovčič, Mojca Širok, Boštjan Lajovic, Rosvita Pesek, Tanja Gobec, Tomaž Bratož in Igor E. Bergant.

Odmevi so največkrat nagrajena informativna TV oddaja v Sloveniji. Prejela je 13 viktorjev, njen voditelj Slavko Bobovnik jih je prejel šest in Igor E. Bergant enega.

Slavko Bobovnik, kako gledate na spremembe medijske krajine, ko ostajamo branik verodostojnosti v poplavi lažnih novic? Klasične medije nadomeščajo novice in izjave voditeljev na twitterju, objave na instagramu. Kakšna je trenutno politična kultura v Sloveniji?

Slavko Bobovnik, voditelj Odmevov: »Sprijazniti se je treba, da so, zvečine anonimne twitter, FB, instagram naslove, mnogi pač prepoznali kot odlično sredstvo za zdravljenje svojih frustracij, strahopetnosti in nepotešenosti. Pri nas imamo še to »srečo«, da tak način komuniciranja uporabljajo in s tem spodbujajo tudi politiki najvišjega ranga. Da so vulgarizmi, laži in žaljivke dovoljen vsem (sem že enkrat rekel), ki sami o sebi mislijo, da so papirnati demokrati, FB publicisti ali twitter domoljubi.

Potem je tu še nezmožnost, da se soočimo s svojo preteklostjo. Bitkam o tem, kaj se je dogajalo v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, se pridružujejo vojne za to, kaj se je dogajalo v devetdesetih. Vse to nam seveda jemlje čas za jasen pogled in razmislek o prihodnosti.

Na novinarjih tako ostaja, da se držimo dejstev. Mogoče je seveda narediti napako pri razlagi kakšnega dejstva, in verjetno jo tudi naredimo, ni pa se dovoljeno motiti o dejstvih samih. In pri tem moramo biti kar se da hitri, takšen je pač čas, ter jasni in dovolj razumljivi. Bere se enostavno, a je včasih vražje težko.«

Odgovornost podajanja verodostojnih, ažurnih in kakovostnih informacij je velika. Kako jo čutite ustvarjalci - vsak dan in še posebej ob velikih projektih? Kaj bi v bodoče želeli spremeniti, uredniško, vsebinsko in na sploh za oddajo in njene ustvarjalce?

Rosvita Pesek, urednica in voditeljica Odmevov: »Najbolj pogosti spremljevalec Odmevov je časovna stiska. Čeprav je oddaja na sporedu šele ob 22. uri, nam pogosto zmanjka časa. Za še več preverjanja, za bolj poglobljene prispevke, za še več različnih vidikov istega problema. In tudi voditelji v oddaji imamo največjo težavo s časovno stisko. Še več bi želeli vprašati naše goste, več izvedeti, iti globlje v bistvo problema. In upam, da bodo gostje še naprej naklonjeni Odmevom kot oddaji, v katero pridejo pojasnjevati družbeno relevantna vprašanja. Upam, da bo prihodnost Odmevom naklonila bolj stalno in bolj izurjeno novinarsko ekipo, da bo tudi uredniška posadka bolj stalna in zavezana Odmevom in da bomo vsi skupaj v vsakem dnevu našli vsaj eno dobro novico za konec naše oddaje.«

Igor E. Bergant je voditelj Odmevov sedem let. Znan je po hudomušnih odjavah Odmevov, ki jih črpa iz svoje bogate zgodovine spremljanja in komentiranja odmevnih športnih dogodkov. Tudi sam aktiven, rekreativni športnik. Ali se z nostalgijo spominjate teh dni ali vas je aktualno, dnevno, družbenopolitično dogajanje čisto posrkalo vase?

Igor E. Bergant, voditelj TV Odmevov: "Ne, v poklicnem novinarstvu, vsaj tako menim, ne more biti prostora za nostalgijo, saj za to preprosto ni časa, hkrati pa je treba vso energijo osredotočati na aktualnost in ključna vprašanja prihodnosti naše družbe. Nostalgija bi pomenila tudi odsotnost potrebne novinarske distance in skepse, kar je nujno potrebno za kritično in objektivno obravnavanje tem, pri čemer bi morali biti Odmevi vodilni v našem medijskem prostoru. Ko pa gre za šport. Mar niste opazili, da je športa tudi v naši oddaji vse več...? Pa to ni zaradi mene. Sam bi rad videl, da bi v naši oddaji imeli tudi več kulturnih in znanstvenih tem, še zlasti pa analiz evropskega in svetovnega dogajanja, seveda v povezavi s Slovenijo."

Ustvarjalcem Odmevov TV Slovenija pa čestitajo tudi kolegi z druge strani ulice.

Andrej Stopar, odgovorni urednik 1. programa RA Slovenija in nekdanji dopisnik RTV Slovenija iz Moskve: »Zame kot novinarja ni pomembna le osnovna informacija, ampak me zanima predvsem njena nadgradnja, analiza in tudi komentar, kadar je potreben. Dnevno informativna oddaja, ki to nudi, obenem pa doseže najširši krog gledalcev, so prav Odmevi. V vlogi dopisnika iz Moskve mi je bilo delo za Odmeve zato poseben izziv, ostajam pa tudi zvesti gledalec. Zato Odmevom želim predvsem, da ostanejo to, kar so: oddaja s presežkom in široko paleto predstavljenih stališč in pogledov.«

Več informacij o oddaji najdete na spletni strani www.rtvslo.si/odmevi, kjer lahko pogledate tudi katero od oddaj, ki ste jo morda zamudili. Prav tako si Odmeve ogledate preko aplikacije RTV 4D in spremljate na družbenih omrežjih Facebook in Twitter.

TV Dnevnik bo 15. aprila letos praznoval 50. letnico

Naj se ob tem pohvalimo še z enim od prihajajočih jubilejev. Najstarejša dnevnoinformativna televizijska oddaja v slovenskem jeziku je neprekinjeno na sporedu že od leta 1968. Prvi Dnevnik tedanje Televizije Ljubljana je bil na sporedu 15. aprila 1968, do leta 2018 se je v 50 letih zvrstilo preko 18.180 oddaj. Kot ustvarjalci in voditelji TV Dnevnika so se zvrstili mnogi najvidnejši slovenski novinarji, Vili Vodopivec, Marija Velkavrh, Jernej Pikl, Brane Prestor, Tomaž Terček, Janez Čuček, Matjaž Tanko, Branko Maksimovič, Nada Lavrič, Jure Pengov, Tone Hočevar, Danica Simšič, Jurij Gustinčič, Janko Šopar, Nataša Pirc Musar, Zvone Petek, Tadej Labernik, Vlado Krejač, Slavko Bobovnik, Lidija Hren, Metka Volčič, Darja Groznik, Manica Ambrožič in drugi.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija