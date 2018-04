Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Svojo kratko zgodbo v 6300 znakih, podpisano s šifro, pošljite Uredništvu za kulturo programa Ars do 21. maja 2018. Foto: SOJ RTV SLO/arhiv programa Ars Lani sta nagradi za zmagovalni zgodbi dobili Anja Pirnat in Mirana Likar Bajželj. Foto: SOJ RTV SLO/arhiv programa Ars, Ivan Merljak Dodaj v

Zanima nas vaša zgodba

Program Ars razpisuje tradicionalni natečaj za najboljšo kratko zgodbo

23. april 2018 ob 09:39

Ljubljana - RTV SLO

Tretji program Radia Slovenija – program Ars razpisuje natečaj za najboljšo kratko zgodbo. Štiri izvode dela, dolgega do 6300 znakov s presledki, oddajte do 21. maja, podpišite pa ga s šifro.

Na natečaju programa Ars bomo že sedemindvajsetič izbirali najboljše pisce kratkih zgodb. Dobitniki nagrad bodo po razglasitvi rezultatov svoje avtorstvo dokazali s petim izvodom nagrajenega dela. Predvidene so tri nagrade v vrednosti 800, 600 in 400 evrov. Poleg teh pa lahko Radio Slovenija nekaj del, ki bodo izpolnila kriterije in pričakovanja komisije, tudi odkupi.

Komisija bo svoje odločitve predstavila 30. junija v oddaji Kulturna panorama, na teletekstu in spletnih straneh RTV Slovenija. Nagrajence in avtorje odkupljenih zgodb pa bomo razglasili 24. avgusta na Arsovem dnevu v Stari Ljubljani. Na prireditvi bo dramski igralec v neposrednem prenosu najboljšo zgodbo tudi prvič interpretiral.

Vsa nagrajena in odkupljena dela bomo predvajali v zadnji četrtini leta v oddaji Literarni nokturno na prvem in tretjem programu Radia Slovenija. Zmagovalni zgodbi lanskega leta sta bili V zraku Anje Pirnat in Periferno Mirane Likar Bajželj – poslušate ju lahko na povezavi https://ars.rtvslo.si/valovi-kratkih-zgodb/, kjer so zbrane tudi vse zmagovalne zgodbe od leta 1992.

Podrobnejše informacije o letošnjem natečaju za najboljšo kratko zgodbo pa najdete tukaj.

