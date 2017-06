Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Niz ekskluzivnih dogodkov ob 45. rojstnem dnevu Vala 202. Foto: Val 202 Namesto dvoboja sledi v petek četveroboj v posebni ediciji oddaje Hej, Dj. Foto: Val 202 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Val 202 praznuje 45 let

Rojstnodnevni teden Vala 202 med 12. in 18. junijem bo obeležen s posebnimi izdajami oddaj in z nizom ekskluzivnih dogodkov pred občinstvom.

6. junij 2017 ob 15:58

Ljubljana, Velenje, Cerkno, Novo mesto - RTV SLO

Val 202, drugi program Radia Slovenija, je druga najbolj poslušana radijska postaja v Sloveniji in letos praznuje že 45 let delovanja. Prvič je začel oddajati 16. junija 1972, že vse od takrat pa stalno dokazuje, da je »več kot radio«. Zlasti v zadnjih letih, ko je prisoten na številnih družabnih omrežjih in radijske prenose nadgrajuje z video vsebinami, presega ustaljene radijske okvirje in orje ledino na področju stapljanja klasičnega radijskega programa s sodobnimi izraznimi možnostmi.

»Val 202 se je vseskozi spreminjal, danes se lahko postavi ob bok kateremukoli evropskemu javnemu radijskemu programu, se pokaže na videu, se igra ali debatira na omrežjih. Skratka, je tam, kjer in kakor ga želite in pričakujete,« trdi Mirko Štular, odgovorni urednik Vala 202. »Vseskozi je blizu glasbenih odrov, med dobro glasbo, na vseh pomembnejših športnih prizoriščih, ni mu vseeno, kam gre naša družba in bolj kot kdajkoli gleda naprej. Še zmeraj ne podcenjuje vaših ušes, predvsem pa ne tistega, kar je med njimi. Val 202 je postal več kot radio,« dodaja Štular. »Je živ dokaz za to, kako radio-aktiven je lahko 45-letnik, ki mu kriza srednjih let ne pride do živega.«

Ekskluzivni dogodki in oddaje v prazničnem tednu Vala 202:

Velenje, eMCe Velenje, ponedeljek ob 20. uri:

- koncert treh znanih velenjskih MC-jev: Emkej, Mrigo & Ghet in Mirko; dogodek bosta povezovala Jernej Sobočan in Andrej Karoli; »Carski praženec začinjen s kroniko betona in velenjskega vsakdana … lirika opazovalcev urbanega danes. Probajte razumet.«

Ljubljana, Radio Slovenija, Studio 26, torek ob 20. uri:

- Miha Šalehar bo v Toplovodu špecial z občinstvom in tremi gosti, med njimi bo tudi marketinški skesanec Aljoša Bagola, iskal smisel življenja.

Cerkno, Bar pr` Gabrijelu, sreda ob 20. uri:

- Sandra Erpe, Lamai in Mojca; koncert mladih glasbenic — profesorica kitare, kantavtorica, zaljubljena v jazz, in prvi glas zasanjanega novega dolenjskega vala. Tri kitare, trije glasovi, ena zgodba.

Ljubljana, kavarna Mafija, četrtek ob 20. uri:

- Frekvenca X – posebna oddaja pred občinstvom; Nikola Tesla – »Izumitelj, mislec, genij. Z izjemnimi vrlinami, pa tudi pomanjkljivostmi. Sila in snov v enem. Človek.« Gosti: Janez Dovč, Silence, Andrej Detela; vodita Maruša Kerec in Luka Hvalc.

Ljubljana, Radio Slovenija, Studio 26; petek ob 20. uri:

- Hej, DJ, posebna edicija oddaje – po uspešni prvi seriji multimedijske projekta bodo med štirimi didžeji, srečnimi poraženci, z glasovanjem na Facebook live odločali, kdo bo sesul koga in izbrali dva, ki bosta sodelovala v jesenskem nadaljevanju projekta; voditeljici: Maja Stepančič in Uršula Zaletelj, ki pravita: »Bodi z nami ali bodi kvadrat«.

Novo mesto, nedelja popoldan in zvečer:

- iz terenskega studia bodo po 13.00 v živo pospremili kolesarsko dirko po Sloveniji, zvečer ob 20.00 pa bo svoj prostor za vaje Valu 202 odprla skupina Dan D in predstavilasvoj podmladek, na katerega stavijo, bend Luto; v glasbeni intimi bosta voditelja Anja Hlača Ferjančič in Žiga Klančar.

Za najbolj intimno izkušnjo ekskluzivnih dogodkov in oddaj se morajo poslušalci prijaviti na www.val202.si. Vsi dogodki so brezplačni.

Za tiste, ki te sreče ne bodo imeli, bodo dogajanje prenašali v živo v etru Vala 202 in na Facebook live.

Teden bo v programu Vala 202 sicer poln presenečenj »special«. Enega razkrivajo že zdaj: v prazničnem podkastu o sodobnih tehnologijah Odbita do bita bo gostoval Jonas Ž. Kako danes poslušamo radio, kako smo ga včasih, kam nas pelje tehnologija … in več.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija