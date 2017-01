Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Več kot tisoč nastopajočih z vseh koncev Slovenije je na Noči Modrijanov 2016, podnaslovljeni »Življenje je ljubezen«, dva dni navduševalo obiskovalce razprodanih koncertov. Foto: Noč Modrijanov Na odru so se ob Modrijanih zvrstili slovenski pevci vseh generacij in raznolikih zvrsti, vrhunski instrumentalisti ter najboljši slovenski glasbeni sestavi. Foto: Noč Modrijanov Koncert Prifarskih muzikantov je bil tokrat v znamenju slovenske ljudske pesmi, saj so se z njo poklonili 25-letnici države. Foto: Branka Timpran Prvi del koncerta je zaznamovala ljudska pesem, ki je pospremila človekovo življenje od rojstva pa do bridke smrti. V drugem delu so s pesmimi naznačili vsakdan, zapeli domovini in se pošalili z ljubeznijo na stara leta. Koncert so, že deveto leto zapored, končali veselo - z napitnicami. Foto: Branka Timpran Ob 10. obletnici delovanja so, vedno veseli in razigrani člani ansambla Nemir, pripravili koncert, na katerem so nastopili številni gostje. Foto: Boris Kovačič Koncert ansambla Nemir. Foto: Nataša L. Peternel Vsaj minuto katerekoli od treh oddaj znotraj silvestrskega programa na Televizija Slovenija 1, pa si je ogledalo kar 849.000 različnih gledalcev, starejših od 4 let. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

VELIKI KONCERTI NARODNO-ZABAVNE, ZABAVNE IN LJUDSKE GLASBE na 1. programu TV Slovenija

4. januar 2017 ob 11:03

MMC RTV SLO

Ljubiteljem narodno-zabavne, zabavne in ljudske glasbe v prihajajočih tednih pripravljamo pester koncertni izbor vrhunskih glasbenih sestavov z gosti. Ogledali si boste lahko posnetke koncertov: Noč Modrijanov 2016, Prifarci Sloveniji in koncert ansambla Nemir.

Noč Modrijanov 2016

Petek, 13.1.2017 ob 20. uri, 1.del

Petek, 20.1.2017 ob 20. uri, 2.del

Več kot tisoč nastopajočih z vseh koncev Slovenije je na Noči Modrijanov 2016, podnaslovljeni »Življenje je ljubezen«, dva dni navduševalo obiskovalce razprodanih koncertov.

O svetu je skozi oči, ki ne vidijo, pripovedovala slepa deklica Mia Koritnik, raznolikost pa niso predstavljale zgolj glasbene pripovedi. V venčke slovenskih zabavnih in narodno-zabavnih uspešnic, pa tudi popolnoma novih skladb, so bili vpeti tudi ustvarjalci prireditve sami. Tako so pesem Mlade oči (nosilci Modrijani in Kvatropirci z zborom) v celoti izvedli v znakovnem jeziku za gluhe, priredbo uspešnice Modrijanov Moja (Mia) v španščini sta spremljala plesalka na vozičku Barbara Šamperl s soplesalcem Klemnom Pirmanom in na Kubi rojen glasbenik Arel Cubria.

Veliko bučnih aplavzov so požele uspešnice, ki so jih prepevali stari starši večinoma mladega občinstva, ki je ves čas tako s poznavanjem besedil kot s pozibavanjem dajalo nastopajočim dodaten veter v jadra.

Na odru so se ob Modrijanih zvrstili slovenski pevci vseh generacij in raznolikih zvrsti, vrhunski instrumentalisti ter najboljši slovenski glasbeni sestavi: Alfi Nipič, Nina Pušlar, Darja Gajšek, Ines Erbus, Bor Zuljan, Ajda Pušaver, Jože Burnik, Sašo Debelec, Sara Briški - Raiven, Ansambel Franca Miheliča, Kingstoni, Policijski orkester, Orkester Slovenske vojske, Veseli Dolenjci, Mladi Dolenjci …

»Tudi Modrijani nestrpno čakamo prvo televizijsko predvajanje,«

je povedal pevec Modrijanov Blaž Švab.

»Dve leti smo snovali tokratno Noč in po izvedbi v živo smo se vsi Modrijani nadvse dobro počutili.

Prepričani smo, da se bo vsa energija in da se bodo vsa čustva, ki so se zbudila v dvorani, odrazila tudi skozi male ekrane.«

Prifarci Sloveniji

Petek, 27.1.2017 ob 20. uri, 1.del

Sobota, 28.2.2017 ob 20. uri, 2.del

Koncert Prifarskih muzikantov je bil tokrat v znamenju slovenske ljudske pesmi, saj so se z njo poklonili 25-letnici države. Gostili so Manco Izmajlovo, kvartet Karik, Vocabello in Tjašo Cigut. Koncert je s Prešernovimi pesmimi povezoval Pavle Ravnohrib.

Prvi del koncerta je zaznamovala ljudska pesem, ki je pospremila človekovo življenje od rojstva pa do bridke smrti. V drugem delu so s pesmimi naznačili vsakdan, zapeli domovini in se pošalili z ljubeznijo na stara leta. Koncert so, že deveto leto zapored, končali veselo - z napitnicami.

Koncert ansambla Nemir

Petek, 3.2.2017 ob 20. uri, 1.del

Petek, 10.2.2017 ob 20. uri, 2.del

Ob 10. obletnici delovanja so, vedno veseli in razigrani člani ansambla Nemir, pripravili koncert, na katerem so nastopili številni gostje: Mladi Dolenjci, Novi spomini, Vikend, Veseli Dolenjci, Spev, Akordi, Biseri, ansambel Jureta Zajca, Smeh, Murni, Zadetek, Mladi gamsi in Klobasekov Pepi. Prireditev je povezovala Klavdija Kerin.

Gledanost silvestrskega programa 2016 na TV Slovenija 1

Oddajo Vse je mogoče na silvestrovo je v povprečju spremljalo 16,7% ali 314.900 gledalcev, kar predstavlja 44 odstotkov takratnih gledalcev televizije.

Oddaja Silvestrski pozdrav je bila najbolj gledana oddaja dneva, v povprečju jo je spremljalo 20,2% ali 379.600 gledalcev, kar predstavlja kar 54% odstotkov takratnih gledalcev televizije.

Najvišja gledanost je bila tik pred polnočjo, ob 23.59, ko je oddajo spremljalo kar 27,6% ali 519.600 gledalcev.

Koncert Jana Plestenjaka s simfoniki je v povprečju spremljalo 7,5% ali 140.600 gledalcev, kar predstavlja 33% takratnih gledalcev televizije.

Vsaj minuto katerekoli od treh oddaj znotraj silvestrskega programa na Televizija Slovenija 1, pa si je ogledalo kar 849.000 različnih gledalcev, starejših od 4 let.

(vir: AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta).