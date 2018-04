Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Program Ars v Cankarjevem letu pripravlja niz literarnih oddaj, osrednja prireditev pa bo literarno-glasbeni večer Skozi življenje Ivana Cankarja. Foto: SOJ RTV SLO/Wikimedia Na Vrhniki bodo ob pisateljevem rojstnem dnevu nastopali vrhniški kulturniki in umetniki - dramski igralci in glasbeniki. Foto: Wikimedia Novo besedilo z odlomki Cankarjevih del je pripravila scenaristka Nives Kovač. Foto: Wikimedia Dodaj v

Z Arsom Skozi življenje Ivana Cankarja

Literarno-glasbeni večer v poklon mojstru besede

25. april 2018 ob 09:38

Ljubljana - RTV SLO

V letu, ki ga v kulturi posvečamo Ivanu Cankarju, osrednji dogodek v poklon mojstru besede pripravlja tudi Tretji program Radia Slovenija – program Ars. Na pisateljev rojstni dan, v četrtek, 10. maja, lahko ob 20.30 prisluhnete literarno-glasbenemu večeru Skozi življenje Ivana Cankarja, ki bo na programu Ars v neposrednem prenosu iz Cankarjevega doma na Vrhniki. Dogodek bo neposredno prenašal tudi Radio Maribor, s polurnim zamikom pa Prvi program Radia Slovenija.

»Karkoli je človek kdaj mislil in občutil, ne izgine brez sledu. Tiste štiri stene, med katerimi je živel en sam dan ali deset let, so na gosto popisane z njegovo pisavo; kadar se vrne, spozna pisavo, razloči besede in je mahoma tisti, kakor je bil. Noben vzklik ne izgine, noben vzdih, nobena solza in noben smehljaj. Roka božja piše sproti povest človeka, kleše jo v kamen,« je zapisal Ivan Cankar o svojem doživljanju sveta.

Scenaristka večera Nives Kovač življenje velikega književnika predstavlja s poezijo in odlomki iz njegovih črtic, spominov, dramskih del in pisem. Znova bomo začutili občutke ob požaru, ki je uničil Cankarjevo domačo hišo, obiskali enajsto šolo pod mostom, mu sledili v belo in potem vse bolj megleno Ljubljano in kmalu zatem na Dunaj, pa nazaj na Rožnik, ko bi se njegovo življenje morda počasi umirilo, če se ne bi prezgodaj nesrečno končalo.

Cankarjeva besedila bodo pod vodstvom režiserja Jožeta Valentiča interpretirali igralci Pavle Ravnohrib, Robert Prebil, Žan Perko, Nataša Keser, Lara Wolf Završnik, Lena Hribar in Ana Špik, v glasbenem programu bodo sodelovali glasbeniki Dejan Mesec, Marta Kržič, Nastja Cajhen Rode in oktet Raskovec. Večer bosta povezovala Maja Moll in Ivan Lotrič. Urednik oddaje je Vlado Motnikar.

Literarno-glasbeni večer Skozi življenje Ivana Cankarja nastaja v sodelovanju programa Ars z Občino Vrhnika in Zavodom Ivana Cankarja. Video prenos si lahko ogledate na portalu MMC RTV Slovenija in na Arsovi spletni strani.

Cankarjev večer se bo na programu Ars nadaljeval z radijsko igro Aleš iz Razora, ki jo je leta 1971 priredil Vasja Ocvirk, režiral pa Mirč Kragelj. Sledila pa bo še ponovitev lanskega pogovora Vilme Štritof s poznavalkama Cankarjevih del Ireno Avsenik Nabergoj in Nives Kovač.

Tretji program Radia Slovenija – program Ars se s svojimi oddajami vse leto intenzivno vključuje v jubilejno Cankarjevo leto: vsak mesec se program začenja s Cankarjevim Liričnim utrinkom, posamezna kratka prozna besedila so uvrščena v Literarne nokturne, celostno pa njegov opus predstavljajo Literarni večeri. Radijske oddaje, povezane s Cankarjevim letom, najdete na Arsovi spletni podstrani Cankarjeva bela krizantema.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija