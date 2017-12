Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Siddharta z gosti je razprodala Kino Šiška. Foto: Alan Orlič Koala voice. Foto: Val 202/Alan Orlič Neca Falk. Foto: Val 202/Alan Orlič Murat. Foto: Val 202/Alan Orlič Elvis Jackson. Foto: Val 202/Alan Orlič Hamo & Tribute 2 Love. Foto: Val 202/Alan Orlič Dodaj v

V treh dneh razprodani koncert Izštekanih 10: Siddharta z gosti navdušil občinstvo

Na tradicionalnem decembrskem dogodku Vala 202, Izštekanih 10, je Siddharta v Kinu Šiška s številnimi gostujočimi glasbeniki poskrbela za nepozaben koncert

7. december 2017 ob 00:54

Ljubljana - Val 202

Včeraj se je Siddharta v Centru urbane kulture Kino Šiška izštekala z dvanajstimi gosti, s katerimi doslej še ni sodelovala. 10 Siddhartinih skladb so izvedli gostje, ostalih 10 in dodatek pa je tako ali drugače izštekala Siddharta sama. Koncert, ki je bil razprodan v rekordnih treh dneh, ste lahko spremljali v neposrednem video prenosu na www.val202.si ali ga z zamikom poslušali na frekvencah Vala 202. 10 let po odmevnem drugem nastopu v oddaji Izštekani, ki je izšel tudi na albumu »Izštekani« (2007), je Siddharta ponovno izvedla vrhunski koncert.

Slišali in videli ste lahko:

Nastalo bo — Siddharta

Baroko — Siddharta

Do konca — Siddharta

Ledena — Koala Voice

Diamanti — Siddharta

Piknik — Patetico

Homo Carnula — MRFY & Tomaž & Boštjan

Dios — Siddharta

Indian Boy — Jardier

Spet otrok — Siddharta

Dolga pot domov — Neca Falk & Jani

Narava — Siddharta

Klinik - Murat

Platina —Matter

RAVE - Siddharta

Strele v maju — Hamo & Tribute 2 Love & Tomi

T.H.O.R. — Gianni Poposki & Bojan Cvetrežnik

Phat Yuppie – Siddharta

My Dice -Elvis Jackson & Marko Hatlak & Tomi & Buco

Bonsai – Siddharta

B Mashina - Siddharta & Bojan Cvetrežnik

Orion Lady - Siddharta

Samo edini – Siddharta

Poleg članov Siddharte (Tomi Meglič, Primož Benko, Jani Hace, Tomaž Okroglič Rous in Boštjan Meglič) so nastopili tudi: Hamo & Tribute 2 Love, Jardier, Koala voice, Elvis Jackson, Marko Hatlak, Matter, Patetico, Neca Falk, MRFY, Murat, Buco, Gianni Poposki (Noctiferia) in Bojan Cvetrežnik.

