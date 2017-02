Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Karin Lazar in Urban Žertek. Foto: Janez Kotar. Jasmina Ban in Matej Pistotnik. Foto: Janez Kotar. Blaž Zavolovšek in Vanja Rajter. Foto: Janez Kotar. Stalni komentatorki Vesna Jarc in Saša Einsiedler z gostujočim komentatorjem Blažem Švabom. Foto: Janez Kotar. Trije pari, komentatorji in voditeljica oddaje Dobro jutro Katja Tratnik. Foto: Janez Kotar. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Že šesto leto zapored televizijska poroka v oddaji Dobro jutro

Za televizijsko poroko se potegujejo trije pari

24. februar 2017 ob 12:15

Ljubljana - RTV SLO

Oddaja Dobro jutro že šesto leto zapored pripravlja veliko televizijsko poroko. Letos bo potekala v Žički Kartuziji, zanjo pa se že potegujejo trije pari.

Karin Lazar in Urban Žertek prihajata iz Zasavja, on je 27-letni električar elektronik, ona je 22-letna študentka tehniške varnosti. Pred kratkim sta si ustvarila skupen dom, saj si želita družine. Spoznala sta se na zmenku na slepo in že 6 let ustvarjata skupno življenjsko zgodbo, ki jo želita kronati s televizijsko poroko.

Jasmina Ban, 33-letna kozmetičarka, in Matej Pistotnik, 28-letni izmenovodja in inženir logistike, prihajata s Primorske. Sta starša dveletnemu Arneju. Svojo ljubezensko zgodbo sta začela pred osmimi leti, pravita pa, da sta čedalje bolj povezana, saj ju življenje stalno preizkuša.

Vanja Rajter in Blaž Zavolovšek prihajata iz Zgornje Savinjske doline, ona je 20-letna frizerka, on je 28-letni inženir strojništva. Sta pozitivna in optimistična, počasi ustvarjata tudi skupno življenje in gradita hišo. Zanimivo je, da se nista prijavila sama, temveč ju je prijavila sodelavka.

Poglobljeno o odnosih s komentatorji televizijske poroke

S televizijsko akcijo oddaja Dobro jutro odpira tudi teme, povezane s poroko, partnerskimi in družinskimi odnosi. Gledalce bosta k razmišljanju o odnosih spodbujali stalni komentatorki Saša Einsiedler in Vesna Jarc. Sašo Einsiedler mnogi poznajo kot televizijsko in radijsko voditeljico, danes pa je komunikacijska trenerka, svetovalka, mediatorka in avtorica knjige Moja samopodoba je moja odločitev. Vesna Jarc se s partnerstvom ukvarja celostno; posebno pozornost daje tudi spolnosti. Je specialna pedagoginja, študirala je na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju, opravila je tudi številne specializacije. Ima veliko terapevtskega znanja, saj dnevno opravlja terapije z raznolikimi pari. V vsaki oddaji pa se bodo stalnima komentatorkama pridružili različni gostujoči komentatorji, kot prvi je gostoval televizijski voditelj in glasbenik Blaž Švab.

O zmagovalnem paru bodo odločali gledalci

Akcijo TV-poroka lahko gledalci spremljajo vsak ponedeljek zjutraj v živo v oddaji Dobro jutro na 1. programu Televizije Slovenija. Gledalci bodo s telefonskim glasovanjem med tremi finalnimi pari izbrali zmagovalca akcije TV-poroka. Skozi več oddaj bodo lahko glasovali za vse tri pare. Zmagal bo par, ki bo skozi celotno akcijo TV–poroka skupno prejel največ glasov.

Pari na preizkušnji v Slovenskih Konjicah

Novost letošnje televizijske poroke je, da so pari skupaj preživeli nekaj dni v Slovenskih Konjicah, kjer so jih čakale različne partnerske preizkušnje. Pomerili so se v partnerskih igrah v Žički Kartuziji, umetnosti ljubezni pa so se učili z Brunom Šimlešo, sociologom, piscem in kolumnistom in avtorjem številnih knjižnih uspešnic.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija